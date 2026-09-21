Từ 18/9: Ngân hàng cảnh báo người dùng chuyển tiền đến các tài khoản sau

Trước tình trạng các thủ đoạn gian lận, lừa đảo ngày càng tinh vi, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) cho biết sẽ tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng nhận diện và phòng ngừa rủi ro trong quá trình giao dịch.

Theo đó, từ ngày 18/9/2026, PGBank triển khai tính năng Cảnh báo an toàn giao dịch đối với các giao dịch chuyển tiền trên các kênh giao dịch của ngân hàng. Tính năng này nhằm giúp khách hàng nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường, đồng thời có thêm thời gian kiểm tra thông tin trước khi xác nhận giao dịch.

Trong quá trình thực hiện giao dịch, hệ thống PGBank có thể hiển thị cảnh báo khi ghi nhận những dấu hiệu cần lưu ý liên quan đến giao dịch hoặc thông tin người nhận. Tùy thuộc vào dấu hiệu được phát hiện, khách hàng có thể được khuyến nghị kiểm tra lại thông tin, yêu cầu xác nhận bổ sung hoặc tạm dừng giao dịch để thực hiện các bước xác minh theo quy định.

PGBank lưu ý, việc hiển thị cảnh báo mang tính chất phòng ngừa và hỗ trợ nhận diện rủi ro, không đồng nghĩa ngân hàng kết luận người nhận hoặc tài khoản nhận tiền có hành vi gian lận, lừa đảo.

Khi nhận được cảnh báo, ngân hàng khuyến nghị khách hàng đọc kỹ nội dung hiển thị trên màn hình, kiểm tra lại họ tên, số tài khoản, ngân hàng nhận và số tiền chuyển trước khi xác nhận giao dịch.

Khách hàng cũng nên chủ động xác minh với người nhận thông qua số điện thoại hoặc kênh liên hệ tin cậy đã sử dụng trước đó. Đặc biệt, cần kiểm tra kỹ mục đích chuyển tiền nếu giao dịch được thực hiện theo hướng dẫn của người mới quen hoặc người tự xưng là cán bộ ngân hàng, công an, tòa án hay cơ quan nhà nước.

PGBank khuyến cáo khách hàng đặc biệt cảnh giác với các yêu cầu chuyển tiền vào "tài khoản an toàn" để phục vụ điều tra, xác minh; cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN; cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình điện thoại.

Các yêu cầu chuyển tiền để nhận quà, nhận thưởng, hoàn phí, làm nhiệm vụ, nhận hoa hồng hoặc tham gia các hình thức đầu tư được quảng cáo với lợi nhuận cao cũng là những dấu hiệu khách hàng cần thận trọng.

Ngoài ra, ngân hàng khuyến cáo người dùng không vội chuyển tiền khi nhận được yêu cầu gấp từ người quen nhưng thông qua số điện thoại hoặc tài khoản mới; đồng thời cảnh giác với những đề nghị chuyển tiền để "gỡ cảnh báo", "mở khóa" hoặc "xác minh" tài khoản.

PGBank khẳng định ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc các thông tin bảo mật; chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để xác minh giao dịch; chuyển tiền để gỡ cảnh báo, mở khóa tài khoản; cài đặt ứng dụng ngoài các kênh chính thức của ngân hàng hoặc cung cấp quyền điều khiển, chia sẻ màn hình thiết bị.