Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đến sáng 19/11, đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta từ ngày 18/11 đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Ngày hôm nay (19/11), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Sau đó, đêm nay (19/11) và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, mở rộng ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ban ngày ít mưa, riêng khu vực đồng bằng có mưa rải rác.

Từ đêm nay, do không khí lạnh tăng cường, khu vực này tăng mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường vào đêm nay (19/11) và ngày mai (20/11).

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Dự báo ngày mai (20/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có lúc có mưa, nền nhiệt tiếp tục giảm 2-3 độ so với hôm nay.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hôm nay ít mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi sáng nay ít mưa, từ chiều và đêm nay đến đêm 20/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên có mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-130mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Dự báo mưa lớn còn kéo dài đến khoảng đêm 21/11 ở khu vực từ Quảng Trị đến Đông Quảng Ngãi.

Khu vực Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà hôm nay trời ít mưa, nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng, gió nhẹ.