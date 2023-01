Từ vài chục tỷ, một công ty buôn than lãi đột biến hơn 300 tỷ đồng trong năm 2022, gấp 11 lần cùng kỳ, EPS hơn 30.000 đồng/cp

CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (Coalimex – HNX: CLM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022. Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của CLM đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 391% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp CLM đạt 125 tỷ đồng, tăng 50%.

Bên cạnh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính của CLM cũng tăng mạnh lên gần 17 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 367% lên hơn 28 tỷ đồng.

Kết quả, CLM báo lãi trước thuế 58 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 44 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm 2021 chỉ lãi 8,4 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, CLM ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.227 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 337 tỷ đồng, gấp 11 lần so với cùng kỳ 2021.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của CLM trong năm 2022 là 30.672 đồng, thuộc top những công ty có EPS cao nhất sàn chứng khoán.

Năm 2022, CLM chỉ đặt mục tiêu doanh thu là 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận là 36 tỷ đồng, như vậy, kết thúc năm, công ty đã vượt 140% kế hoạch doanh thu và 836% kế hoạch lợi nhuận.

Công ty giải thích nguyên nhân khiến lợi nhuận tăng cao là do trong năm 2022, sản lượng nhập khẩu và pha trộn than tăng cao dẫn đến lợi nhuận tăng tương ứng.

Đồng thời, một số lĩnh vực kinh doanh năm 2021 có lợi nhuận thấp do bị ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 (cho thuê văn phòng và xuất khẩu lao động), sang năm 2022, lợi nhuận tăng sau thời kỳ kiểm soát được dịch bệnh.

Đặc biệt, công ty đã thực hiện thành công một số gói chào thầu quốc tế cung cấp than cho nhà máy luyện thép trong nước với tỷ lệ lợi nhuận cao.

Trong năm 2022, giá than thế giới đã tăng cao. Dù giá than thời điểm cuối năm đã hạ nhiệt nhưng vẫn cao hơn so với mức giá năm 2021.

Được biết, than là nhiên liệu đầu vào chiếm tỷ trọng cao nhất trong quá trình sản xuất gang thép. Việc giá than tăng cao giúp doanh nghiệp than lãi lớn nhưng lại gây áp lực rất lớn đến chi phí đầu vào sản xuất của ngành thép.

Bên cạnh đó, đầu ra sản phẩm thì giá thép lại giảm, theo số liệu của tradingeconomics, giá thép đã giảm mạnh trong năm 2022 và phục hồi từ tháng 11/2022.

Diễn biến thị trường ảnh hưởng lớn tới biên lợi nhuận của doanh nghiệp thép, nhiều doanh nghiệp đã báo lỗ trong quý 4 lên đến hàng trăm tỷ đồng, anh cả ngành thép Hoà Phát báo lỗ quý 4 hơn 2.000 tỷ.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của CLM tại ngày 31/12 đạt 955 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm, chiếm phần lớn trong đó là hàng tồn kho với 670 tỷ đồng

Phía nguồn vốn, tổng nợ giảm 24% còn 447 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng lên 508 tỷ đồng, do lợi nhuận trong kỳ cao.