Từ 1/9, hàng triệu người VN chứng kiến thay đổi lớn chưa từng có: Hồ Gươm, vịnh Hạ Long… đều có mã riêng

Ảnh minh họa: Bộ Công an

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định về định danh địa điểm.

Định danh địa điểm chính là hoạt động thu thập, tạo lập dữ liệu và cấp mã định danh cho một địa điểm nhằm phân biệt địa điểm này với địa điểm khác.

Cơ quan quản lý định danh địa điểm là cơ quan được Bộ Công an giao thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Nghị định nêu rõ, các địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được thu thập, tạo lập dữ liệu và cấp mã định danh để phân biệt với những địa điểm khác. Đáng chú ý, các đối tượng thuộc Danh mục bí mật Nhà nước không nằm trong phạm vi áp dụng.

Đối tượng được định danh rất rộng, bao gồm thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh, các cấu trúc vật lý và những đối tượng khác được quy định tại phụ lục kèm theo nghị định.

Nghị định nêu rõ, mỗi địa điểm sẽ chỉ có một mã định danh duy nhất, tuân thủ cấu trúc thống nhất trên toàn quốc, đảm bảo tính liên tục và ổn định, không trùng lặp trong toàn hệ thống.

Đáng chú ý, đối với loại đối tượng có kết cấu theo chiều dài tiếp giáp dọc đường giao thông và có thể tiếp cận đối tượng từ bất cứ vị trí nào dọc đoạn đường giao thông đó thì cách gán định danh địa điểm cho đối tượng áp dụng như đối với đường giao thông. Theo đó, địa điểm của đối tượng sẽ bao gồm địa chỉ điểm đầu, địa chỉ điểm cuối, địa chỉ tại các nút giao, điểm giao cắt trên tuyến hoặc điểm giao cắt với địa giới hành chính cấp tỉnh.

Theo Nghị định số 326, việc định danh địa điểm, cấp mã định danh địa điểm được thực hiện dựa trên dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đảm bảo kế thừa, đồng bộ, thống nhất; đồng thời không thay thế chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan theo quy định của pháp luật.

Hơn nữa, việc thực hiện định danh địa điểm phải đảm bảo tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mã định danh địa điểm gồm 12 chữ số

Mỗi địa điểm ở Việt Nam sẽ có mã định danh 12 chữ số, hiển thị trên VNeID. Ảnh: VGP

Nghị định 326 nêu rõ, mã định danh địa điểm sau khi được tạo lập, gắn mã duy nhất cho một đối tượng cụ thể phải có tính ổn định lâu dài.

Mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên bao gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập. Theo đó, mỗi địa điểm được gắn một mã định danh riêng biệt, không trùng lặp, bảo đảm tính ổn định, mở rộng và khả năng liên kết, tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Chẳng hạn, với cách định danh này, những địa danh, công trình quen thuộc như hồ Gươm, vịnh Hạ Long… sẽ được cấp mã định danh địa điểm riêng gồm 12 chữ số, thống nhất trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, cơ quan nhà nước được giao quản lý chuyên ngành đối với đối tượng thuộc danh mục định danh địa điểm hoặc cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chứa dữ liệu gốc về sự hình thành, tồn tại, biến động của đối tượng có trách nhiệm chủ trì rà soát, chuẩn hóa, thu thập dữ liệu, đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm để thực hiện cấp mã định danh địa điểm.

Đặc biệt, cùng với việc cấp mã, Chính phủ sẽ xây dựng Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm là tương đối lớn khi bao gồm mã định danh, đối tượng được định danh, địa chỉ, lối tiếp cận, mã bưu chính, thông tin tọa độ theo hệ tọa độ quốc gia hoặc toàn cầu… Ngoài ra còn có các thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có); tên địa điểm, thông tin kết cấu, dữ liệu không gian ba chiều, cơ quan chủ quản dữ liệu và thông tin về tổ chức, cá nhân sở hữu…

Ai được khai thác dữ liệu trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID?

Đáng chú ý, Nghị định số 326 cũng nêu rõ về khả năng khai thác dữ liệu trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Cụ thể, theo nghị định, tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm trên VNeID. Đồng thời, người dân cũng được khai thác thông tin của chính mình trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm thông qua ứng dụng này.

Ngoài ra, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin phục vụ chức năng, nhiệm vụ thông qua các nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định.

Riêng với người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người dưới 14 tuổi thì khai thác thông tin của mình thông qua người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ. Đáng chú ý, việc khai thác thông tin của người bị tuyên bố mất tích do người quản lý tài sản của người đó quyết định.

Trong trường hợp có nhu cầu khai thác thông tin khác trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm, thì phải được sự đồng ý của chủ sở hữu, quản lý địa điểm đó.

Nghị định số 326 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.



















