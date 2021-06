Từ 1/7, làm Căn cước công dân gắn chip điện tử tối đa 11 ngày sẽ được nhận thẻ

Đây là một trong số những quy định mới được Bộ Công an đưa ra trong Thông tư 60 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có hiệu lực từ 1/7.

Theo đó, đối với hồ sơ do Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội:

Đối với dữ liệu điện tử do đơn vị tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển lên thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ dữ liệu điện tử, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân.

Trong trường hợp hồ sơ do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp nhận thì 4 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân.

Sau đó, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân, phải chuyển phát thẻ Căn cước công dân về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Như vậy từ thời điểm thu nhận hồ sơ đầy đủ ở cấp quận, huyện, tỉnh đến khi sản xuất, trả thẻ là tối đa 11 ngày.