Từ nhân viên giao Pizza, người đàn ông trở thành triệu phú tự thân nổi tiếng nước Anh: Làm giàu nhờ… đam mê đi tập gym

Ben Francis là một doanh nhân nổi tiếng người Anh. Trước đây, Ben từng mượn gara ô tô của bố mẹ để làm xưởng may quần áo, và bỏ học đại học để chuyên tâm xây dựng sự nghiệp. Sau hơn 1 thập kỷ cố gắng, anh trở thành một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất nước Anh và thế giới khi chỉ mới 28 tuổi đã sở hữu khối tài sản hơn 700 triệu bảng Anh (khoảng 21.000 tỷ đồng).

Biến đam mê tập gym trở thành ý tưởng triệu đô, thương hiệu bạc tỷ

Ben Francis (SN 1992) trong một gia đình bình thường ở Birmingham - Vương Quốc Anh. Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ niềm yêu thích với thể dục. Ben vốn có ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá nhưng anh sớm nhận ra bản thân không đủ khả năng để theo đuổi bộ môn này.

Trước khi trở thành nhà sáng lập kiêm cổ đông lớn nhất của Gymshark - một thương hiệu quần áo và phụ kiện thể dục nổi tiếng thì Ben cũng đã trải qua một quá trình dài cố gắng. Anh phải chật vật tìm kiếm niềm yêu thích và bận rộn khởi nghiệp.

Năm 17 tuổi, anh tham gia tập luyện tại một phòng tập gym gần nhà. Ngoài ra, anh cũng đăng ký học các khóa học IT để khai thác thêm năng lực về bản thân.

Năm 18 tuổi, Ben nhập học tại Đại học Aston University ở Birmingham. Cuộc sống của anh bận rộn bởi ban ngày đi học, tối làm nhân viên giao bánh pizza để trang trải cuộc sống. Và dù bận nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp và dành thời gian rảnh để đến phòng tập gym đều đặn.

Ngoài ra, anh dành thời gian bán các loại thực phẩm chức năng, biên soạn một số ứng dụng tập luyện thể dục nhưng không mấy thành công.

Ý tưởng kinh doanh về Gymshark nhen nhóm khi anh đi dạo phố, và muốn tìm mua những bộ quần áo tập luyện thoải mái và phù hợp. Tuy nhiên sau thời gian kìm kiếm, anh nhận ra chất lượng của những bộ quần áo thể thao trên thị thường quá tệ, chúng không thoải mái như anh muốn.

Vì thế mà vào năm 2012, Ben đã quyết định hợp tác cùng Lewis Morgan - một người bạn học chung ngành Kinh doanh tại trường đại học và cho ra đời thương hiệu Gymshark.

Lúc đầu khi chưa có vốn, Ben quyết định "mượn" gara ô tô của bố mẹ để vừa thiết kế và bán quần áo. Anh nỗ lực học tập từ mọi người xung quanh, nhờ bà của mình chỉ dạy cách may vá trang phục sao cho khéo léo.

Ben có dáng vẻ cao to, lực lưỡng nhưng rất giỏi may vá. Quần áo được anh may đều thoải mái khi mặc và chính vì vậy mà anh đã có được những đơn hàng đầu tiên trong đời.

Vừa bận rộn học tập, khởi nghiệp nhưng Ben vẫn duy trì công việc làm thêm ca đêm là giao pizza. Ben chia sẻ với giới truyền thông: "Tôi vẫn tranh thủ trả lời các câu hỏi thắc mắc từ những người muốn mua quần áo khi đi giao hàng. Và sau khi kết thúc thời gian làm thêm, tôi về nhà và bắt đầu thiết kế trang web quần áo thể dục, cũng như sắp xếp các công việc khác”.

Sau 2 năm nỗ lực, cuối cùng công sức của Ben và bạn cũng được đền đáp xứng đáng. Họ kiếm được 250.000 bảng Anh (hơn 7 tỷ đồng) nhờ bán quần áo tập gym. Và đây cũng chính là bước ngoặt khiến Ben quyết định bỏ học, tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu Gymshark.

Hành trình trở thành một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Anh

Để phát triển thương hiệu thời trang Gymshark, Ben đặt ra nhiều mục tiêu và định hướng kinh doanh. Anh luôn cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ, nắm vững thị trường cũng như kế hoạch kinh doanh. Ben hết sức cẩn thận, anh làm gì cũng sẽ suy xét mặt lợi và hại, cũng như quyết đoán thực thi kế hoạch nếu thấy thời cơ thích hợp.

Nhận thấy xu hướng phát triển của thị trường, sự thay đổi chóng mặt của các xu hướng thời trang mà các thương hiệu thời trang lâu đời chưa bắt kịp nhanh như vậy. Ben đã mạnh tay tấn công thị trường, đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng và đưa thương hiệu phát triển với tốc độ chóng mặt.

Anh cũng chú trọng quảng bá hình ảnh trên nhiều phương tiện thông tin lớn như Facebook và Instagram. Ben Francis xây dựng Gymshark thành gã khổng lồ về thời trang athleisure (đây là sự kết hợp giữa thể thao và thư giãn). Với chiến lược kinh doanh đúng đắn, sáng tạo, chú trọng vào truyền thông, hợp tác với nhiều KOLs trong lĩnh vực để quảng bá sản phẩm nên chỉ sau 6 năm thành lập, Gymshark đã đạt doanh thu hàng năm lên tới 100 triệu bảng Anh (hơn 3000 tỷ đồng).

Năm 2020 khi dịch bệnh ập tới, kinh tế toàn cầu suy thoái, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với những am hiểu sâu sắc về thị trường, nhu cầu người tiêu dùng cũng như lối kinh doanh sáng tạo và độc đáo, Ben đã đưa Gymshark phát triển lên tầm cao mới.

Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều cửa hàng phải đóng cửa khi người dân bị hạn chế đi lại nhưng doanh số bán hàng online của Gymshark có tốc độ tăng liên tục. Hơn nữa, quỹ đầu tư tư nhân nổi tiếng General Atlantic cũng mua 21% cổ phần của công ty, đưa giá trị của thương hiện Gymshark tăng lên chóng mặt.

Ngày nay thương hiệu thời trang Gymshark là một trong những thương hiệu hot nhất của giới trẻ Anh. Chỉ cần hỏi bất kỳ ai yêu thích thể thao thì mọi người đều sẽ biết đến thương hiệu này. Hiện tại, thương hiệu Gymshark có hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Facebook và 2,5 triệu trên Instagram.

Toàn bộ công ty được định giá hơn 1 tỷ bảng Anh (hơn 30.000 tỷ đồng), với phần của Ben trị giá 700 triệu bảng Anh (hơn 21.000 tỷ đồng) Và anh cũng nằm trong số những vị tỉ phú trẻ tuổi nhất năm 2023.

Ở tuổi còn trẻ, Ben đã sống cuộc sống nhiều người mơ ước: Giàu có, sự nghiệp phát triển, ngoại hình đẹp, có cơ hội hợp tác với nhiều doanh nghiệp/cá nhân trên thế giới. Tuy nhiên bất cứ khi nào có thời gian, Ben vẫn tham gia vào các sự kiện cộng đồng và là người truyền cảm hướng cho nhiều bạn trẻ yêu thích thời trang và muốn khởi nghiệp.

“Nếu tôi chết trong 10 năm nữa, tôi thà gây ảnh hưởng đến người khác hơn là sở hữu 1 triệu bảng Anh cùng một chiếc Lamborrghini”, câu nói của Ben từng được nhiều người tán dương.