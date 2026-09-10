Từ kẻ cầm đầu Trần Hùng Phi SN 1989 công an bắt giữ 9 đối tượng

Công an tỉnh Nghệ An ngày 5/9/2026 cho biết, Công an phường Thành Vinh vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy hoạt động lưu động, thường xuyên qua biên giới mua ma túy rồi đưa về tiêu thụ tại Nghệ An và tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, Quảng Trị Trần Hùng Phi (sinh năm 1989), trú tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Phi bị bắt quả tang cùng 71,19 gam ma túy các loại. Từ “mắt xích” này, lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, bắt giữ 09 đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Khoảng 18 giờ ngày 24/8/2026, tại khu vực vỉa hè đường Thái Phiên (khối 1 Lê Mao, phường Thành Vinh), Công an phường Thành Vinh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Trần Hùng Phi về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm 33,25 gam ma túy đá; 18,88 gam ketamine và 19,06 gam ma túy dạng “nước vui”.

Đối tượng Trần Hùng Phi tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an Nghệ An

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Trần Hùng Phi là đối tượng hoạt động lưu động, không cố định địa bàn. Phi thường xuyên qua biên giới tìm mua ma túy với số lượng lớn, chủ yếu là hồng phiến, ma túy đá, ketamine…, sau đó đưa về nội địa bán lại cho các đối tượng bán lẻ tại các địa bàn trong nước.Với phương thức hoạt động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi địa điểm và phạm vi giao dịch, Phi được xác định là đối tượng giữ vai trò cầm đầu trong chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh xác lập, đấu tranh.

Ngay sau đó, Công an phường Thành Vinh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh trao đổi thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ và triển khai biện pháp nghiệp vụ để mở rộng chuyên án.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/8/2026, Công an phường Thành Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phá thành công chuyên án, bắt giữ 09 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, từng bước bóc gỡ các đầu mối trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Hiện vụ việc cùng đối tượng liên quan được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.