Từ 15/9, không khai báo khách du lịch lưu trú bị phạt tới 12 triệu đồng

Du khách đăng kí lưu trú tại khách sạn. Ảnh: Đặng Hiếu

Nghị định 347/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9, trong đó sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Theo quy định mới, các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú trong khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú nếu không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng.

Trường hợp không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người, mức phạt từ 4 đến 8 triệu đồng. Với từ 9 người trở lên, mức phạt tăng lên 8 đến 12 triệu đồng.

Cơ sở có chức năng lưu trú phải thông báo với cơ quan đăng ký cư trú khi có người đến lưu trú. Ảnh: Đặng Hiếu

Quy định mới nhằm cụ thể hóa việc xử lý đối với hành vi không thực hiện trách nhiệm thông báo lưu trú, đồng thời phân định mức phạt theo số lượng người không được thông báo.

Theo quy định về thông báo lưu trú, cơ sở có chức năng lưu trú phải thông báo với cơ quan đăng ký cư trú khi có người đến lưu trú. Nội dung thông báo gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, lý do và thời gian lưu trú, địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo phải được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Nếu khách đến sau 23 giờ, cơ sở phải thông báo trước 8 giờ ngày hôm sau.

Ngoài mức phạt tiền, một số hành vi vi phạm liên quan đến quản lý cư trú còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.