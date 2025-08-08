Tủ lạnh nhà tôi đang ngốn tiền điện gấp đôi vì 5 lỗi ngớ ngẩn này

Mùa hè nóng nực, tủ lạnh phải hoạt động hết công suất để bảo quản thực phẩm là điều không tránh khỏi. Nhưng nếu bạn thấy tiền điện tăng bất thường thì rất có thể là do mình đang sử dụng tủ lạnh sai cách mà không hay. Thực tế, một chiếc tủ lạnh tiết kiệm năng lượng có thể chỉ tốn chưa tới 1 số điện mỗi ngày. Thế nhưng vì 5 lỗi phổ biến dưới đây mà chiếc tủ lại biến thành hung thần ngốn điện. Cùng xem bạn có đang mắc phải lỗi nào không nhé.

1. Nhét quá nhiều đồ vào tủ

Nếu nhà bạn đông người, dự trữ nhiều đồ là chuyện bình thường nhưng lưu ý là tủ lạnh không phải kho chứa đồ. Có những gia đình biến tủ lạnh thành nơi chất đủ thứ từ đồ khô, snack, đồ hộp chưa mở đến cả những thứ không nên trữ lạnh như chuối, bánh mì, hạt khô... Việc chất đầy tủ không chỉ khiến máy chạy vất vả hơn mà còn dễ làm tủ đông bị đóng tuyết, gây tốn điện. Bạn cần lưu ý là cả lớp đá bám trong tủ cũng tính là gánh nặng cho máy nén, thế nên hãy định kỳ rã đông, dọn dẹp sẽ giúp tủ sạch và tiết kiệm điện hơn.

2. Che mất cửa gió của tủ

Tủ lạnh dùng gió lạnh cũng cần "thở", bạn đừng nhồi kín quá. Ngày trước, khi còn dùng tủ lạnh làm lạnh trực tiếp, ai cũng biết không nên để đồ dính sát thành tủ vì dễ bị đông cứng. Còn bây giờ, đa phần các tủ lạnh đều dùng công nghệ làm lạnh bằng luồng gió (No Frost) nên nhiều người nghĩ đặt đồ thế nào cũng được.

Nhưng thật ra, bên trong tủ có những cửa gió để thổi khí lạnh ra. Nếu bạn nhét đồ quá nhiều hoặc để đồ chạm sát vào mặt sau sẽ vô tình che mất cửa gió, làm khí lạnh không luân chuyển được. Kết quả là tủ phải hoạt động liên tục để cố làm mát, rất tốn điện, dễ gây quá tải và hỏng hóc. Chưa hết, thực phẩm đặt ngay trước cửa gió còn dễ bị đông đá, dù nằm ở ngăn mát.

Giải pháp là đừng nhét tủ quá đầy, chừa khoảng trống để luồng gió lưu thông tốt hơn. Cách này vừa tiết kiệm điện, vừa bảo vệ tủ và thực phẩm bên trong.

3. Không chừa chỗ thoát nhiệt cho tủ

Tủ lạnh hoạt động bằng cách đẩy nhiệt từ bên trong ra ngoài và hai bên hông tủ chính là nơi thoát nhiệt. Nếu bạn kê tủ sát tường hoặc nhét kín vào hộc tủ gỗ tức là đang chặn đường thoát nhiệt. Khi không tản nhiệt được, tủ phải chạy mạnh hơn để làm lạnh, từ đó gây tốn điện và dễ giảm tuổi thọ máy.

Thông thường, các hãng đều khuyến cáo nên chừa ít nhất 15cm ở hai bên tủ để đảm bảo thoát nhiệt tốt. Nhưng nhiều gia đình vì muốn bếp đẹp, gọn gàng nên lại nhét tủ kín mít vào kệ. Nếu nhà bạn đang như vậy, nên xử lý theo 1 trong 2 cách sau:

- Kéo tủ ra chỗ thoáng, không bị bí hơi, giúp tủ dễ tản nhiệt.

- Nếu muốn đặt âm trong hộc gỗ, hãy chọn loại tủ lạnh âm chuyên dụng vì loại này được thiết kế có hệ thống tản nhiệt ở dưới đáy, không cần chừa hai bên.

4. Không điều chỉnh nhiệt độ theo mùa

Nhiều người mua tủ lạnh về rồi để nguyên một mức nhiệt quanh năm nhưng đây là cách dùng khiến tủ tốn điện và dễ hỏng đồ ăn. Thật ra, nhiệt độ tủ nên điều chỉnh theo thời tiết.

- Mùa hè: Nhiệt độ phòng cao nên nếu bạn đặt tủ quá lạnh (tức chỉnh mức số cao), tủ sẽ phải chạy hết công suất để đạt mức chênh lệch lớn và gây hao điện. Vì vậy, hãy giảm mức lạnh xuống (số nhỏ hơn), chỉ khoảng 1-2 độ, tủ chỉ làm lạnh vừa đủ, tiết kiệm hơn.

- Mùa đông: Trời đã lạnh sẵn, nếu bạn vẫn để tủ ở mức nhẹ (số thấp), tủ có thể "tưởng lầm" là đã đủ lạnh rồi và ngừng hoạt động sớm, khiến thực phẩm dễ bị hỏng do không được làm lạnh đúng cách. Nên chỉnh mức 4 - 5 độ là hợp lý.

- Mùa xuân/ thu: Nhiệt độ môi trường ổn định, bạn có thể để mức 3 độ.

Lưu ý nhỏ là mức số trên tủ lạnh là độ lạnh, số càng cao thì tủ càng lạnh. Hãy chỉnh linh hoạt theo nhiệt độ thực tế trong nhà, nhất là khi bạn bật điều hoà quanh năm. Nếu nhà luôn trên 20°C thì có thể chỉnh như mùa xuân/ thu cũng được.

5. Mở cửa tủ quá lâu

Mỗi lần mở cửa tủ lạnh, hơi lạnh sẽ thoát ra ngoài còn hơi nóng từ bên ngoài tràn vào. Việc này khiến nhiệt độ trong tủ tăng đột ngột, buộc máy nén phải hoạt động trở lại ngay lập tức để làm lạnh và đó cũng là lý do khiến tiền điện tăng vọt.

Phần lớn mọi người không cố ý mở tủ lâu mà là do tủ sắp xếp lộn xộn nên phải loay hoay tìm đồ, hoặc cửa bị vướng, không mở được hết nên việc lấy đồ cũng khó khăn hơn. Muốn khắc phục, bạn chỉ cần sắp xếp lại các ngăn trong tủ sao cho khoa học, dùng khay hoặc hộp nhỏ để phân loại thực phẩm. Việc này giúp bạn dễ thấy và dễ lấy hơn. Đồng thời, đảm bảo cửa tủ có thể mở rộng thoải mái, lý tưởng nhất là khoảng 120 độ. Nếu tủ kê quá sát tường hoặc vật cản, hãy điều chỉnh lại khoảng cách hai bên tủ, chừa ít nhất 20cm để cửa không bị kẹt.

