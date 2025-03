Từ đầu năm, mặt hàng này đang giảm mạnh hơn cả cổ phiếu FPT - chính là loại nguyên liệu Việt Nam được đánh giá có chất lượng cao nhất thế giới

Trong phiên giao dịch ngày 15/3, giá ca cao đã chính thức chạm đáy trong vòng 4 tháng khi giao dịch dưới ngưỡng 8.000 USD/tấn. Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) đã dự báo thặng dư ca cao toàn cầu là 142.000 tấn trong năm 2024/25, mức thặng dư đầu tiên trong vòng 4 năm gần đây. ICCO cũng dự báo sản lượng ca cao toàn cầu năm 2024/25 sẽ tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước lên 4,84 triệu tấn.

DIễn biến giá ca cao trong vòng 1 năm trở lại đây.

Các giám đốc điều hành của các nhà sản xuất sô cô la Hershey và Mondelez gần đây đã cảnh báo rằng giá tăng cao của loại hạt này trước đó gây ra hậu quả làm tổn hại đến nhu cầu. Vào ngày 4/2, các giám đốc điều hành của Mondelez đã cảnh báo về khả năng nhu cầu sô cô la chậm lại khi CFO Zarmella cho biết, "Chúng tôi đang thấy những dấu hiệu, đặc biệt là ở những nơi trên thế giới như Bắc Mỹ, nơi lượng tiêu thụ ca cao đang giảm xuống".

Ngoài ra, vào ngày 18/2, công ty đã cảnh báo rằng giá sô cô la có thể tăng tới 50% do giá ca cao tăng đột biến, điều này sẽ hạn chế nhu cầu sô cô la.

Giá ca cao cao đã làm giảm nhu cầu ca cao trong quý 4 vừa qua. Vào ngày 9/1, Hiệp hội Ca cao Châu Âu đã báo cáo rằng sản lượng nghiền ca cao của Châu Âu trong quý 4 đã giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 331.853 tấn, mức thấp nhất trong hơn 4 năm. Ngoài ra, Hiệp hội Ca cao Châu Á đã báo cáo rằng sản lượng nghiền ca cao của Châu Á trong quý 4 đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 210.111 tấn, cũng là mức thấp nhất trong 4 năm. Bên cạnh đó Hiệp hội Bánh kẹo Quốc gia đã báo cáo rằng sản lượng nghiền hạt ca cao của Bắc Mỹ trong quý 4 đã giảm -1,2% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 102.761 tấn.

Theo thống kê của Reuters, niên vụ 2023-2024, sản lượng ca cao tại Việt Nam ước đạt khoảng 1.500 tấn, giảm 25% so với vụ trước. Ở niên vụ trước, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1.700 tấn, trong số khoảng 2.000 tấn sản lượng, chiếm khoảng 85%. Sản lượng 2.000 tấn chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 0,04% sản lượng toàn cầu. Mặc dù vậy nhưng giống ca cao được trồng ở Việt Nam - giống lai Trinitario là giống có chất lượng cao nằm trong top 10% loại hạt “hương vị” trên toàn thế giới.

Hạt ca cao của Việt Nam lại được thế giới đánh giá cao bởi hương vị độc đáo, nó rất khác biệt với hạt ca cao được trồng ở châu Phi.

Tháng 10/2013 tại cuộc thi Salon du Chocolat tổ chức tại thủ đô Pari của Pháp , hạt ca cao Việt Nam đã được bầu chọn là hạt cacao tốt nhất Châu Á -Thái Bình Dương . Tổ chức cacao thế giới ( ICCO ) đã đưa Việt Nam vào danh sách những nước sản xuất cacao hương vị tốt hàng đầu thế giới.