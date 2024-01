Bị phạt vì tự ý sửa đường

Hà Nguyên Năng là một nông dân 48 tuổi, trú ở thôn Vượng Ngưu, xã Di Tộc, quận Nhân Hòa, thành phố Phàn Chi Hoa, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, ông Hà sống dựa vào nghề trồng cây ăn trái để nuôi sống cả gia đình. Tuy nhiên, công việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” này vừa vất vả, thu nhập lại bấp bênh khiến ông rất buồn lòng.

Những năm gần đây, nhiều người dân ở thôn Vượng Ngưu bỗng phất lên nhờ trồng xoài. Vì thế nên khi nhìn thấy cơ hội kinh doanh trước mắt, ông Hà cũng háo hức muốn thử vận may. Nghĩ là làm, ông ký hợp đồng thuê 5 mẫu đất hoang trên núi và bắt đầu trồng hơn 1.300 cây xoài. Sau hơn một năm vất vả chăm bón, vườn xoài bội thu khiến ông Hà không giấu được niềm vui sướng.

Tuy nhiên lúc này, một vấn đề lớn lại xảy ra. Vì vườn xoài của nhà ông Hà ở trên núi, đường đi rất hẹp nên xe tải lớn thường không vào được. Đặc biệt vào những ngày mưa, con đường quanh co này rất khó đi khiến việc vận chuyển càng khó khăn, tốn nhiều thời gian, tiền bạc và công sức.



Để giải quyết những vấn đề trên, ông Hà đã bàn bạc với gia đình và nghĩ ra một giải pháp. Theo đó, gia đình ông đã tự bỏ tiền và vay thêm của hàng xóm láng giềng để thuê đội thầu mở rộng con đường lên núi dài 800m. Bằng cách này, xe tải lớn có thể lên núi và xoài nhà ông có thể được vận chuyển ra ngoài một cách thuận lợi.

Trong lúc ông Hà và dân làng đang vui mừng vì có thể bán xoài một cách dễ dàng thì một rắc rối khác lại ập đến.

Một hôm, khi ông Hà cùng gia đình đang thu hoạch xoài trong vườn thì công an Trung Quốc bỗng tới nhà và bắt giữ ông vì hành vi chiếm đất rừng để làm đường trái phép. Hà Nguyên Năng biết được tin này thì lặng người. Tại cơ quan công an, ông cho rằng việc mình làm là việc tốt, vì lợi ích chung của cả làng nên yêu cầu một lời giải thích rõ ràng từ phía cơ quan chức năng.

Trước yêu cầu của ông Hà, cơ quan công an địa phương đã chỉ rõ hành vi tự ý sửa đường của ông là vi phạm pháp luật. Hành vi này được thực hiện khi chưa có sự đồng ý của cơ quan chuyên trách, do đó, ông Hà phải nộp phạt 40.000 NDT ( hơn 138 triệu đồng) và sửa con đường 800m về trạng thái ban đầu.

Tin này với ông Hà như sét đánh ngang tai. Gia đình ông đã vất vả suốt mấy tháng trời để hoàn thành con đường, việc làm ăn chưa thu về được đồng lãi nào giờ lại phải nộp phạt. Không đồng tính với quyết định của cơ quan công an, ông Hà đã làm đơn để kiện đơn vị này ra tòa án địa phương để đòi lại công bằng cho mình. Tuy nhiên, hành động này lại khiến ông phạm thêm sai lầm.



Ai sai, ai đúng?

Tại tòa án, ông Hà Nguyên Năng cho rằng hành vi của mình là vì lợi ích chung của thôn Vượng Ngưu, do đó, việc công an kết tội ông phá hủy đất rừng và phạt ông 40.000 NDT là điều vô lý. Trong quá trình sửa đường, ông Hà cũng khẳng định gia đình ông và đơn vị thầu xây dựng không hề hủy hoại cây cối hay xâm lấn những khu đất có chủ. Do đó, kết luận mà phía công an địa phương đưa ra là không có cơ sở.

Tuy nhiên, bằng chứng liên quan do phía công an địa phương đệ trình lên tòa lại chứng minh rằng chỗ đất nơi ông Hà mở rộng đường là đất rừng thuộc sở hữu chung của thôn Vượng Ngưu. Hành vi mở rộng đường của ông chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của cơ quan cấp huyện trở lên. Vì ông Hà tự ý mở rộng đường mà chưa có sự đồng ý của cơ quan cấp huyện nên hành vi này là phạm pháp, vi phạm pháp luật Trung Quốc.



Cuối cùng, tòa án địa phương tuyên án ông Hà thua kiện, đồng thời yêu cầu ông nhanh chóng nộp phạt 40.000 NDT và khôi phục lại con đường đã được mở rộng về trạng thái ban đầu theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể thấy, việc người dân bỏ tiền ra làm đường để phục vụ lợi ích chung là không sai. Tuy nhiên, khi thực hiện phải tuân theo đúng quy định của pháp luật. Trước hết, người dân phải làm đơn lên cơ quan chức năng để được xem xét. Nếu việc làm đường phù hợp quy hoạch và phục vụ cho lợi ích chung của xã hội thì không những không bị hạn chế mà còn được chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi. Người dân không nên tự ý làm để rồi vừa mất tiền mà không mang lại hiệu quả, không đảm bảo tính pháp lý.

