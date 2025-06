Từ ngày 27-28/6, người dân đi qua hầm sông Sài Gòn cần lưu ý điều này

Ngày 12/6, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM phát đi thông báo về việc điều chỉnh phân luồng giao thông tại đường hầm sông Sài Gòn để đảm bảo công tác an ninh trật tự, trật tự, an toàn giao thông phục vụ công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động.

Cụ thể, từ 23h ngày 27 đến 4h ngày 28/6, đơn vị chức năng sẽ cấm xe cộ đi qua đường hầm sông Sài Gòn (nối quận 1 và TP Thủ Đức) để phục vụ vận hành hệ thống chữa cháy tự động đường hầm.

Việc cấm xe qua đường hầm sông Sài Gòn được triển khai theo đề xuất của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian vận hành hệ thống chữa cháy tự động bên trong đường hầm.

Trong thời gian cấm xe, người dân từ TP Thủ Đức sang quận 1 có thể theo lộ trình: đường Mai Chí Thọ - Tố Hữu - R12 - cầu Ba Son - đường Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Hướng ngược lại từ quận 1 sang TP Thủ Đức: đường Võ Văn Kiệt - song hành - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son - đường R12 - đường Tố Hữu - đường Mai Chí Thọ.

Phòng cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Dự án lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động trong hầm sông Sài Gòn được đầu tư kinh phí khoảng 95 tỷ đồng. Đây là hệ thống phun sương áp lực cao, tự động phát hiện và chữa cháy khi hỏa hoạn mới bùng phát. Hệ thống có thể phân chia khu vực sự cố thành các vùng nhỏ để tăng độ chính xác khi xử lý và tự động điều khiển đầu phun theo kịch bản được lập trình.

Hầm sông Sài Gòn thông xe năm 2011 và là hạng mục quan trọng nhất của đại lộ Đông Tây (trục đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ). Công trình dài gần 1,5 km, rộng 33 m, cao 9 m với 6 làn xe (mỗi bên 3 làn cho ôtô và xe máy). Hầm còn có hai làn thoát hiểm hai bên.

‏Hiện, ‏đây là đường hầm ‏‏vượt sông đầu tiên của Việt Nam và là đường hầm được thi công bằng công nghệ đúc, dìm dài nhất Đông Nam Á.‏ Tính đến thời điểm xây dựng, đây là con đường thứ hai kết nối bán đảo Thủ Thiêm và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.‏