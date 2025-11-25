Tự doanh CTCK bất ngờ "tung tiền" gom một cổ phiếu giảm mạnh trong phiên 25/11

Sau phiên tăng điểm với thanh khoản thấp, thị trường tiếp tục giao dịch ảm đạm với áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở nhiều mã. Kết phiên, VN-Index giảm 7,62 điểm (-0,46%) về mức 1.660,36 điểm.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi họ bán ròng khoảng 400 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 117 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, POW được mua ròng mạnh nhất với 64 tỷ đồng, theo sau là NT2 (30 tỷ), GMD (27 tỷ), VJC (24 tỷ), MBB (22 tỷ), VPB (22 tỷ), STB (14 tỷ), CTG (13 tỷ), VIC (12 tỷ) và VIP (9 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại HDB và ACB với giá trị cùng ở mức -51 tỷ đồng, tiếp theo là E1VFVN30 (-49 tỷ), VHM (-35 tỷ) và VNM (-14 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSN (-11 tỷ), VPL (-3 tỷ), PAC (-2 tỷ), FPT (-2 tỷ) và VND (-2 tỷ đồng).