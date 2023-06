Tủ đồ của Chi Pu tại Đạp Gió 2023: Ngập tràn váy áo thương hiệu Việt, hội sành mặc xứ Trung cũng phải dành lời khen

Xuất hiện tại Đạp Gió 2023, Chi Pu gây ấn tượng không chỉ qua các tiết mục âm nhạc hay ho mà còn ghi điểm nhờ gu thời trang sành điệu, trẻ trung vô đối. Đáng nói, những bộ trang phục mà Chi Pu mang sang Trung Quốc cho lần ''chinh chiến'' này không phải là hàng hiệu đắt đỏ mà toàn là đồ local brand Việt với mức giá cực kỳ phải chăng.

Hội sành mặc xứ Trung cũng phải dành nhiều lời khen cho style của Chi Pu. Rất nhiều lần, gu thời trang của cô nàng trở thành chủ đề tán dương sôi nổi của người hâm mộ nước bạn. Cùng điểm qua một vài set đồ mang thương hiệu Việt giúp Chi Pu giữ vững phong độ thời trang từ đầu chương trình đến giờ nhé.

Đầu tiên phải kể đến chiếc váy màu đỏ với đường cắt xẻ tinh tế giúp Chi Pu chiếm trọn spotlight trong trailer của Đạp Gió 2023. Với thiết kế ôm sát, mẫu váy này làm tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh và thần thái kiêu sa của cô nàng. Được biết, chiếc váy này là thiết kế độc quyền của thương hiệu Normal Life và được bán với giá 830.000 VNĐ.

Phong cách thời trang mà Chi Pu lựa chọn trong những lần tập luyện vũ đạo khi tham gia Đạp Gió 2023 mang đậm xu hướng Y2K. Chiếc áo trễ vai màu đen vừa nữ tính và phá cách được Chi Pu sắm ở She By Shj - một trong những local brand ''ruột'' của cô nàng. Chiếc áo hiện đang được bán với giá 380.000 VNĐ.

Chiếc váy đen phối nơ vừa dễ thương lại siêu cuốn hút được Chi Pu diện vào 1 tập đầu của Đạp Gió 2023 nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều chị em. Đây là thiết kế độc quyền của local brand đình đám Season Studios. Với giá bán 1.650.000 VNĐ chị em hoàn toàn có thể tham khảo mẫu váy này để diện vào những sự kiện đặc biệt.

Bộ đồ gồm áo 2 dây và quần pararchute của local brand mới nổi Good Letter H cũng được Chi Pu lựa chọn để mang sang Trung Quốc. Với kiểu dáng trẻ trung, cá tính, outfit này đã giúp Chi Pu ghi điểm cực mạnh trong mắt người hâm mộ xứ Trung. Nếu bạn cũng ''kết'' outfit này của giọng ca Đoá Hoa Hồng thì còn chần chừ gì mà không ''chốt đơn'' ngay.

Tiếp đến là set phối gồm quần jeans ống rộng và áo quây đen cup ngực cực kỳ thời trang. Chỉ với 2 item đơn giản đã giúp Chi Pu trở nên cuốn hút và quyến rũ hơn bao giờ hết. Nàng nào ưng bụng set đồ này có thể ghé qua local brand The Swan để rinh về nhé.

Denim On Denim cũng là phong cách thời trang được Chi Pu ưu ái khi xuất hiện tại Đạp Gió 2023. Set đồ mang đậm phong cách thời trang Y2K gồm áo sát nách và chân váy dài này là thiết kế của Into Eight. Đáng nói, giá của cả set đồ này chưa đến 1.000.000 VNĐ đâu nhé.

Trong một lần tham gia tập luyện vũ đạo, Chi Pu đã diện full set gồm 2 món đồ Line Pants và Emi Bodysuit của local brand AEGIS Studios. Dù có kiểu dáng khá đơn giản nhưng outfit này vẫn giúp Chi Pu ghi điểm cá tính và năng động. Được biết, giá bán của cả 2 item này cũng không quá 1.000.000 VNĐ.

Chiếc váy 2 dây cổ hoa với gam màu tím lãng mạn được giọng cá Đoá Hoa Hồng diện trong một tập gần đây của Đạp Gió 2023 là thiết kế của local brand BUPBES. Chiếc váy có phom dáng nhẹ nhàng và điệu đà với chiếc nơ hoa nhỏ cài ở cổ. Ngay sau khi được Chi Pu diện, các chị em đã rầm rộ săn tìm ''info'' chiếc váy này.

Cuối cùng là một set đồ màu trắng gồm áo phông và quần dài. Outfit này tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ năng động và thời thượng, khiến không ít chị em phải mê mệt. Nếu muốn có ''cheap moment'' với Chi Pu, bạn có thể ghé qua local brand Bunny Hill để sắm ngay.

Ảnh: Instagram