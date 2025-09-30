Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/10, Bệnh viện Bạch Mai làm 1 việc: Người dân được hưởng lợi lớn

30-09-2025 - 15:32 PM | Sống

Việc làm này là bước ngoặt quan trọng của Bệnh viện Bạch Mai, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, đồng thời mang lại trải nghiệm dịch vụ tiện lợi, hiện đại cho người bệnh.

Từ ngày 1/10/2025, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chính thức triển khai ký số toàn trình cho người bệnh, đánh dấu bước ngoạt quan trọng trong lộ trình trở thành bệnh viện không giấy tờ.

Trước đó, ngày 1/11/2024, Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa đầu tiên của Bộ Y tế áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử. Việc triển khai ký số được xem là mắt xích then chốt, giúp hoàn thiện quá trình số hóa toàn diện. Theo ước tính, mô hình này không chỉ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm mà còn mang lại trải nghiệm dịch vụ tiện lợi, hiện đại cho người bệnh.

Nếu như trước đây, người bệnh phải di chuyển hàng trăm km chỉ để ký một tờ giấy, thì với ký số, mọi thủ tục đều có thể thực hiện trực tuyến. Từ giấy cam kết thủ thuật, xác nhận đơn thuốc đến hồ sơ bảo hiểm, tất cả chỉ cần vài giây thao tác.

Lợi ích cho người dân

Chữ ký số cùng với ứng dụng Bạch Mai Care, bệnh nhân và người nhà có thể chủ động toàn bộ hành trình khám chữa bệnh:

- Đặt lịch khám nhanh chóng: Lựa chọn bác sĩ và khung giờ linh hoạt trong 7 ngày, từ 7h00 đến 20h00, kể cả cuối tuần. Thời gian chờ giảm tới 90%.

- Quản lý hồ sơ sức khỏe: Kết quả xét nghiệm, đơn thuốc điện tử, chẩn đoán hình ảnh… được lưu trữ trọn đời và tra cứu mọi lúc.

- Ký số từ xa: Người dân ở các tỉnh xa như Nghệ An, Thanh Hóa có thể yêu cầu trích sao hồ sơ mà không cần đến bệnh viện.

- Thủ tục cho người thân: Thao tác đơn giản, chỉ cần số CCCD/ngày sinh, không bắt buộc sự có mặt trực tiếp.

Từ 1/10, Bệnh viện Bạch Mai làm 1 việc: Người dân được hưởng lợi lớn- Ảnh 1.

Cách đăng ký nhanh trong 5 phút

Để sử dụng ký số, người bệnh cần thực hiện hai bước:

Bước 1: Đăng ký chứng thư số trên ứng dụng VNeID (miễn phí, làm một lần duy nhất). Đây được ví như “căn cước công dân số” do Bộ Công an cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Bước 2: Tải ứng dụng Bạch Mai Care – Hồ sơ sức khỏe trên App Store hoặc CH Play. Khi cần ký văn bản, người dùng chỉ cần đăng nhập, vào mục “Văn bản chờ ký” và thực hiện ký số.

Việc áp dụng ký số không chỉ đồng hành cùng chủ trương chuyển đổi số quốc gia, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh và gia đình: tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng tính minh bạch và an toàn thông tin.

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bà trùm thẩm mỹ viện Mailisa sẽ chi gấp 5 tỷ đồng

Bà trùm thẩm mỹ viện Mailisa sẽ chi gấp 5 tỷ đồng Nổi bật

Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 30 điểm ngập sâu ở nội thành

Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 30 điểm ngập sâu ở nội thành Nổi bật

Đầu bếp nói thẳng: Cá có 6 dấu hiệu này, đừng dại mà mua về!

Đầu bếp nói thẳng: Cá có 6 dấu hiệu này, đừng dại mà mua về!

15:27 , 30/09/2025
Ra chợ mua cua, học thuộc "mẹo vàng" là biết ngay cua tươi hay cua óp

Ra chợ mua cua, học thuộc "mẹo vàng" là biết ngay cua tươi hay cua óp

15:15 , 30/09/2025
Giáo viên kinh nghiệm 20 năm khẳng định: Học sinh giỏi trong top 10 thường xuất thân từ 4 kiểu gia đình này

Giáo viên kinh nghiệm 20 năm khẳng định: Học sinh giỏi trong top 10 thường xuất thân từ 4 kiểu gia đình này

14:41 , 30/09/2025
Đọc Doraemon bao năm mới phát hiện ra 1 chi tiết: Nobita được mô tả là "học kém" nhưng lại chơi giỏi môn thể thao trí tuệ này!

Đọc Doraemon bao năm mới phát hiện ra 1 chi tiết: Nobita được mô tả là "học kém" nhưng lại chơi giỏi môn thể thao trí tuệ này!

14:27 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên