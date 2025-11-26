Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ 7/2026, taxi và xe kinh doanh đến 8 chỗ đầu tư mới phải dùng năng lượng xanh

26-11-2025 - 09:05 AM | Xã hội

Từ 1/7/2026, theo dự thảo của Hà Nội, toàn bộ taxi và ô tô kinh doanh đến 8 chỗ khi thay thế hoặc đầu tư mới phải dùng năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Trong tờ trình gửi HĐND về Nghị quyết thực hiện vùng phát thải thấp , UBND TP Hà Nội đề xuất áp dụng một số biện pháp tổ chức giao thông đối với xe cơ giới dùng nhiên liệu hóa thạch, xe cơ giới gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh vận tải áp dụng quy định cụ thể sau:

Xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải), dự thảo yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng không tiếp nhận các đối tác vận hành bằng xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ ngày 1/7/2026.

Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện chuyển đổi xanh cho xe mô tô, xe gắn máy đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch khác theo lộ trình: 30% trước ngày 1/7/2026; 70% trước ngày 1/1/2028; 100% trước ngày 1/1/2030.

Từ 7/2026, taxi và xe kinh doanh đến 8 chỗ đầu tư mới phải dùng năng lượng xanh- Ảnh 1.

Từ 1/7/2026, taxi và ô tô đến 8 chỗ hoạt động kinh doanh vận tải khi đầu tư mới phải dùng năng lượng xanh.

Đối với xe taxi, xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải): 100% phương tiện thay thế, đầu tư mới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường từ 1/7/2026.

Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện chuyển đổi xanh đảm bảo tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình: 50% trước ngày 1/1/2028; 100% trước ngày 1/1/2030.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm được tổ chức ngày 26 - 27/11.

UBND TP Hà Nội cũng đề xuất áp dụng một số biện pháp tổ chức giao thông đối với xe cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xe cơ giới gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, không thực hiện đầu tư mới và thực hiện đăng ký mới có kiểm soát các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ phương tiện giao thông cũ đã hết hạn lưu thông, đặc biệt đối với các phương tiện thuộc sở hữu của tổ chức.

Bên cạnh đó, cấm lưu thông các xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong Giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3.500kg sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Hạn chế, tiến tới cấm ô tô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, UBND TP Hà Nội đề xuất cấm xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Đồng thời, cấm mô tô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực, theo đề xuất của UBND TP Hà Nội.


Minh Tuệ/VTC News

VTC News

