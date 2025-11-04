Từ gói vay 5 triệu, chưa đầy 4 tháng sau đã phát sinh thêm 48 gói vay mới với tổng số tiền gần 350 triệu đồng, lãi cao "không tưởng"

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng: Phạm Duy, Nguyễn Văn Dũng và Phan Việt Trung về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201, Bộ luật Hình sự.

Theo đó, đối tượng Phạm Duy là 1 trong 3 đối tượng ngoại tỉnh đến địa bàn Quảng Trị thuê nhà ở và tổ chức hoạt động cho một số người dân vay tiền. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức để tiếp cận người vay như: Rải tờ rơi tại những nơi tập trung đông dân cư như chợ, khu vực có nhà trọ hoặc dán thông báo vào cột điện.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Duy khai nhận, khi người vay có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại ghi ở tờ rơi, các đối tượng sẽ cử người đến thẩm định; cho người vay tiền viết giấy vay, cam kết trả nợ theo mẫu đã chuẩn bị sẵn và giải ngân tiền. Hình thức cho vay là trả góp hằng ngày, bằng cách chuyển khoản ngân hàng, lãi suất 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (có thời điểm thu lãi 16.000 đồng/1 triệu đồng/ngày).

Cùng với lãi suất cao, các đối tượng áp dụng cho vay theo hình thức "vay đứng", tức là cứ 10 ngày trả lãi một lần, tiền gốc trả cuối kỳ hoặc trả lãi và trả gốc hằng ngày. Khi đến hạn gói vay này mà người vay chưa có tiền trả, các đối tượng mở gói vay mới cho người vay để trả cho gói vay trước. Với cách thức như vậy, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh và TP. Huế vay tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 25 tỉ đồng, lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, có nhiều người ban đầu chỉ vay những gói vay nhỏ lẻ, từ 5-10 triệu đồng, nhưng qua thời gian số tiền vay đã lên đến hàng trăm triệu đồng, dẫn đến không còn khả năng trả nợ. Chị H.T.T. ở phường Nam Đông Hà là một trong những nạn nhân của bẫy "tín dụng đen" mà các đối tượng đã giăng ra. Từ tháng 5/2024 đến tháng 9/2025, từ gói vay ban đầu là 5 triệu đồng, đến ngày 9/8/2025 đối tượng Nguyễn Văn Dũng đã cho chị T. vay 48 gói vay với tổng số tiền hơn 348 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng.

Thượng úy Nguyễn Công Danh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: "Các đối tượng sẽ vẽ ra các gói vay để người vay có thể trả nợ khi đến hạn. Từ gói vay này, khi người vay chưa trả được thì đối tượng sẽ đáo lại để tiếp tục hình thành gói vay mới, dẫn đến những người có nhu cầu vay tiền sẽ cuốn vào vòng xoáy của các đối tượng và phụ thuộc vào việc trả nợ, dẫn đến khó khăn không có khả năng để trả nợ…".

Từ vụ án trên, có thể thấy tội phạm "tín dụng đen" ngày càng biến tướng tinh vi, len lỏi vào đời sống xã hội, gây mất an ninh trật tự. Vì thế, người dân cần hết sức cảnh giác, không vay tiền từ các nguồn không rõ ràng. Khi có nhu cầu vay vốn cần tìm đến các tổ chức tín dụng để được tư vấn, hướng dẫn theo quy định, tránh tình trạng "vay nóng" ngoài xã hội dẫn đến sập bẫy "tín dụng đen".

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị