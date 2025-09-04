Từ “ngôi sao kỹ thuật” đến quản lý tập đoàn đa quốc gia hàng đầu

Giỏi chuyên môn là chưa đủ

Suốt 10 năm đầu sự nghiệp, anh Nguyễn Xuân Hợp (Hà Nội) gắn bó với vai trò kỹ sư tại Target - tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ. Công việc của anh tập trung vào chuyên môn kỹ thuật sản xuất và chất lượng sản phẩm: số liệu, quy trình, tính toán - những thứ chính xác, rõ ràng, không có chỗ cho cảm xúc. Nhưng khi được bổ nhiệm làm quản lý cấp trung, anh bắt đầu va chạm với những điều hoàn toàn mới.

"Lúc trước làm kỹ thuật, tôi chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Nhưng khi chuyển lên quản lý, tôi phải học cách xây dựng đội nhóm, đặt KPI, đào tạo, thậm chí cần hiểu cả cách vận hành của bộ phận tài chính, kinh doanh… ," anh Hợp chia sẻ.

Anh nhận ra, giỏi chuyên môn là chưa đủ. Vai trò mới buộc anh phải bước ra khỏi vùng an toàn để làm quen với việc giao tiếp đa văn hoá, trao quyền và quản lý con người. Từ một người chủ động giải quyết vấn đề một mình, giờ đây anh đóng vai trò dẫn dắt người khác hoàn thành công việc.

Anh Lê Ngọc Hưng (Hà Nội) - kỹ sư dầu khí hơn 10 năm cũng gặp không ít thách thức khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Phát triển sản phẩm khu vực Đông Nam Á tại tập đoàn Tipco Asphalt (Thái Lan). Theo anh, điều khó nhất trong vai trò quản lý là thay đổi tư duy: từ việc chỉ tập trung xử lý công việc chi tiết sang nhìn nhận bức tranh toàn cảnh để xây dựng chiến lược và định hướng phát triển đội ngũ.

Thách thức khi chuyển từ "ngôi sao kỹ thuật" lên quản lý của anh Hưng và anh Hợp còn lớn hơn khi cả hai làm việc trong môi trường đa quốc gia, nơi sự khác biệt về văn hóa trở thành rào cản ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Từ chuyên môn lên quản lý đồng nghĩa với những thách thức về giao tiếp, phát triển đội ngũ và xây dựng định hướng

"Trong các cuộc họp, người Việt thường ít nói, nhưng người Ấn Độ lại chia sẻ rất nhiều và hay đặt câu hỏi. Nếu không hiểu điều đó, mình sẽ cảm thấy mất kiên nhẫn hoặc tự trách bản thân. Từ trải nghiệm đó, tôi học cách điều chỉnh đồng thời cải thiện kỹ năng phản biện của mình. Làm quản lý trong môi trường này phải biết lắng nghe và thích nghi. Nếu không hiểu về văn hoá để giao tiếp phù hợp thì dù chuyên môn kỹ thuật có tốt đến mấy, việc cũng không trôi," anh Hợp chia sẻ.

Quản lý "bất đắc dĩ"

Trên thế giới, nhiều doanh nghiệp đang chứng kiến hiện tượng "quản lý bất đắc dĩ": nhân viên giỏi chuyên môn được thăng chức nhưng gặp khó khăn trong vai trò quản lý. Một khảo sát tại Anh cho thấy, 82% quản lý tự nhận họ là "accidental managers" - được thăng chức nhờ chuyên môn nhưng chưa được đào tạo về các kỹ năng lãnh đạo. Hệ quả là chất lượng quản lý bị ảnh hưởng: 60% quản lý mới trên toàn cầu thất bại trong 24 tháng đầu.

Tại Việt Nam, theo Navigos, 41% doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm kiếm ứng viên đáp ứng yêu cầu cho vị trí quản lý. Báo cáo "Future of Jobs Survey 2025" từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) chỉ ra, những kỹ năng quan trọng nhất mà nhà lãnh đạo cần bao gồm tư duy phân tích, sự linh hoạt trong chiến lược, năng lực giao tiếp đa văn hóa, cùng sự nhạy bén để tối ưu hóa nguồn lực. Điều này cho thấy, để tránh bẫy "quản lý bất đắc dĩ", việc trang bị kỹ năng quản lý toàn diện là vô cùng quan trọng.

Chìa khóa chuyển mình từ chuyên môn sang quản lý

Trong bối cảnh nhiều chuyên gia được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý mà chưa kịp trang bị đầy đủ kỹ năng điều hành, nhu cầu về một chương trình đào tạo mang tính ứng dụng cao, phù hợp với bối cảnh quốc tế trở nên rõ rệt. Một trong những lựa chọn nổi bật là chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Chương trình MBA tại BUV tập trung phát triển năm năng lực lãnh đạo: linh hoạt trong chiến lược, nhanh nhạy trong tổ chức, tập trung vào khách hàng, hướng tới kết quả và nuôi dưỡng khát vọng nghề nghiệp. Đây là những phẩm chất nền tảng giúp người học vượt qua giới hạn chuyên môn kỹ thuật để trở thành những nhà quản trị chiến lược.

Môi trường học tập hiện đại và nội dung đào tạo thực tiễn tại BUV đã mang đến nguồn cảm hứng cho anh Hợp khi trở lại giảng đường sau gần 25 năm.

Anh Hợp (ở giữa) cùng bạn học trong lễ tốt nghiệp MBA tại BUV

"Quãng thời gian theo học MBA tại BUV giúp tôi mở rộng góc nhìn chiến lược và ứng dụng ngay trong công việc, từ phân tích báo cáo tài chính, đưa ra quyết định vận hành, quản trị nhân sự hiệu quả, xây dựng kế hoạch kinh doanh…," anh Hợp chia sẻ.

Bên cạnh chuyên môn, anh còn phát triển những kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Những buổi học MBA giúp anh kết nối với học viên đa thế hệ từ đó tăng cường kỹ năng hợp tác với nhân sự trẻ trong tập đoàn.

Học viên MBA tại BUV, như anh Hưng (áo xanh), thường xuyên có cơ hội tham gia các hoạt động kết nối, giao lưu với chuyên gia và các cựu học viên

Ngoài ra, phương pháp học tập dựa trên vấn đề được triển khai xuyên suốt chương trình giúp học viên rèn luyện khả năng phân tích, phản biện, và đặt họ vào những tình huống thực tiễn với doanh nghiệp. Nhờ vậy, anh Hưng đã chuyển đổi tư duy từ thuần kỹ thuật sang kinh doanh, nâng cao năng lực điều hành, sẵn sàng cho vị trí quản lý cấp cao. "Sau khi học các môn như Quản trị rủi ro, Nhân sự hay Chiến lược, tôi nhận ra chương trình MBA của BUV đáp ứng được hầu hết mọi thứ tôi cần để làm tốt công việc hiện tại. Việc học tập trong môi trường đa quốc gia giúp tôi giao tiếp tốt hơn và thích nghi nhanh hơn với khác biệt văn hoá", anh Hưng chia sẻ thêm.

Khuôn viên học tập tiêu chuẩn 5 sao tại BUV

Chương trình MBA tại BUV được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire danh tiếng tại Anh Quốc và được công nhận trên toàn cầu. Chương trình được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học (QAA) với 100% đội ngũ giảng viên có bằng Tiến sĩ quốc tế và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học uy tín trên thế giới. Điều này cung cấp cho học viên những góc nhìn toàn cầu, tạo lợi thế cạnh tranh quốc tế.

