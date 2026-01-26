Từ 1/7 tới, 5 trường hợp sẽ bị cưỡng chế thuế, người dân cần chú ý

Những trường hợp nào sẽ bị cưỡng chế thuế?

Luật Quản lý thuế 2025 (Luật số 108/2025/QH15) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây.

Các quy định về trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được nêu rõ tại Điều 48, Mục 2, Chương VIII liên quan đến xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Cụ thể, Điều 48: Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế gồm:

1. Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.

3. Người nộp thuế có tiền thuế nợ nhưng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc có hành vi phát tán tài sản.

4. Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.

5. Người nộp thuế đã bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành quyết định kiểm tra thuế nhưng tiếp tục không chấp hành quyết định kiểm tra thuế.

T ại Điều 48, Luật Quản lý thuế 2025 cũng quy định chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với khoản nợ của người nộp thuế được cơ quan quân lý thuế không tính tiền chậm nộp theo quy định; được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyển ban hành văn bản chấp nhận nộp dần tiền thuế nợ và trong thời gian thư bảo lãnh có hiệu lực.

Việc nộp dần tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản lý thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, không thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế có nợ phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh. Cơ quan thuế không thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với số tiền thuế nợ được bù trừ qua hoàn thuế mà cơ quan thuế đang làm thủ tục bù trừ cho người nộp thuế.

Sẽ trích tiền từ tiền khoản của đối tượng bị cưỡng chế thuế

Điều 49 Luật Quản lý thuế 2025 cũng quy định chi tiết về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế gồm:

- Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài; phong tỏa tài khoản

- Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

- Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Ngừng sử dụng hóa đơn

- Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ

- Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật

- Nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh nền tảng thương mại điện tử.

