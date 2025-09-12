Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ ngày 13-9, điều chỉnh giao thông trên tuyến đường quan trọng ở phía đông TP HCM

12-09-2025 - 16:21 PM | Xã hội

Đường Võ Chí Công sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông, CSGT đưa ra lưu ý.

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, từ ngày 13-9, đường Võ Chí Công, phường Cát Lái sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông.

img

Điều chỉnh giao thông trên đường Võ Chí Công

Theo đó, đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), phường Cát Lái sẽ được điều chỉnh. Cụ thể:

Cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh biển báo phân làn đường trên đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến đường số 98, hướng lưu thông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), phường Cát Lái:

+ Làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường: tổ chức cho các xe ô tô tải trên 5 tấn, xe sơ-mi rơ-moóc.

+ Làn đường bên phải sát dải phân cách bên: tổ chức cho các xe ô tô con, xe ô tô khách, xe ô tô tải từ 5 tấn trở xuống.

+ Làn đường bên phải ngoài cùng: tổ chức cho các xe 2, 3 bánh, xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống.

- Điều chỉnh biển báo phân làn đường trên đường Võ Chí Công (đoạn từ đường số 98 đến cầu vượt nút giao Mỹ Thủy, hướng lưu thông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), phường Cát Lái:

+ Làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường: tổ chức cho các xe ô tô lưu thông lên cầu vượt nút giao Mỹ Thủy.

+ Làn đường giữa: tổ chức cho các xe ô tô lưu thông lên cầu vượt nút giao Mỹ Thủy và đi thẳng qua cầu Kỳ Hà 2.

+ Làn đường sát dải phân cách bên: tổ chức cho các xe ô tô đi thẳng qua cầu Kỳ Hà 2.

+ Làn đường bên phải ngoài cùng: tổ chức cho các xe 2, 3 bánh, xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống.

Đại diện PC08 cho biết sẽ triển khai bố trí lực lượng phân luồng điều tiết giao thông nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường này. Đồng thời, khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu khác trên đường. 

Theo Anh Vũ

Người lao động

