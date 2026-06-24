Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/7, chủ fanpage, group Facebook có thể bị phạt 70 triệu đồng nếu vi phạm điều này

| | Kinh tế số

Theo quy định mới, fanpage, hội nhóm đăng tin sai sự thật có thể bị khoá và quản trị viên có thể bị phạt tới 70 triệu đồng từ 1/7 tới đây.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, không gian mạng giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, trở thành "ngôi nhà chung" của mỗi chúng ta trong kỷ nguyên chuyển đổi số với vai trò là kênh quan trọng trong trao đổi thông tin, tương tác xã hội và tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, nếu bị lợi dụng, không gian mạng cũng có thể trở thành công cụ để các đối tượng xấu thao túng nhận thức, kích động tâm lý đám đông và dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực và vô tình không gian mạng lại bị biến thành nơi truyền đi những tin giả, tin giật gân, những lời xúc phạm, bôi nhọ hay những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Những thông tin "rác", "lệch chuẩn", … gây cho người sử dụng những sự ức chế, phiền hà, làm lệch đi mục đích sử dụng ban đầu.

Để giữ cho "ngôi nhà chung" ấy luôn sạch, đẹp và an toàn, ngày 15/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174 sẽ thức có hiệu lực, bổ sung nhiều chế tài mạnh tay đối với hành vi vi phạm trên mạng xã hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định xử phạt đối với quản trị viên các hội nhóm, fanpage.

Theo đó, ngoài xử phạt tiền, fanpage, hội nhóm, kênh nội dung hoặc tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân, uy tín tổ chức… có thể bị buộc khóa hoạt động.

Quy định mới được xem là bước siết chặt quản lý không gian mạng, tăng tính răn đe đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để câu view, phát tán tin giả, kích động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

TP.HCM sẽ nghiên cứu trang web riêng tiếp nhận yêu cầu giải trình của người dân

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân dùng máy tính, laptop chú ý quy định phạt tiền tới 1 tỷ đồng

Tất cả người dân dùng máy tính, laptop chú ý quy định phạt tiền tới 1 tỷ đồng Nổi bật

Công ty sốc nặng khi hóa đơn AI tăng 700% chỉ sau một ngày: Bữa tiệc trợ giá AI đã kết thúc

Công ty sốc nặng khi hóa đơn AI tăng 700% chỉ sau một ngày: Bữa tiệc trợ giá AI đã kết thúc Nổi bật

Công nghệ 24/6: Meta ra mắt kính thông minh AI giá rẻ chỉ từ 299 USD

Công nghệ 24/6: Meta ra mắt kính thông minh AI giá rẻ chỉ từ 299 USD

10:28 , 24/06/2026
Chủ tịch CMC: Cơ chế giao nhiệm vụ là ‘điểm nghẽn của các điểm nghẽn’

Chủ tịch CMC: Cơ chế giao nhiệm vụ là ‘điểm nghẽn của các điểm nghẽn’

09:41 , 24/06/2026
TP.HCM sẽ nghiên cứu trang web riêng tiếp nhận yêu cầu giải trình của người dân

TP.HCM sẽ nghiên cứu trang web riêng tiếp nhận yêu cầu giải trình của người dân

09:39 , 24/06/2026
EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

09:25 , 24/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên