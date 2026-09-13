Từ 15/9, một bệnh viện triển khai cách làm lạ: Mỗi hóa đơn tương ứng 10.000đ, hỗ trợ người khó khăn

Bệnh viện Mắt Quốc tế Alina (Hưng Yên) vừa khởi động dự án xã hội dài hạn mang tên "Alina Hope – Mang ánh sáng đến cộng đồng", hướng tới hỗ trợ những bệnh nhân gặp rào cản tài chính trong quá trình tiếp cận dịch vụ điều trị mắt.

Mỗi hóa đơn tương ứng 10.000 đồng, khách hàng không phải trả thêm

Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở cách hình thành nguồn kinh phí.

Kể từ ngày 15/9/2026, bệnh viện dự kiến dành một khoản ngân sách tương ứng 10.000 đồng trên mỗi hóa đơn phát sinh để xây dựng nguồn tiền cho Alina Hope. Khoản 10.000 đồng này không được cộng thêm vào chi phí khám chữa bệnh. Toàn bộ được trích từ ngân sách của bệnh viện, vì vậy khách hàng không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

Nguồn kinh phí tích lũy sẽ được sử dụng để tài trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí phẫu thuật đục thủy tinh thể và điều trị chuyên sâu về mắt cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đáp ứng các tiêu chí xét duyệt của chương trình.

Thay vì phụ thuộc vào những đợt quyên góp ngắn hạn, cách làm này gắn nguồn hỗ trợ với hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày. Số tiền trên từng hóa đơn không lớn, nhưng khi được tích lũy qua hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn lượt khám chữa bệnh, nguồn kinh phí có thể tăng dần và được duy trì lâu dài.

TS.BSNT Trần Minh Hà, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Alina, chia sẻ trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã chứng kiến nhiều người bệnh đứng trước nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn chỉ vì điều kiện kinh tế gia đình.

"10.000 đồng là con số khiêm tốn trên một giao dịch, nhưng khi được tích lũy từ hàng chục nghìn lượt khám chữa bệnh, đó sẽ là nguồn lực tài chính ổn định, giúp giải quyết bài toán tiếp cận y tế cho những trường hợp yếu thế nhất", bác sĩ Hà cho biết.

TS.BSNT Trần Minh Hà, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Alina

Rào cản tài chính khiến không ít người trì hoãn điều trị

Đục thủy tinh thể hiện vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa có thể phòng tránh.

Nghiên cứu công bố trên The Lancet Global Health năm 2026 cho thấy tỷ lệ phẫu thuật đục thủy tinh thể hiệu quả trên toàn cầu năm 2025 mới đạt 48,2%, vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu gia tăng mức độ bao phủ mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt ra cho năm 2030.

Tại Việt Nam, tháng 5/2026, Bộ Y tế phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương triển khai Điều tra đánh giá nhanh tỷ lệ mù lòa (RAAB 2026) trên hơn 16.000 người cao tuổi tại 12 tỉnh, thành.

Kết quả sơ bộ được nêu trong chương trình cho thấy bên cạnh vấn đề về hạ tầng, chi phí điều trị và rào cản tài chính là một trong những nguyên nhân khiến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trì hoãn phẫu thuật. Việc can thiệp muộn có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị lực cũng như khả năng tự chủ trong sinh hoạt.

Riêng tại Hưng Yên, kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2025-2030 đặt mục tiêu 100% người cao tuổi được phát hiện đục thủy tinh thể phải được điều trị.

Đông đảo người dân tham dự chương trình

Không chỉ hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Song song với việc tạo nguồn kinh phí, Alina Hope còn triển khai chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe mắt dành cho người cao tuổi tại địa phương.

Các hoạt động gồm khám sàng lọc miễn phí, tư vấn nguy cơ đục thủy tinh thể và các bệnh lý đáy mắt; hội thảo giải đáp những vấn đề liên quan đến đục thủy tinh thể, thời điểm phẫu thuật, phương pháp Phaco và các loại thủy tinh thể nhân tạo.

Một hoạt động khác là mô hình "Hospital Tour", đưa người bệnh và người nhà tìm hiểu trực tiếp quy trình phẫu thuật, môi trường vô trùng và các bước can thiệp, qua đó giảm bớt tâm lý lo lắng trước điều trị.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Alina hiện đã thực hiện gần 30.000 ca phẫu thuật Phaco. Giai đoạn 2023-2025, tỷ lệ bệnh nhân đạt mức thị lực từ 20/60 trở lên sau phẫu thuật đạt 94,3%. Đội ngũ bác sĩ tham gia phẫu thuật Phaco có trên 18 năm kinh nghiệm.

Với Alina Hope, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số 10.000 đồng mà còn ở cách một khoản tiền nhỏ được gắn với từng hoạt động khám chữa bệnh thường ngày. Khi được cộng dồn và duy trì trong thời gian dài, nguồn ngân sách này có thể trở thành một kênh hỗ trợ đều đặn cho những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận điều trị mắt.