Từ ngày 1/7, những trường hợp nào có thể bị cấm bay vĩnh viễn?

Câu hỏi 1

Văn bản nào quy định các trường hợp cấm bay áp dụng từ 1/7/2026?

A. Nghị định số 215/2026/NĐ-CP ✓

B. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

C. Thông tư của Bộ Giao thông vận tải

D. Quyết định của Cục Hàng không Việt Nam

Giải thích: Theo Báo Chính phủ , Nghị định số 215/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15. Văn bản này áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam. Nghị định làm rõ các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không quốc gia, trong đó quy định cụ thể mức phạt từ hạn chế bay cho tới cấm vận chuyển vĩnh viễn đối với hành khách vi phạm.

Đáp án đúng: A. Nghị định số 215/2026/NĐ-CP

Câu hỏi 2

Sử dụng giấy tờ giả hoặc gây rối tại sân bay có thể bị cấm bay bao lâu?

A. Từ 12 đến 24 tháng

B. Từ 3 đến 12 tháng ✓

C. Cấm bay vĩnh viễn

D. Cho đến khi nộp phạt xong

Giải thích: Theo quy định tại Nghị định số 215/2026/NĐ-CP, nhóm hành vi như: hành khách gây rối; phát ngôn đe dọa mang bom, mìn, chất nổ; cố ý tung tin giả về bom mìn; sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay hoặc vi phạm trật tự an toàn xã hội tại sân bay hay trên tàu bay sẽ phải chịu hình thức cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn từ 3 tháng đến 12 tháng. Đây là khung hình phạt cơ bản dành cho các vi phạm mức độ nhẹ đến trung bình nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và tiến độ khai thác hàng không.

Đáp án đúng: B. Từ 3 đến 12 tháng

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, Nghị định 215/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam. (Ảnh: Tạp chí Hàng Không)

Câu hỏi 3

Nếu tái phạm các hành vi gây rối hoặc dùng giấy tờ giả, hành khách bị cấm bay bao lâu?

A. Từ 3 đến 12 tháng

B. Cấm bay vĩnh viễn

C. Từ trên 12 đến 24 tháng ✓

D. Cho đến khi nộp phạt xong

Giải thích: Nghị định 215/2026/NĐ-CP quy định hình thức cấm vận chuyển bằng đường hàng không từ trên 12 tháng đến 24 tháng đối với hai nhóm đối tượng cụ thể. Thứ nhất là những hành khách đã bị xử lý kỷ luật về các hành vi vi phạm ở mức độ cơ bản (như gây rối, dùng giấy tờ giả, tung tin giả về chất nổ...) nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Thứ hai là những cá nhân có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng nhưng ở mức độ chưa nghiêm trọng đến mức bị áp dụng khung phạt vĩnh viễn.

Đáp án đúng: C. Từ trên 12 đến 24 tháng

Câu hỏi 4

Hành khách trốn tránh nộp phạt vi phạm hành chính hàng không sẽ bị xử lý thế nào?

A. Phạt gấp đôi số tiền cũ

B. Cấm bay vĩnh viễn

C. Cấm bay từ 12 đến 24 tháng

D. Cấm bay cho đến khi nộp phạt xong ✓

Giải thích: Nhằm tăng cường tính răn đe và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, Nghị định số 215/2026/NĐ-CP bổ sung hình thức xử phạt có tính chất ràng buộc nghĩa vụ. Theo đó, đối với những hành khách có hành vi vi phạm trật tự, an toàn hàng không đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng cố tình không chấp hành, cơ quan quản lý sẽ áp dụng biện pháp cấm vận chuyển bằng đường hàng không cho đến khi đối tượng này hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

Đáp án đúng: D. Cấm bay cho đến khi nộp phạt xong

Câu hỏi 5

Hành vi nào dưới đây sẽ khiến hành khách lập tức bị cấm bay vĩnh viễn?

A. Gây bạo loạn tại sân bay ✓

B. Sử dụng giấy tờ giả đi tàu bay

C. Phát ngôn đe dọa mang bom mìn

D. Không nộp phạt vi phạm hành chính

Giải thích: Theo Nghị định số 215/2026/NĐ-CP, chế tài cấm vận chuyển vĩnh viễn bằng đường hàng không được áp dụng đối với các lỗi đặc biệt nguy hiểm. Các hành vi này bao gồm chiếm đoạt hoặc gây bạo loạn tại cảng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay, hoặc có hành vi can thiệp bất hợp pháp nghiêm trọng vào hoạt động hàng không dân dụng. Ngoài ra, những đối tượng đã bị xử lý cấm bay có thời hạn từ 12 đến 24 tháng nhưng sau đó vẫn tiếp tục tái phạm cũng sẽ lập tức bị áp dụng mức cấm bay vĩnh viễn này.

Đáp án đúng: A. Gây bạo loạn tại sân bay