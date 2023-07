Từ "siêu cổ phiếu" thời dịch, Vosco quay về vạch xuất phát: Lãi quý 2/2023 giảm 99% còn vỏn vẹn 1 tỷ

CTCP Vận tải biển Việt Nam (mã chứng khoán: VOS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với doanh thu 1.042 tỷ đồng, tăng 51% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn với mức 153% lên 1.012 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm gần 90% còn hơn 30 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu tài chính tăng từ 16 lên 17 tỷ đồng và các chi phí đều giảm nhưng Vosco vẫn báo lãi trước thuế giảm 98% còn 6,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là hơn 1 tỷ đồng, giảm 99%. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất doanh nghiệp này ghi nhận kể từ quý 4/2021.

Trong quý vừa qua, không chỉ riêng Vosco mà hai thành viên khác thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC, mã chứng khoán: MVN) cũng báo cáo những khoản lợi nhuận giảm mạnh là Vinaship (mã chứng khoán: VNA) và Nosco (mã chứng khoán: NOS). Trong đó lợi nhuận của Vinaship cũng giảm 98% trong khi Nosco báo lỗ.

Từ cuối năm 2020 sang năm 2021 được coi là năm hoàng kim của doanh nghiệp vận tải biển khi những khó khăn trong lưu thông hồi đại dịch đã khiến cho giá cước vận tải biển tăng phi mã, đem lại kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến cho nhóm này.

Đơn cử Vosco báo lãi 490 tỷ đồng trong năm 2021 trong khi các năm trước đó đều lỗ hoặc lãi nhẹ.

Cũng do đó, nhóm cổ phiếu vận tải biển chứng kiến sóng tăng tốt hàng đầu thị trường chứng khoán vào năm này. Từ mức giá 2.000 đồng, VOS từng lên đến giá 25.000 đồng, tăng 11 lần.

Qua thời hoàng kim, các doanh nghiệp vận tải biển đã trở về "bình thường" khi giá cước vận tải biển đang liên tục lao dốc. Theo số liệu từ Drewry, chỉ số giá cước vận chuyển container thế giới (WCI) hiện đã giảm tới 77,5% so với cùng thời điểm của năm 2022.

Hiện nay, chỉ số WCI mới nhất là 1.536,86 USD/container 40 feet, thấp hơn 85% so với mức đỉnh 10.377 USD đạt được vào tháng 9/2021 và thấp hơn 43% so với mức trung bình 10 năm là 2.685 USD. Tuy nhiên, vẫn cao hơn 8% so với mức trung bình năm 2019 (trước đại dịch) là 1.420 USD.

Lũy kế 6 tháng, Vosco ghi nhận doanh thu 1.561 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận của doanh nghiệp giảm 76,5% so với nửa đầu năm 2022 còn 74,2 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm 30/6 đạt 2.794 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, gần một nửa tài sản là tài sản cố định đạt 1.066 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là 710 tỷ đồng. Vosco không có nợ vay tài chính cho đến cuối quý 2/2023. Vốn chủ sở hữu đạt 1.592 tỷ đồng.