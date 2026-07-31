'Tứ tiểu thiên vương' từng phải đi nhặt rác, U60 giàu có nhưng hôn nhân lận đận

Ngô Kỳ Long cùng Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng từng tạo thành nhóm nhạc Tiểu Hổ Đội nổi đình đám khắp châu Á. Thành công của nhóm mang đến thành công vang dội cho tài tử sinh năm 1970. Thời hoàng kim, anh thậm chí được mệnh danh là “Tứ tiểu thiên vương” bên cạnh Tô Hữu Bằng, Lâm Chí Dĩnh và Kim Thành Vũ.

Xuất thân nghèo khó

Ngô Kỳ Long sinh năm 1970 trong một gia đình nghèo tại Đài Loan (Trung Quốc). Nam diễn viên từng chia sẻ ngay từ nhỏ phải đi nhặt rác, rửa xe kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ngoài ra, anh cũng từng làm rất nhiều công việc nặng nhọc khác như khuân vác, bán hàng rong… Bất kể công việc gì có thể làm để kiếm ra tiền, Ngô Kỳ Long đều không nề hà.

Năm 18 tuổi, bước ngoặt cuộc đời đến với Ngô Kỳ Long khi anh được chọn gia nhập nhóm Tiểu Hổ Đội cùng với Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng. Nhóm nhạc nhanh chóng trở thành thần tượng âm nhạc của giới trẻ khắp châu Á lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sau hàng loạt thành công, nhóm tan rã năm 1991 do Trần Chí Bằng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và Tô Hữu Bằng đi du học.

Ngô Kỳ Long từng là nam thần trong mộng của nhiều cô gái.

Không còn Tiểu Hổ Đội, Ngô Kỳ Long tự cố gắng trên con đường sự nghiệp của mình. Anh quyết định sang Hong Kong (Trung Quốc) để phát triển sự nghiệp. Hàng loạt đĩa đơn được phát hành mang đến thành công vang dội cho tài tử sinh năm 1970.

Bên cạnh âm nhạc, Ngô Kỳ Long thành công khi lấn sân diễn xuất. Anh tham gia nhiều tác phẩm như Tiêu thập nhất lang, Hiệp nữ phá thiên quan, Lục chỉ cầm ma, Liêu trai kỳ nữ... Tuy nhiên, sự nghiệp của Ngô Kỳ Long có thời gian bị chững lại. Tới năm 2011, nhờ vai Tứ a ca Dận Chân trong Bộ Bộ Kinh Tâm, Ngô Kỳ Long mới lấy lại danh tiếng.

Vai diễn trong “Bộ Bộ Kinh Tâm” làm nên tên tuổi Ngô Kỳ Long.

Ngoài ca hát và diễn xuất, tài tử sinh năm 1970 còn là nhà sản xuất, thậm chí là cả kinh doanh. Trong mỗi lĩnh vực, Ngô Kỳ Long đều đạt được những thành công mà không phải ai cũng có được. Năm 2014, nam diễn viên từng đứng thứ 9 trong danh sách ngôi sao có thu nhập cao nhất năm do Forbes bình chọn.

Tình duyên lận đận

Sự nghiệp khởi sắc nhưng Ngô Kỳ Long lại lận đận tình duyên. Anh từng trải qua vài mối tình sâu đậm với Từ Nhược Tuyên, Dương Thái Ni và Thái Thiếu Phân. Năm 2006, tài tử quyết định kết hôn với Mã Nhã Thư - bạn diễn của anh trong Tiêu thập nhất lang.

Cặp đôi “đường ai nấy đi” chỉ sau 3 năm. Nhiều người cho rằng, anh bị “cắm sừng” khi Mã Nhã Thư nhanh chóng kết hôn với bạn trai đại gia người ngoại quốc. Tuy nhiên, Ngô Kỳ Long vẫn luôn giữ im lặng về lý do chia tay, đồng thời để lại gần hết tài sản cho vợ cũ.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Ngô Kỳ Long tìm được hạnh phúc với “tiểu hoa đán” Lưu Thi Thi khi cả hai cùng tham gia Bộ Bộ Kinh Tâm . Bất chấp khoảng cách tuổi tác 17 năm, hai người vẫn quyết định tiến tới hôn nhân.

Ngô Kỳ Long kết hôn với Lưu Thi Thi.

Đám cưới của họ từng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi nhiều chi tiết trong buổi lễ được thiết kế dựa trên các yếu tố của bộ phim. Cả hai sinh con trai đầu lòng vào năm 2019.

Từ khi kết hôn, thay vì thường xuyên thể hiện tình cảm trước công chúng như trước, cả hai chọn lối sống kín đáo. Khi bị bắt gặp ngoài đời, họ thường tập trung chăm sóc con và giữ thái độ khá giản dị.

Vài năm gần đây, do lịch trình công việc thường xuyên phải xa nhau và tương tác công khai ngày càng ít, vợ chồng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi nhiều lần bị đồn đoán đã rạn nứt tình cảm. Tuy vậy, gia đình và bạn bè của cặp đôi từng nhiều lần lên tiếng bác bỏ thông tin này, khẳng định họ không hề ly hôn.

Trước những đồn đoán xoay quanh hôn nhân của cặp đôi, nhiều dân mạng cho rằng việc ít thể hiện tình cảm trước công chúng không đồng nghĩa với việc mối quan hệ đã rạn nứt. Họ cho rằng đời sống hôn nhân vốn là chuyện riêng tư và chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.

Ngô Kỳ Long vẫn giữ được sức hút ở tuổi U60.

Ở tuổi 56, Ngô Kỳ Long vẫn giữ được độ nổi tiếng. Anh chuyển hướng sang lĩnh vực chương trình truyền hình thực tế. Chương trình mà anh tham gia ghi hình gần đây nhận được sự quan tâm và đạt tỷ lệ người xem khá tốt.

Theo thống kê vài năm trước, thu nhập trung bình của tài tử khoảng 16 triệu USD/năm và đến nay, tổng tài sản của anh đã lên tới 1,7 tỷ USD.