Tử vi ngày mới 18/5: 3 con giáp khởi đầu tuần mới suôn sẻ, tài chính khởi sắc, lộc lá đầy nhà

Trong ngày thứ Hai, 18/5/2026, tức ngày mồng 2 tháng 4 âm, còn gọi là ngày Nhâm Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ, thiên can Nhâm (Thủy) tọa trên địa chi Thìn (Thổ) tạo nên cục diện Thổ khắc Thủy. Tuy nhiên, đây lại là ngày đại cát cho những con giáp nằm trong vòng hợp của địa chi Thìn nhờ sự xuất hiện của các cát tinh lớn.

Sự kết hợp giữa nạp âm Trường Lưu Thủy (nước chảy dài) của ngày Nhâm Thìn và Trường Lưu Thủy của tháng Quý Tỵ tạo nên cục diện "Lưỡng Thủy thành giang", mang lại nguồn năng lượng nước vô cùng bao la và mạnh mẽ.

Hai dòng sông lớn cùng hội tụ không chỉ làm gia tăng sức mạnh lưu thông của dòng tiền mà còn biểu trưng cho sự tích lũy đại cát, giúp các kế hoạch tài chính có sự bứt phá quy mô lớn. Trong bối cảnh hỏa khí của năm Bính Ngọ đang dần chiếm ưu thế, sự cộng hưởng của cặp đôi Trường Lưu Thủy này đóng vai trò như một nguồn tài nguyên mát lành, giúp xoa dịu sự nóng nảy và mang lại sự sáng suốt tối đa cho các quyết định đầu tư.

Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hoạt động giao thương, mở rộng thị trường hoặc ký kết hợp đồng, bởi dòng chảy năng lượng dồi dào sẽ giúp mọi việc trôi chảy, hanh thông và thu về lợi nhuận vượt bậc.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Nhâm Thìn và cách tối ưu hóa vận trình trong ngày mùng 2 đầu tháng mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Dậu: Lục hợp chống lưng - Vận khí hanh thông

- Chi tiết tài lộc : Cục diện Lục Hợp mang lại cho con giáp tuổi Dậu một ngày đầy ắp cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là các nguồn thu từ nghề tay trái hoặc kinh doanh tự do. Sự nhạy bén bẩm sinh kết hợp với vận khí hanh thông giúp bạn chốt đơn nhanh chóng, thu hồi được những khoản nợ khó đòi trước đó.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Dậu nên thực hiện các cuộc đàm phán quan trọng vào khung giờ hoàng đạo (7h - 9h sáng) để tăng tỷ lệ thành công. Con giáp này cũng hãy đặt một vật phẩm bằng kim loại (như đồng xu cổ) ở hướng Chính Tây của bàn làm việc để kích hoạt tài lộc.

2. Con giáp tuổi Thân: Tam Hợp hỗ trợ - Tiền bạc rủng rỉnh

- Chi tiết tài lộc : Nhờ có Tam Hợp cục nâng đỡ, tuổi Thân sẽ là con giáp nhận được sự hỗ trợ lớn từ quý nhân hoặc những tiền bối có kinh nghiệm đi trước. Tiền bạc đổ về túi rủng rỉnh thông qua các dự án đầu tư chung hoặc sự tăng trưởng của các khoản đầu tư cổ phiếu, bất động sản mà bạn đang nắm giữ.

- Cách tối ưu tài lộc : Con giáp tuổi Thân hãy mang theo một chiếc túi nhỏ hoặc ví tiền có tông màu trắng hoặc xám để gia tăng hòa khí tương sinh. Nên đặt một ly nước sạch ở góc phía Chính Bắc của bàn làm việc để dẫn dòng chảy tiền bạc vào túi thuận lợi hơn.

3. Con giáp tuổi Tý: Tam Hợp soi rọi - Bứt phá tài chính

- Chi tiết tài lộc : Dù ngày Thổ vượng có phần khắc chế Thủy, nhưng sức mạnh của Tam Hợp giúp tuổi Tý trở thành con giáp hóa giải được mọi áp lực để bứt phá mạnh mẽ về tài chính. Các kế hoạch tăng doanh thu hoặc mở rộng quy mô buôn bán trong ngày này đều tiến triển thuận lợi, mang lại lợi nhuận vượt mong đợi.

- Cách tối ưu tài lộc : Khung giờ từ 15h - 17h chiều (giờ Thân) là thời điểm vàng để tuổi Tý thực hiện các lệnh chuyển tiền hoặc ký kết giấy tờ. Con giáp này cũng hãy diện trang phục màu đen hoặc xanh dương và hướng về phía Chính Nam khi xuất hành để nghênh đón Tài Thần.

* Lưu ý chung:

Trong ngày Nhâm Thìn với nguồn năng lượng Thủy cực vượng, 3 con giáp tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tý cần chủ động đẩy mạnh các dự án lớn để tận dụng tối đa cơ hội gia tăng tài sản. Dù vận trình tài lộc đang trên đà hanh thông, các bạn vẫn nên cẩn trọng trước cục diện Thổ khắc Thủy bằng cách kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản giấy tờ và giữ thái độ hòa nhã khi thảo luận hợp đồng.

Sự kết hợp của hai dòng "Trường Lưu Thủy" đòi hỏi các bạn phải làm việc có kế hoạch, tránh tâm lý nóng vội hay đầu tư theo cảm tính để không làm thất thoát nguồn vốn sẵn có. Cuối cùng, việc duy trì một tinh thần tỉnh táo và tích cực kết nối với các đối tác lâu năm sẽ là chìa khóa vàng giúp các bạn bảo toàn và phát triển trọn vẹn thành quả tài chính trong ngày hôm nay.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.