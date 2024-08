Từ mai, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , ngày mai 16/8, tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã chấm dứt mưa dông diện rộng, trời nhiều mây kèm mưa dông vài nơi. Trong khoảng 7 ngày tới, nắng nóng chưa quay trở lại.

Từ khoảng ngày 19/8, khu vực này nhiều khả năng bước vào đợt mưa mới.

Miền Bắc được dự báo giảm mưa vài ngày trước khi đón một đợt mưa mới. Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống

Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Ninh Thuận bước vào đợt nắng nóng cao điểm kéo dài nhiều ngày. Nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày tới tại các khu vực trên phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/8

Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ, tăng khoảng 2 độ so với ngày hôm nay.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.