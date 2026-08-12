Từ cơ sở đến trung tâm thông tin chỉ huy 114: hệ thống truyền tin báo cháy vận hành ra sao?

Nhiều cơ sở hiện chưa hình dung đầy đủ vai trò và sự phối hợp của các bên trong quy trình truyền tin báo cháy. Thực tế, đây không đơn thuần là quá trình tự động chuyển một tín hiệu từ cơ sở đến Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, mà là một quy trình phối hợp liên tục giữa thiết bị truyền tin tại cơ sở, Trung tâm Dịch vụ khách hàng GTEL GEIC, đại diện cơ sở và Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114. Mỗi bên đảm nhiệm một chức năng riêng, từ duy trì kết nối, tiếp nhận và xác minh thông tin đến truyền, tiếp nhận dữ liệu phục vụ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng đánh giá tình huống và triển khai các biện pháp xử lý phù hợp.

Cơ sở giữ vai trò xác minh trong quy trình truyền tin

Khi hệ thống báo cháy phát tín hiệu cảnh báo, tín báo cháy từ thiết bị truyền tin báo cháy được gửi đồng thời đến Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Trung tâm Dịch vụ khách hàng GTEL GEIC và cơ sở.

Thông tin cảnh báo từ thiết bị truyền tin báo cháy được gửi đến cơ sở (Nguồn ảnh Tổng Công ty GTEL)

Tại cơ sở, khi phát sinh tín hiệu báo cháy, cảnh báo được gửi đồng thời đến các số điện thoại đã đăng ký thông qua cuộc gọi tự động và thông báo trên ứng dụng GSafePro. Việc triển khai đa kênh giúp người phụ trách kịp thời nắm bắt thông tin ngay cả khi không có mặt tại cơ sở hoặc khi sự việc xảy ra ngoài giờ làm việc.

Sau khi nhận cảnh báo, người phụ trách thực hiện kiểm tra trực tiếp hoặc liên hệ với nhân sự tại chỗ để xác minh tình trạng thực tế. Kết quả xác minh được phản hồi trên hệ thống theo ba trạng thái: "Có cháy", "Không có cháy" hoặc "Chờ xác minh". Khi xác nhận "Có cháy", thông tin được cập nhật đến Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, làm cơ sở phục vụ công tác đánh giá tình huống, chỉ huy, điều động lực lượng và tổ chức xử lý của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để ứng cứu kịp thời.

Vì vậy, cơ sở cần phân công rõ người tiếp nhận cảnh báo, duy trì thông tin liên hệ chính xác và bảo đảm có nhân sự phối hợp kiểm tra khi phát sinh tín hiệu. Nếu việc tiếp nhận hoặc xác minh bị chậm trễ, quá trình xử lý ở các khâu tiếp theo có thể bị ảnh hưởng.

Trung tâm Dịch vụ khách hàng GTEL GEIC: Giám sát kết nối và hỗ trợ vận hành 24/7

Nếu cơ sở là nơi kiểm tra tình trạng thực tế thì Trung tâm Dịch vụ khách hàng GTEL GEIC là bộ phận theo dõi quá trình vận hành của hệ thống. Trung tâm giám sát kết nối của thiết bị, theo dõi các trạng thái kỹ thuật và duy trì liên lạc với cơ sở.

Trung tâm dịch vụ khách hàng GTEL GEIC hỗ trợ vận hành 24/7 (Nguồn Tổng Công ty GTEL)

Khi có cảnh báo sự cố, cán bộ trực tại trung tâm dịch vụ khách hàng sẽ liên hệ với người phụ trách tại cơ sở để phối hợp xác minh, ghi nhận phản hồi và hướng dẫn xử lý theo quy trình. Nhờ đó, việc phối hợp vẫn được duy trì ngay cả khi sự cố xảy ra ngoài giờ làm việc.

Bên cạnh việc hỗ trợ xử lý cảnh báo, Trung tâm đồng thời theo dõi tình trạng kết nối của thiết bị. Khi phát hiện mất kết nối hoặc dấu hiệu bất thường, thông tin được ghi nhận để phối hợp kiểm tra, khắc phục, góp phần duy trì đường truyền ổn định trong quá trình sử dụng.

Khi doanh nghiệp thay đổi người phụ trách hoặc số điện thoại liên hệ, Trung tâm hỗ trợ cập nhật thông tin trên hệ thống. Đây là công việc vận hành cần thiết nhằm hạn chế việc cảnh báo được gửi đến người đã nghỉ việc, thay đổi vị trí công tác hoặc không còn trách nhiệm xử lý.

Như vậy, Trung tâm Dịch vụ khách hàng GTEL GEIC vừa thực hiện nhiệm vụ giám sát kỹ thuật, vừa tạo cầu nối liên lạc với cơ sở. Sự kết hợp giữa công nghệ và đội ngũ trực giúp quá trình truyền tin được duy trì liên tục.

Dữ liệu đồng bộ, hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý

Tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy, tín hiệu từ thiết bị được tiếp nhận từ thời điểm cảnh báo phát sinh. Sau khi cơ sở xác minh có cháy, kết quả kiểm tra được bổ sung vào dữ liệu của vụ việc để phục vụ công tác đánh giá và xử lý.

Dữ liệu cơ sở được đồng bộ trên bản đồ tác chiến phục vụ công tác PCCC&CNCH (Nguồn ảnh Tổng Công ty GTEL)

Trên bản đồ tác chiến tại Trung tâm thông tin chỉ huy 114 của Cục, Phòng và các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, cảnh báo được gắn với vị trí của cơ sở và thông tin liên hệ. Hệ thống đồng thời cung cấp các dữ liệu hỗ trợ như nguồn nước, trạm y tế, đơn vị điện lực và những nguồn lực liên quan trong khu vực.

Nhờ dữ liệu được đồng bộ, cán bộ chỉ huy có thể đánh giá sơ bộ điều kiện tại cơ sở, xác định đơn vị phù hợp và lựa chọn lực lượng, phương tiện cần huy động. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH phụ trách địa bàn cũng chủ động nắm được vị trí, hướng tiếp cận và nguồn lực sẵn có trước khi đến hiện trường.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ cập nhật diễn biến hiện trường qua ứng dụng Gsafe (Dành riêng cho cán bộ chiến sĩ PCCC & CNCH). Thông tin từ cấp Đội được truyền về, giúp chỉ huy theo dõi tình hình, đánh giá nhu cầu chi viện và điều phối bổ sung lực lượng khi cần thiết.

Ngày 14/10/2025, Bộ Công an ban hành Quyết định số 8390/QĐ-BCA, giao Tổng công ty Công nghệ – Viễn thông Toàn cầu (GTEL) Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, GTEL GEIC trực tiếp triển khai thiết bị, duy trì hạ tầng kỹ thuật và vận hành Trung tâm Dịch vụ khách hàng. Trung tâm giữ vai trò đầu mối giám sát kết nối 24/7, ghi nhận cảnh báo và hỗ trợ cơ sở trong suốt quá trình sử dụng hệ thống.

Giải pháp cảnh báo cháy sớm giúp hạn chế thiệt hại về người và tài sản (Nguồn ảnh Tổng Công ty GTEL)

Để hệ thống vận hành hiệu quả, người đứng đầu và người phụ trách PCCC tại cơ sở cần chủ động duy trì thông tin liên hệ, tiếp nhận cảnh báo và xác minh kịp thời. Sự phối hợp giữa hoạt động giám sát của Trung tâm Dịch vụ khách hàng GTEL GEIC và trách nhiệm của cơ sở là điều kiện quan trọng để cảnh báo được theo dõi, tình trạng thực tế được xác minh và thông tin phục vụ xử lý được cập nhật đầy đủ trên hệ thống. Qua đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có thêm căn cứ triển khai nhiệm vụ, góp phần nâng cao khả năng ứng phó và giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Để tìm hiểu thêm về hệ thống truyền tin báo cháy, quy trình tiếp nhận và xử lý cảnh báo cũng như trách nhiệm phối hợp của cơ sở, tổ chức và cá nhân có thể truy cập website https://gsafe.com.vn/ hoặc liên hệ số điện thoại 1900 2114 để được cung cấp thông tin và hướng dẫn cụ thể.