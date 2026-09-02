Từ 1/8/2026, cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng 2 điều kiện này được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng

Một nhóm cán bộ, công chức, viên chức khi được điều động, luân chuyển, biệt phái có thể nhận khoản hỗ trợ hằng tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo Nghị quyết 19.

CÂU HỎI 1: Chính sách hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết 19/2026/NQ-HĐND được áp dụng cho nhóm đối tượng nào?

A. Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái tại thành phố Huế. ✔

B. Toàn bộ người lao động làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Huế.

C. Công chức, viên chức được tuyển dụng mới lần đầu tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

D. Cán bộ hưu trí và người có công với cách mạng đang sinh sống tại thành phố Huế.

Giải thích:

Nghị quyết 19/2026/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân Thành phố Huế ban hành quy định chính sách hỗ trợ tài chính đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội) hưởng lương từ ngân sách nhà nước của thành phố. Chính sách này áp dụng đối với các trường hợp được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển hoặc biệt phái đến nơi công tác mới trên địa bàn thành phố Huế nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng nhân sự.

Đáp án đúng là: A. Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái tại thành phố Huế.

CÂU HỎI 2: Hai điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức tại Huế được hưởng mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng là gì?

A. Tự nguyện đăng ký luân chuyển và có thâm niên công tác liên tục từ 10 năm trở lên.

B. Chưa có nhà ở thuộc sở hữu tại nơi mới và khoảng cách di chuyển từ 15 km trở lên. ✔

C. Thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và chưa lập gia đình tại thời điểm nhận quyết định.

D. Có trình độ đại học trở lên và cam kết làm việc tối thiểu 05 năm tại đơn vị tiếp nhận.

Giải thích:

Theo Nghị quyết 19/2026/NQ-HĐND của Thành phố Huế, để được nhận khoản hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/tháng, nhân sự được điều động, luân chuyển hoặc biệt phái phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện cơ bản. Thứ nhất, cán bộ chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi công tác mới. Thứ hai, khoảng cách đường bộ ngắn nhất từ nơi nhận công tác mới đến nơi đăng ký thường trú phải đạt từ 15 km trở lên. Mức hỗ trợ tài chính này giúp giảm bớt khó khăn về chi phí đi lại và sinh hoạt cho cán bộ khi nhận nhiệm vụ mới.

Đáp án đúng là: B. Chưa có nhà ở thuộc sở hữu tại nơi mới và khoảng cách di chuyển từ 15 km trở lên.

Nghị quyết 19/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ người hưởng lương từ ngân sách TP Huế khi được điều động, luân chuyển hoặc biệt phái trên địa bàn. (Ảnh: Luật Việt Nam)

CÂU HỎI 3: Thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển, biệt phái tại thành phố Huế kéo dài trong bao lâu?

A. Áp dụng thử nghiệm trong 06 tháng cuối năm 2026 cho cán bộ cấp xã.

B. Áp dụng vô thời hạn kể từ ngày Nghị quyết chính thức được thông qua.

C. Trong 02 năm, từ ngày 01/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028. ✔

D. Trong vòng 12 tháng, từ ngày 01/01/2027 đến hết ngày 31/12/2027.

Giải thích:

Chính sách hỗ trợ tài chính hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái tại thành phố Huế theo Nghị quyết 19/2026/NQ-HĐND được thiết kế có thời hạn cụ thể. Quy định có hiệu lực thi hành trong vòng 2 năm, bắt đầu chính thức từ ngày 01/8/2026 và kéo dài đến hết ngày 31/7/2028. Việc quy định khung thời gian xác định giúp hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ cán bộ trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời làm cơ sở để chính quyền địa phương đánh giá tổng kết trước khi quyết định giai đoạn tiếp theo.

Đáp án đúng là: C. Trong 02 năm, từ ngày 01/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028.

CÂU HỎI 4: Trường hợp cán bộ chưa đăng ký thường trú tại Huế thì khoảng cách xét hỗ trợ được tính thế nào?

A. Tính từ trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Huế đến trụ sở cơ quan mới.

B. Tính từ cơ quan, đơn vị, nơi công tác cũ đến cơ quan, đơn vị, nơi công tác mới. ✔

C. Tính khoảng cách chim bay từ quê quán của cán bộ đến trụ sở làm việc mới.

D. Không áp dụng hỗ trợ đối với trường hợp chưa đăng ký thường trú tại địa phương.

Giải thích:

Nghị quyết 19/2026/NQ-HĐND quy định phương pháp xác định khoảng cách di chuyển linh hoạt nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho người lao động. Theo đó, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chưa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Huế hoặc nơi đăng ký thường trú không trùng với nhà ở thuộc sở hữu của mình thì khoảng cách đường bộ ngắn nhất sẽ được tính trực tiếp từ trụ sở cơ quan, đơn vị công tác cũ đến cơ quan, đơn vị công tác mới. Quy định này bảo đảm tính hợp lý, công bằng và sát với thực tế công tác.

Đáp án đúng là: B. Tính từ cơ quan, đơn vị, nơi công tác cũ đến cơ quan, đơn vị, nơi công tác mới.

CÂU HỎI 5: Theo Nghị định 300/2026/NĐ-CP, việc biệt phái công chức được thực hiện trong trường hợp nào?

A. Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách hoặc công việc cần giải quyết trong thời gian nhất định. ✔

B. Khi công chức có đơn tự nguyện xin chuyển công tác sang cơ quan khác để học tập.

C. Theo định kỳ hằng năm áp dụng cho tất cả công chức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

D. Khi cơ quan quản lý thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy và cắt giảm nhân sự.

Giải thích:

Căn cứ Điều 26 Nghị định 170/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điều 10 Nghị định 300/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/8/2026), việc biệt phái công chức được thực hiện trong hai trường hợp cụ thể. Thứ nhất là để giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách phát sinh trong thực tiễn quản lý nhà nước. Thứ hai là để thực hiện các công việc chuyên môn cần giải quyết dứt điểm trong một khoảng thời gian nhất định. Quy định này nâng cao tính chủ động và linh hoạt trong điều phối nguồn nhân lực chất lượng cao giữa các cơ quan.

Đáp án đúng là: A. Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách hoặc công việc cần giải quyết trong thời gian nhất định.