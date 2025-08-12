Từ đêm nay, không chỉ riêng miền Bắc: Nhiều nơi mưa lớn, có khu vực có dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 12/8, nhiều khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đã xuất hiện mưa to kèm dông, có nơi ghi nhận lượng mưa lớn cục bộ.

Dự báo trong chiều tối và đêm 12/8, Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 80mm.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, mưa dông cũng xuất hiện rải rác trong chiều tối và tối cùng ngày, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, mức rủi ro thiên tai ở cấp 1. Các hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể gây ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại vùng đồi núi và ngập úng ở những khu vực trũng thấp.

Thời tiết các khu vực trong cả nước chiều và đêm nay 12/8

Hà Nội

Ngày và đêm 12/8/2025, thời tiết tại TP. Hà Nội có mây, ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3, trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 26-28°C vào ban đêm và đạt 34-36°C vào ban ngày, có nơi trên 36°C.

Tây Bắc Bộ

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, trời có mây, ban ngày có nắng nóng cục bộ, một số nơi có mưa rào và dông. Về đêm, mưa rào và dông rải rác xuất hiện, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C; cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ

Ở Đông Bắc Bộ, thời tiết có mây, ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C; riêng đồng bằng 35-36°C, có nơi vượt 36°C.

Thanh Hóa đến Huế

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban đêm 25-28°C, ban ngày 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ban ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, cao nhất 33-36°C, phía Bắc có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ

Tại Cao nguyên Trung Bộ, trời có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, cao nhất 30-33°C.

TP. Hồ Chí Minh

Riêng TP. Hồ Chí Minh, thời tiết tương tự Nam Bộ với mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3, tiềm ẩn lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ ban đêm 24-26°C, ban ngày 31-33°C.

Dự báo thời tiết trong nhiều ngày tới (từ ngày 13 - 22/8)

Từ đêm 12/8 đến ngày 14/8, thời tiết Bắc Bộ phổ biến chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; ban ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng ngày 13/8, khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ xuất hiện nắng nóng; ngày 14/8, tình trạng nắng nóng tập trung ở khu vực đồng bằng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, ban đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày nắng nóng. Riêng chiều tối và tối, nhiều nơi xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước, chiều và đêm đều có mưa rào, dông rải rác, một số nơi mưa to. Trong mưa dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 14/8 đến ngày 22/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác từ đêm 14 đến 17/8, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to. Tại duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm cũng có mưa rào, dông rải rác; riêng từ 15 đến 17/8, khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, một số nơi mưa to; trong giai đoạn 15-17/8, nhiều nơi khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong suốt thời gian này, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng xảy ra.