Công ty từ chối hỗ trợ tài xế "chạy ẩu" khiến 5 ô tô hư hỏng, dân mạng truy lùng clip tai nạn

Thời gian này, mạng xã hội đang lan truyền thông tin một doanh nghiệp vận tải từ chối hỗ trợ tài xế gặp tai nạn do lỗi vi phạm giao thông của chính người này. Bài viết nhanh chóng được chia sẻ và tạo nên những cuộc tranh luận trái chiều.

Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng doanh nghiệp đã có động thái cứng rắn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.

Việc công ty từ chối hỗ trợ tài xế gây tai nạn do "chạy ẩu" đang nhận được sự quan tâm. (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, vụ việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng 14h20' ngày 12/7/2026 tại Km40+450, Quốc lộ 28B, thuộc thôn Ka Lon, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 85H-019.xx lưu thông theo hướng Đức Trọng - Lương Sơn. Khi đến khu vực xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe khách thực hiện vượt ô tô con biển số 51L-576.xx chạy cùng chiều.

Trong quá trình vượt, xe khách đã va chạm với xe tải biển số 72C-068.xx đang lưu thông theo hướng ngược lại từ Lương Sơn đi Đức Trọng. Sau cú va chạm, đầu xe khách tiếp tục tông vào phần thân bên trái của ô tô con biển số 51L-576.xx, khiến chiếc xe này bị đẩy trượt và va chạm với xe tải pickup biển số 49C-117.xx.

Chưa dừng lại, xe tải pickup biển số 49C-117.xx tiếp tục va chạm với ô tô con biển số 86A-192.xx đang lưu thông theo hướng Lương Sơn đi Đức Trọng. Vụ tai nạn khiến 5 phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được xác định là do tài xế xe khách vi phạm quy tắc vượt xe, thực hiện vượt trong điều kiện không bảo đảm an toàn khi đi vào đoạn đường quanh co, tầm nhìn hạn chế và phía trước có xe đi ngược chiều trong đoạn định vượt. Đoạn camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc cũng đang nhận được sự quan tâm của số đông.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, giải quyết theo quy định.

Camera hành trình ghi lại một phần diễn biến vụ tai nạn đang được dân mạng tìm kiếm.

Page Cục Cảnh sát Giao thông sau đó cũng đã chia sẻ lại câu chuyện trên và bày tỏ quan điểm. Quyết định của doanh nghiệp không phải là hành động chối bỏ trách nhiệm, mà là cách thể hiện sự minh bạch, công bằng đối với những lái xe chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, đồng thời góp phần nâng cao ý thức của đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.

Dưới bài đăng của Cục Cảnh sát Giao thông, nhiều ý kiến cho rằng đây là bài học đối với không chỉ tài xế xe khách nói trên mà còn với những người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải nói chung.

Việc coi thường các quy tắc giao thông có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến công việc và nghề nghiệp của chính người vi phạm. Chỉ khi mỗi tài xế đặt sự an toàn của hành khách và cộng đồng lên hàng đầu, những vụ tai nạn đáng tiếc mới có thể được hạn chế.

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)