Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự doanh CTCK bất ngờ "tung tiền" gom một cổ phiếu giảm mạnh trong phiên 25/11

25-11-2025 - 17:21 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bất ngờ "tung tiền" gom một cổ phiếu giảm mạnh trong phiên 25/11

Tự doanh CTCK mua ròng 117 tỷ đồng trên HOSE.

Sau phiên tăng điểm với thanh khoản thấp, thị trường tiếp tục giao dịch ảm đạm với áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở nhiều mã. Kết phiên, VN-Index giảm 7,62 điểm (-0,46%) về mức 1.660,36 điểm.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi họ bán ròng khoảng 400 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 117 tỷ đồng trên HOSE.

Tự doanh CTCK bất ngờ "tung tiền" gom một cổ phiếu giảm mạnh trong phiên 25/11- Ảnh 1.

Cụ thể, POW được mua ròng mạnh nhất với 64 tỷ đồng, theo sau là NT2 (30 tỷ), GMD (27 tỷ), VJC (24 tỷ), MBB (22 tỷ), VPB (22 tỷ), STB (14 tỷ), CTG (13 tỷ), VIC (12 tỷ) và VIP (9 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại HDB và ACB với giá trị cùng ở mức -51 tỷ đồng, tiếp theo là E1VFVN30 (-49 tỷ), VHM (-35 tỷ) và VNM (-14 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSN (-11 tỷ), VPL (-3 tỷ), PAC (-2 tỷ), FPT (-2 tỷ) và VND (-2 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đang xảy ra với Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo?

Chuyện gì đang xảy ra với Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo? Nổi bật

CTCK cập nhật một số nội dung quan trọng trong tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam

CTCK cập nhật một số nội dung quan trọng trong tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Dragon Capital tăng sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh lên hơn 9%

Dragon Capital tăng sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh lên hơn 9%

17:09 , 25/11/2025
Nóng: Vingroup cho Pomina vay vốn lưu động lãi suất 0%, ưu tiên làm nhà cung cấp thép cho VinFast, Vinhomes, VinSpeed

Nóng: Vingroup cho Pomina vay vốn lưu động lãi suất 0%, ưu tiên làm nhà cung cấp thép cho VinFast, Vinhomes, VinSpeed

16:47 , 25/11/2025
Chứng khoán giảm, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tăng mạnh, vào tốp 100 thế giới

Chứng khoán giảm, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tăng mạnh, vào tốp 100 thế giới

16:40 , 25/11/2025
Cổ phiếu bầu Đức có “biến”

Cổ phiếu bầu Đức có “biến”

16:03 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên