Từ vắc-xin Covid-19 nghĩ về vai trò đặc biệt của giáo dục

"Đại học là chìa khóa cho việc đẩy nhanh phát triển vắc-xin Covid-19"



Đây là tựa bài đăng vào đầu tháng 02/2021 trên University World News - Chuyên trang uy tín hàng đầu về đào tạo cao cấp. Theo bài báo, khi cả thế giới đang gồng mình chống chọi với dịch bệnh thì tại những phòng nghiên cứu y dược của những Đại học hàng đầu thế giới, công tác nghiên cứu vắc-xin đã được gấp rút triển khai. Tại Đại học Oxford - Vương quốc Anh, đội ngũ chuyên gia đã dành 10 năm để nghiên cứu nền tảng chuyển vắc-xin vào cơ thể người với các chủng SARs-CoV-2, chính tiền đề này đã đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và điều chế vắc-xin Covid-19.

04 tháng sau bài báo, cả thế giới đã công nhận vắc-xin chính là chìa khóa để chặn đứng đại dịch Covid-19. Theo cập nhật số liệu mới nhất từ Ourworlddata, đã có 21% dân số thế giới được tiêm 1 liều vắc-xin đầu tiên và dẫn đầu đang là Mỹ với hơn 300 triệu người dân tiêm chủng. Mỹ, Anh và Đức là 3 trong số 5 nước có số dân được tiêm chủng nhiều nhất và không ngạc nhiên khi 3 nước này có sự thay đổi tích cực trong bối cảnh đại dịch toàn cầu. Từng đạt đỉnh vào tháng 12.2020 với kỉ lục gần 40.000 ca nhiễm mới một ngày, nay Đức giữ ở mức trung bình 1.000 ca mỗi ngày.

Có thể thấy, câu chuyện từ phòng thí nghiệm của ĐH Oxford cho đến những kết quả khả quan trong tình hình khống chế Covid-19 tại Mỹ hay các nước châu Âu đã khẳng định giáo dục và nghiên cứu đóng vai trò tối quan trọng trong việc phát triển và cho ra đời sớm vắc-xin phòng chống Covid.

Đó là lý do các tập đoàn, tổ chức lớn trên thế giới từ lâu luôn xem trọng công tác đóng góp cho giáo dục. Trong 5 quỹ học bổng lớn nhất thế giới thì có tới 04 cái tên đến từ khối doanh nghiệp. Bill Gates, người từng có nhiều thập kỉ là tỉ phú giàu nhất thế giới đồng thời cũng là người sáng lập và đứng đầu quỹ học bổng có giá trị cao nhất toàn cầu. Giáo dục luôn được coi là chìa khóa để giải quyết những vấn đề của hiện tại và tạo nên một tương lai bền vững hơn.

Giáo dục luôn được coi là chìa khóa tạo nên một tương lai bền vững hơn

Và câu chuyện học bổng đặc biệt của ILA giữa đại dịch Covid tại Việt Nam

2 tháng qua, Việt Nam ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức cao mỗi ngày. Trong khi cả nước chờ đợi các đợt tiêm chủng quy mô lớn sắp tới, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu chính là niềm hi vọng của cả nước trong công cuộc đẩy lùi đại dịch suốt thời gian dài vừa qua. Đã có nhiều câu chuyện truyền cảm hứng được chia sẻ, và cả sự đóng góp của người dân, tổ chức khắp nơi gửi đến những "người hùng áo trắng" cũng như Quỹ Vắc-xin Việt Nam.

Với tinh thần nhân văn cùng thông điệp hướng tới tương lai bền vững, Tổ chức giáo dục ILA trao tặng Chương trình Học bổng đặc biệt với tổng trị giá 50 tỷ đồng dành tặng con của các y bác sĩ và cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Mỗi học bổng là một năm học tại ILA với giá trị tương đương gần 70 triệu đồng.

"Mỗi học bổng là một lời cảm ơn từ chúng tôi đến những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch đang phải xa nhà. Mỗi học bổng cũng là một hi vọng cho thế giới bởi khi có được hành trang tri thức, kĩ năng cùng các giá trị nhân văn, mỗi bạn học sinh hôm nay sẽ chủ động và tự tin để kiến tạo nên một tương lai tích cực cho thế giới", bà Trần Xuân Dzu, CEO ILA chia sẻ.

Nhờ nền tảng giáo dục tốt, mỗi mầm non hôm nay sẽ chủ động và tự tin để kiến tạo nên một tương lai tích cực cho thế giới

ILA đang trực tiếp liên hệ các bệnh viện tuyến đầu chống dịch tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng để triển khai tặng học bổng.

Cùng với gói học bổng 50 tỷ đồng, ILA còn trao tặng 20.000 khẩu trang y tế đến các bệnh viện và điểm nóng tâm dịch, đồng thời phát động cho toàn thể học viên chụp ảnh với thông điệp "Thank you! We love you" để bày tỏ lòng tri ân chân thành nhất đến lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu.

Để tránh thiếu sót, mọi thông tin giúp ích cho chương trình học bổng đều có thể gửi trực tiếp về ILA qua email: CSR@ILAVIETNAM.EDU.VN