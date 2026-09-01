Từ ngày 1/9, mỗi thửa đất, công trình sẽ có mã định danh hiển thị trên VNeID

Theo đó, các đối tượng được định danh địa điểm gồm thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, địa danh...

Về nguyên tắc, mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh duy nhất, riêng biệt, không trùng lặp, đảm bảo tính ổn định lâu dài. Mã định danh gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập, có khả năng liên kết, tích hợp, kết nối thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Bên cạnh mã định danh, Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm còn thu thập nhiều trường thông tin khác. Nhóm dữ liệu công khai gồm đối tượng định danh; địa chỉ; lối tiếp cận; mã bưu chính; tọa độ; trạng thái hoạt động; tên địa điểm; dấu hiệu nhận biết (nếu có); thông tin mô tả địa chỉ.

Nhóm dữ liệu không công khai gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thông tin kết cấu của địa điểm; không gian ba chiều, cơ quan chủ quản dữ liệu địa điểm (tên cơ quan, số định danh tổ chức); cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng địa điểm; các thông tin khác được kết nối, chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Các tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng VNeID. Trường hợp có nhu cầu khai thác thông tin khác, tổ chức, cá nhân phải được sự đồng ý của chủ sở hữu, quản lý địa điểm đó.

Theo quy định, dữ liệu định danh địa điểm được kết nối, chia sẻ, khai thác, phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Cơ quan quản lý không yêu cầu cung cấp các thông tin trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nếu đã có trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm chỉ được sử dụng đúng mục đích cho phép, không được chuyển giao, chia sẻ hoặc cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức.

Bộ Công an chủ trì đầu tư, xây dựng ứng dụng Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Ứng dụng này phục vụ trực tiếp công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các công tác về an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Từ cuối năm 2025, cơ quan quản lý bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thửa đất. Trong đó, nhà chức trách yêu cầu 100% thửa đất khi đưa vào cơ sở dữ liệu phải có mã định danh. Đến nay, khoảng 69,7 triệu thửa đất đã được đưa vào cơ sở dữ liệu và được cấp mã định danh.

Việc gắn mã định danh được cho là giúp tăng cường quản lý Nhà nước, tạo tiền đề cho chính sách thuế nhưng có thể tác động đến tâm lý người mua trong ngắn hạn.

Với cơ quan quản lý, việc triển khai "số hóa" bất động sản giống gắn mã phương tiện giao thông giúp tăng cường quản lý theo mô hình kinh tế số, từng bước hình thành cơ sở để triển khai các chính sách quản lý thuế, điều tiết thị trường.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhìn nhận hệ thống dữ liệu này không chỉ có ý nghĩa quản trị hành chính mà là nền tảng kỹ thuật quan trọng để phục vụ các mục đích định giá đất, quản lý thuế và giám sát giao dịch. Khi mọi bất động sản được đăng ký và ghi nhận đầy đủ giao dịch, nhà quản lý có thể theo dõi sát hơn giá trị chuyển nhượng thực tế, từ đó hạn chế tình trạng kê khai giá thấp, cải thiện hiệu quả thu ngân sách.

"Trong nhiều năm qua, ngay cả các đơn vị tư vấn quốc tế cũng gặp thách thức trong việc duy trì hệ thống dữ liệu nhất quán giữa các địa phương", ông Matthew Powell nhấn mạnh và cho rằng một cơ sở dữ liệu quốc gia tập trung sẽ tạo ra nền tảng thống nhất, thu hẹp khoảng cách thông tin giữa trung ương và địa phương, hỗ trợ quản lý và theo dõi thị trường theo thời gian thực.

Theo bà Hoàng Thu Hằng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, mã định danh nhà đất sẽ được sử dụng xuyên suốt trong quá trình giao dịch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau này. Đây là công cụ quan trọng giúp quản lý thị trường thống nhất, hiệu quả khi toàn bộ thông tin về dự án và giao dịch được cập nhật thường xuyên.

"Khi hệ thống thông tin hoàn thiện, các giao dịch chuyển nhượng phải cập nhật đầy đủ, minh bạch, giúp hạn chế tình trạng hai giá, ngăn chặn tình trạng gom hàng, đẩy giá", bà Hằng cho hay.

Ở góc doanh nghiệp bất động sản, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, cho biết việc gắn mã định danh nhà đất đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chuẩn hóa pháp lý từ đầu và quản trị dự án bài bản, chuyên nghiệp hơn. Điều này giúp hạn chế được dự án "ma" và tình trạng huy động vốn trái phép vốn xuất hiện nhiều giai đoạn trước nhờ khoảng trống thông tin và lỗ hổng pháp lý.

Ông nói thêm có không ít dự án được "đẩy giá" thời gian qua cũng dựa vào khoảng trống thông tin. Tuy nhiên, khi tất cả thông tin về sản phẩm, pháp lý, giao dịch được thu thập công khai, các chủ đầu tư sẽ phải nâng cao cả uy tín và chất lượng sản phẩm bằng tiến độ xây dựng, chất lượng bàn giao, tiện ích... Về dài hạn, chủ đầu tư được nâng tầm uy tín thương hiệu, tài sản có mã định danh được định giá chuẩn hơn, dễ tiếp cận vốn vay tín dụng.

Tuy nhiên, quy định mới cũng được cho là có thể tác động đến tâm lý nhóm đầu cơ ngắn hạn - nhóm đóng góp phần lớn giao dịch nhà đất thời gian qua. Báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) chỉ ra hơn 75% giao dịch nhà ở trong năm 2025 đến từ nhóm khách mua căn thứ hai trở lên, trong đó khoảng 10% là nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính ngắn hạn. Việc định danh nhà đất có thể tạo tâm lý e ngại, thận trọng cho nhóm nhà đầu tư này khi xuống tiền, gây ra tình trạng giảm thanh khoản cục bộ.