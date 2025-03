Tư vấn xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Tổng Giám đốc FPT IS kiến nghị Thủ tướng 3 điều quan trọng

Sáng 18/3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì và chỉ đạo Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cùng dự Phiên họp tại điểm cầu Hà Nội có các Phó Thủ tướng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, trường đại học, cơ quan liên quan.

Tại phiên họp, Tổng Giám đốc FPT IS Nguyễn Hoàng Minh đã trình bày về tư vấn và đồng hành trong việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

Untitled.pngCẬP NHẬT: Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06- Ảnh 14.Tổng Giám đốc FPT IS Nguyễn Hoàng Minh trình bày về tư vấn và đồng hành trong việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ nhất, trong triển khai việc sáp nhập các tỉnh, việc bỏ cấp huyện gộp xã đang tạo ra nhiều nhiệm vụ về dữ liệu, ảnh hưởng đến phần mềm. Tổng Giám đốc FPT IS đề xuất Chính phủ xây dựng một số hành lang pháp lý cụ thể hướng dẫn cho các bộ, ban, ngành địa phương có thể triển khai và kinh phí để triển khai.

Là đơn vị CNTT, FPT IS đồng hành với các bộ, ngành địa phương và thấy đây là việc có ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ công liên tục trong quá trình chuyển đổi.

Thứ hai, Tổng Giám đốc FPT IS đề xuất Chính phủ nhanh chóng có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 193. Hiện tại, còn khá nhiều CSDL quốc gia còn dang dở, chưa được triển khai. FPT và cộng đồng các công ty công nghệ ở Việt Nam mong muốn nhanh chóng có hành lang pháp lý về giao những hệ thống lớn của quốc gia cho các bộ, ngành, địa phương để đảm bảo xây dựng nhanh chóng, chất lượng an toàn an ninh cho các hệ thống này. Việc này sẽ tạo cơ sở quan trọng kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia theo kế hoạch sẽ khai trương vào tháng 8 năm nay.

Thứ ba, đại diện FPT IS xin đề xuất nhanh chóng triển khai Luật Dữ liệu. Sau khi nghiên cứu, các nước phát triển mạnh đứng đầu thế giới về AI như Mỹ và Trung Quốc đều xây dựng được hành lang pháp lý tốt, các sàn dữ liệu của họ hoạt động hiệu quả, giúp các công ty công nghệ có quyền tiếp cận, sử dụng dữ liệu lớn.

Tổng Giám đốc FPT IS mong Ban Chỉ đạo nhanh chóng thúc đẩy xây dựng Sàn Dữ liệu của Việt Nam để các công ty công nghệ, các nhà khoa học có cơ hội tiếp cận dữ liệu lớn, từ đó có thể đưa ra sản phẩm AI đặc thù của Việt Nam.

Cuối cùng, đối với cộng đồng DN, FPT mong Chính phủ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số.