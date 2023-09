Tư duy triệu phú chỉ ra, làm đủ 5 điều này giúp bạn tránh xa “nghèo bận rộn”

T. Harv Eker, tác giả cuốn sách bán chạy "Bí mật tư duy triệu phú", đã rèn luyện bản thân để suy nghĩ như người giàu và tăng tài sản của mình từ 2.000 USD lên 1 triệu USD trong 2 năm rưỡi.



Sự giàu có phụ thuộc vào "môi trường" hay "bộ não"? T. Harv Eker sẽ giúp ban trả lời.

Năm 2005, ông viết cuốn "Secrets of the Millionaire Mind" (Bí mật tư duy triệu phú), được đăng trên The New York Times và The Wall Street Journal. Ngay khi vừa ra mắt, cuốn sách đã lọt top những cuốn sách bán chạy nhất. Khóa học đào tạo chuyên sâu về tư duy thịnh vượng do ông tổ chức cũng luôn chật cứng người tham gia.

Nguồn ảnh: Internet

Tại sao một cuốn sách về làm giàu lại thu hút được nhiều sự chú ý đến vậy? Lý do quan trọng là nó khác với các chiến lược đầu tư phổ biến dạy bạn cách kiếm tiền. Thay vào đó, cuốn sách dạy bạn cách thay đổi mọi thứ từ gốc rễ vấn đề: Bản thân mỗi người. Khi bạn thay đổi suy nghĩ, hành vi sẽ tự nhiên thay đổi và tạo ra của cải.

Như một minh chứng điển hình nhất, bản thân Harv không xuất thân từ một gia đình giàu có. Tất cả kinh nghiệm của ông đều đến từ quá trình tìm tòi và trải nghiệm thực tế.

Từ kẻ bươn chải trở thành triệu phú

T. Harv Eker có một tuổi thơ khó khăn. Khi còn nhỏ, ông theo cha mẹ di cư đến Bắc Mỹ chỉ với vỏn vẹn 30 USD. Cả gia đình phải bươn chải kiếm sống khắp nơi. Điều này cũng khiến Harv phải học cách kiếm tiền khi chỉ mới 13 tuổi. Ông làm mọi việc từ nhân viên giao hàng, bán kem, bán kem chống nắng trên bãi biển,...

Vì vậy, Harv vô cùng khao khát thành công. Ông đọc sách và tham gia nhiều khóa đào tạo. Sau 1 năm học đại học ở Mỹ, ông quyết định bỏ học để kinh doanh, hy vọng sẽ đạt được thành công bằng cách noi gương những người đi trước. Tuy nhiên, tất cả đều không mang lại kết quả. Mỗi lần nuôi hy vọng, ông lại càng trở nên khốn khổ hơn.

Cho đến một ngày, ông tình cờ nói chuyện với một doanh nhân giàu có là bạn tốt của cha mình. Người này đã cho ông một lời khuyên đắt giá: "Con chỉ cần làm một điều, đó là bắt chước cách suy nghĩ của người giàu".

Kể từ đó, Harv bắt đầu nghiên cứu người giàu và cách suy nghĩ của họ, đồng thời tìm hiểu quy luật vận hành bên trong tâm trí họ. Sau đó, ông thực sự phát hiện ra rằng suy nghĩ của người giàu quả thực khác xa với suy nghĩ của người thường.

Vì vậy, ông đã thay đổi cách suy nghĩ của mình và vay 2.000 USD để bắt đầu kinh doanh một lần nữa. Lúc này, Harv chọn thành lập một cửa hàng bán đồ thể thao. Nắm bắt kịp thời các xu hướng và tham gia kinh doanh vào đúng thời điểm, ông đã kiếm được khoản lợi nhuận ròng đầu tiên lên đến 11.000 USD. Hai năm rưỡi sau, quy mô của thương hiệu đã lên tới 10 cửa hàng.

Cuối cùng, Harv bán một nửa cổ phần của mình cho công ty thực phẩm HJ Heinz và thu về 1,6 triệu USD, hoàn thành ước mơ trở thành triệu phú. Sau đó, ông thậm chí còn xuất bản một cuốn sách có tên "Làm giàu nhanh" (Speed Wealth) để đúc kết tất cả những kinh nghiệm có được trong thời gian qua.

Nguồn ảnh: Internet

5 bí quyết để trở nên giàu có mà ai cũng nên biết

1. Người giàu luôn biến mong muốn thành hành động



Harv tin rằng hầu hết mọi người không thể có được thứ họ muốn, nếu chỉ giữ mong muốn đó trong suy nghĩ. Thậm chí, nhiều người còn chẳng biết mình muốn gì.

Nhưng người giàu luôn nhận thức được rằng, không có khoản tiền nào trên trời rơi xuống.

Harv cho rằng, nếu bạn "quyết tâm" trở nên giàu có, bạn sẽ cống hiến hết mình mà không e dè, chẳng hạn như sẵn sàng làm việc 16 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, hy sinh thời gian dành cho gia đình và bạn bè… Những người giàu có sẽ chuẩn bị tốt và sẵn sàng hy sinh những điều này để đạt được mục tiêu thịnh vượng.

Nguồn ảnh: Internet

2. Người giàu chưa chắc đã thông minh hơn, nhưng chắc chắn giỏi quản lý tiền bạc hơn

"Người giàu không thông minh hơn người nghèo, chỉ là họ có thói quen quản lý tiền khác với người nghèo." Harv đã thẳng thắn nói rằng sự khác biệt lớn nhất giữa thành công và thất bại tài chính nằm ở khả năng quản lý tiền bạc.

Bạn phải phát triển thói quen và khả năng quản lý số tiền nhỏ để có cơ hội kiếm được số tiền lớn. Harv đề nghị, mỗi khi nhận được một khoản tiền, hãy bỏ 10% vào một tài khoản chỉ dùng để đầu tư và tạo thu nhập. Ngay cả khi bạn không có nhiều tiền, bạn vẫn có thể bắt đầu từ một con số nhỏ.

Ngoài ra, hãy thiết lập một "Chiếc bình tích lũy tài chính" ở nhà, tạo cho bản thân thói quen để vào đó một ít tiền mỗi ngày.

Một điểm quan trọng khác là bạn cũng nên có một "khoản giải trí" chiếm 10% thu nhập hàng tháng. Harv giải thích: "Một trong những bí quyết tuyệt vời của việc quản lý tiền bạc là 'sự cân bằng'. Nếu bạn chỉ tiết kiệm tiền và hoàn toàn không chi tiêu, một ngày nào đó bạn sẽ đối mặt bị cám dỗ tiêu rất nhiều tiền, điều này sẽ phá hủy kết quả của quá trình nỗ lực."

3. Người giàu chọn thu nhập dựa trên kết quả, chứ không dựa theo thời gian



Nhiều người thích nhận mức lương cố định hàng tháng vì nó mang lại cho họ cảm giác an toàn, nhưng Harv chỉ ra rằng sự "an toàn" chính là rào cản để tiến tới giàu có. Khi đổi thời gian lấy tiền, vì thời gian hữu hạn nên đương nhiên thu nhập cũng sẽ có hạn.

Thay vào đó, người giàu thường sở hữu công việc kinh doanh của riêng mình dưới một hình thức nào đó và kiếm thu nhập từ lợi nhuận. Harv khuyến nghị mọi người nên có công việc kinh doanh riêng, dù là toàn thời gian hay bán thời gian. Nếu không có ý tưởng kinh doanh, bạn vẫn có thể mượn hệ thống của công ty như các khoản thưởng theo hiệu suất công việc… Đây cũng là một phương pháp mang tính ưu việt cao, giống với bản chất của việc khởi nghiệp.

Nguồn ảnh: Internet

4. Người giàu không lựa chọn 1 trong 2

Hầu hết mọi người nhìn thế giới từ góc độ "khan hiếm", nhưng người giàu lại tìm cách vận dụng sự sáng tạo để đạt được mục tiêu "có cả hai", thay vì lựa chọn một trong hai.

Bằng cách này, tâm trí của họ luôn tìm cách để làm cả hai, và chỉ cần bạn hành động, điều đó có thể mang lại thành công.



5. Người giàu để tiền làm việc cho họ

Mục tiêu của người giàu là đạt được "tự do tài chính" càng sớm càng tốt, tức là có thể tận hưởng cuộc sống mong muốn mà không cần phải làm việc hay trông cậy vào tiền của người khác.

Để đạt được mục tiêu này, bạn cần duy trì cuộc sống của mình thông qua "thu nhập thụ động". Harv chỉ ra bằng, tiết kiệm, đầu tư và để tiền đẻ ra tiền chính là sự khác biệt giữa người giàu và người thường. Đừng bao giờ coi 1 đồng là 1 đồng, mà hãy coi đó là "1 hạt giống", để sau khi gieo hạt, họ có thể kiếm thêm 100 đồng.

*Nguồn: Aboluowang