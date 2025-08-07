Từ 15/8, thông tin trên thẻ BHYT có sự thay đổi, người dân cần nắm rõ

Theo Người Lao Động, Chính phủ đã ban hành Nghị định 188/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Trong đó, quy định chi tiết về thông tin thẻ BHYT.

Theo Điều 10 nghị định, thông tin thẻ BHYT được quy định như sau:

1. Thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc bản giấy do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành kèm theo mã số bảo hiểm y tế và các thông tin cơ bản sau đây:

Từ ngày 15/8, thông tin trên thẻ BHYT có sự thay đổi. (Ảnh minh hoạ)

a) Thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh;

b) Thông tin về mức hưởng bảo hiểm y tế theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;

c) Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng;

d) Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu;

đ) Thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

2. Thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập bằng phương tiện điện tử, trong đó chứa đựng thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thông tin thẻ bảo hiểm y tế quy định tại khoản 1 Điều này được tích hợp và đồng bộ theo mã số bảo hiểm y tế, số căn cước của người tham gia bảo hiểm y tế.

Thủ tục cấp thẻ BHYT từ 15/8

Theo Điều 11, Nghị định 188/2025/NĐ-CP, thủ tục cấp thẻ BHYT được quy định như sau:

- Cơ quan BHXH cấp cho từng người tham gia thẻ BHYT bản điện tử. Trường hợp người tham gia BHYT đề nghị thì cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT bản giấy.

- Cấp thẻ BHYT (bao gồm cấp lần đầu, cấp lại) và điều chỉnh thông tin thẻ BHYT được thực hiện như sau:

- Người tham gia BHYT kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu số 2 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này hoặc cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu số 3 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua ứng dụng của cơ quan BHXH hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH được giao nhiệm vụ tiếp nhận hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan BHXH được giao nhiệm vụ tiếp nhận;

- Người tham gia BHYT hoặc cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng tích chọn cấp thẻ BHYT bản điện tử hoặc cấp thẻ BHYT bản giấy trên tờ khai tham gia hoặc danh sách đối tượng tham gia. Trường hợp thay đổi thông tin thân nhân hoặc thay đổi thông tin quyền lợi được hưởng thì người tham gia BHYT phải cung cấp bản chụp (scan) các văn bản, tài liệu liên quan để nộp cùng tờ khai trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua ứng dụng của cơ quan BHXH hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH được giao nhiệm vụ tiếp nhận hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan BHXH được giao nhiệm vụ tiếp nhận;

- Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng của cơ quan BHXH trả tự động giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT hoặc cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng. Trường hợp nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa trực tiếp kiểm tra hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT hoặc cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng;

- Trường hợp cấp thẻ BHYT bản điện tử, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại các điểm a, b và c khoản này, cơ quan BHXH trả kết quả thẻ BHYT bản điện tử vào ứng dụng BHXH số (VssID), hòm thư điện tử cá nhân (email), liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2. Người tham gia BHYT sử dụng thiết bị điện tử có cài đặt, đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc VssID có kết nối internet để nhận thẻ BHYT điện tử.

Trường hợp cấp thẻ BHYT bản giấy, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định tại các điểm a, b và c khoản này, cơ quan BHXH chuyển thẻ BHYT bản giấy cho người tham gia BHYT hoặc tổ chức quản lý đối tượng để chuyển lại cho người tham gia BHYT.

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, việc cấp thẻ BHYT thực hiện liên thông cùng với thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

- BHXH Quân đội thực hiện cấp thẻ BHYT đối với đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 5 nghị định này.