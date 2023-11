Từ cổ phiếu được săn đón và trả chênh thị giá tới 45% để mua bằng được, MWG đã bị quỹ ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ đồng từ đầu tháng 10

Cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di Động tăng 5,41% lên mức 37.000 đồng với khớp lệnh kỷ lục ở mức 21,2 triệu đơn vị trong phiên giao dịch ngày 2/11, cùng chiều với mức tăng 35 điểm của VN-Index.

Trước khi tăng trở lại vào ngày 2/11, cổ phiếu MWG đã chứng kiến hai phiên liên tiếp giảm "kịch biên độ" trong ngày 31/10 và 1/11 với hàng triệu cổ phiếu được chất ở mức giá sàn. Xa hơn, so với thời điểm giữa tháng 9 thì thị giá mã này cũng đã giảm tới 35%.

Một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu MWG sụt giảm trong thời gian gần đây là việc khối ngoại liên tục bán ra cổ phiếu này. Kể từ đầu tháng 10, khối ngoại bán ròng khoảng 32 triệu cổ phiếu của nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam qua kênh khớp lệnh, tương ứng giá trị hơn 1.400 tỷ đồng . Tính riêng trong 3 phiên gần đây, lượng bán ròng là 15,4 triệu cổ phiếu.

Sau phiên 2/11, nhà đầu tư ngoại còn nắm giữ hơn khoảng 685 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng 46,7% vốn của Đầu tư Thế giới Di động. Hiện tượng hở “room” với MWG là điều hiếm khi xảy ra.

Một thời gian dài cổ phiếu MWG là khẩu vị ưa thích của quỹ ngoại. Những quỹ đầu tư tham gia sớm đã hưởng thành quả với cổ phiếu bán lẻ như Mekong Capital, Pyn Elite Fund, Dragon Capital. Khi cổ phiếu bị giới hạn room 49%, những quỹ muốn sở hữu MWG phải chấp nhận thỏa thuận với giá cộng thêm phần premium (tức mức chênh với giá trên sàn).

Năm 2020, thống kê của Dragon Capital cho thấy premium của MWG là 45%, cao nhất trong số các cổ phiếu bị hạn chế về room. Hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch 2020 - 2021 cũng là thời điểm bùng nổ lợi nhuận của MWG khi nhu cầu về các thiết bị điện tử phục vụ cho việc học tập, làm việc tại nhà.

Những quỹ ngoại đang nắm giữ cổ phiếu MWG

Cơ cấu cổ đông MWG hiện có khá nhiều nhà đầu tư là các quỹ đầu tư chuyên nghiệp đang nắm giữ dưới 5% cổ phần. Theo thống kê, có ít nhất khoảng 28 quỹ đang sở hữu khoảng 276 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng khoảng 24,7% vốn.

Hiện nay Dragon Capital đang là quỹ ngoại nắm giữ lượng cổ MWG lớn nhất với 116,2 triệu đơn vị, tương đương 7,94%. Trước đó, theo ghi nhận vào ngày 15/4/2022, nhóm quỹ này đã từng nắm giữ đến 153 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,48%. Đây cũng là số cổ phần lớn nhất mà Dragon Capital đã từng nắm giữ.

Sau nhiều lần mua đi bán lại thì nhóm quỹ này đã hạ tỷ lệ sở hữu về như hiện tại. Tuy nhiên, trong đà giám gần đây của cổ phiếu MWG, Dragon Capital lại không có động thái mua bán. Lần cuối cùng quỹ ngoại này thực hiện giao dịch cổ phiếu MWG là vào ngày 3/4 khi bán 979.600 cổ phiếu, hạ tỷ lệ từ 8,01% về còn 7,94%.

Hiện MWG đang thứ 5 trong danh mục của VEIL - một đơn vị thành viên của Draogn Capital.

Trái ngược với việc bán cổ phiếu MWG, Dragon Capital thời gian gần đây lại gom thêm một cổ phiếu khác trong ngành bán lẻ là FRT. Cụ thể, quỹ này thông báo đã mua 232.600 cổ phiếu FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) trong ngày 30/10.

Một quỹ ngoại khác cũng đang là cổ đông lớn của MWG là Arisaig đã liên tục bán ra từ đầu năm. Kể từ tháng 2/2023 cho đến nay, quỹ này đã bán ròng tổng cộng khoảng 32,9 triệu cổ phiếu MWG, hạ sở hữu từ 118,8 triệu đơn vị (8,12% vốn) xuống còn 85,9 triệu đơn vị (5,88% vốn).

Trong giao dịch gần đây nhất, ngày 24/7 đơn vị thành viên của Arisaig là Arisaig Asia Fund Limited đã bán 576.000 cổ phiếu MWG. Qua đó, giảm sở hữu từ 73,5 triệu cổ phiếu (5,03% vốn) xuống 72,95 triệu cổ phiếu (4,99% vốn), giao dịch được thực hiện ngày 24/7. Như vậy, sau giao dịch, Arisaig Asia Fund Limited không còn là cổ đông lớn tại Thế giới Di động.

Trước đó, quỹ đầu tư Arisaig phải mất hơn 1 năm để có thể gom lượng lớn cổ phần của MWG và trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này vào tháng 2/2021.

Quý 3/2023, doanh thu quý của Thế Giới Di Động đạt 30.287 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 39 tỷ đồng, "bốc hơi" 96% so với quý 3 năm ngoái nhưng vẫn tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Thế Giới Di Động giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức gần 87.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng "bốc hơi" đến gần 97% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 78 tỷ đồng và mới thực hiện vỏn vẹn chưa đến 2% mục tiêu cả năm 2023 đề ra.

Nếu tình trạng hở room hiện nay tiếp tục kéo dài, cổ phiếu MWG có thể sẽ bị loại khỏi rổ chỉ số VNDIAMOND.