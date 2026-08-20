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Xã Phúc Thịnh còn hơn 10.600 thửa đất chưa được "làm sạch" dữ liệu đất đai

| | Kinh tế số

Sáng 20-8, UBND xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị quán triệt, đánh giá tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập, làm sạch dữ liệu đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn.

Theo Phòng Kinh tế xã Phúc Thịnh, toàn xã có 34.939 thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu. Tính đến ngày 19-8, địa phương phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Anh hoàn thiện dữ liệu đối với 24.273 thửa, đạt 70,56%; còn 10.666 thửa, gồm 6.389 thửa đất nông nghiệp và 4.277 thửa đất ở, chưa hoàn thành.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Đáng chú ý, dữ liệu đất phi nông nghiệp đã được làm sạch 23.675 thửa, đạt 84,7%; trong khi đất nông nghiệp mới làm sạch 594 thửa, đạt 8,5%. Phòng Kinh tế đã phối hợp với các thôn rà soát, bổ sung thông tin đối với các thửa đất chưa có dữ liệu; trong đó đã thu thập mới 4.551/9.391 thửa đất ở, đồng bộ thành công 3.249 thửa. Tổng số thửa đã thu thập, bổ sung thông tin đạt 5.986/15.983, trong đó 5.376 thửa đã đồng bộ thành công.

Đại diện các thôn nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Tại hội nghị, đại diện các thôn phản ánh một số khó khăn trong quá trình thực tế triển khai công việc. Trong đó, ở thôn Vệ, một số thửa đất được mua bán, chuyển nhượng qua nhiều lần, gây khó khăn trong xác định chủ sử dụng, vị trí định vị trên thực địa có trường hợp không trùng khớp với hồ sơ.

Thôn Toàn Thắng gặp tình trạng sổ đỏ và dữ liệu được cung cấp không thống nhất, nhiều trường hợp chủ đất đi nước ngoài, chuyển nơi khác sinh sống hoặc mua đất nhưng không ở tại địa phương. Tại thôn Vân Nội, một số ít hộ chưa hợp tác cung cấp hồ sơ đất đai. Các thôn đề nghị xã tăng cường cán bộ, cộng tác viên về cơ sở hỗ trợ theo phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà”.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Thanh Hà

Đại diện Phòng Kinh tế và Văn phòng Đăng ký đất đai đã giải đáp các ý kiến của đại biểu đã nêu. Đối những trường hợp mua bán, chuyển nhượng qua nhiều lần nhưng chưa xác định được chủ sử dụng, không thể thu thập hồ sơ, các thôn sẽ lập biên bản làm cơ sở báo cáo cơ quan chuyên môn.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh yêu cầu các đơn vị từ nay đến cuối tháng hoàn thành cơ bản dữ liệu đất phi nông nghiệp, đồng thời tập trung cao độ đối với đất nông nghiệp theo yêu cầu của thành phố.

Lãnh đạo xã nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu các thôn nâng cao trách nhiệm, tập trung xử lý các trường hợp dữ liệu chưa sạch. Phòng Kinh tế tăng cường cán bộ hỗ trợ chuyên môn, kịp thời tổng hợp, tham mưu giải quyết những khó khăn vượt thẩm quyền. Xã cũng sẽ bổ sung tài khoản, hỗ trợ kinh phí cho các tổ công tác nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Theo Thanh Hà

Hà Nội Mới

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