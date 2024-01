Tử vi tổng quan tuổi Mão năm Giáp Thìn 2024: Quý nhân dọn đường, sự nghiệp rực rỡ nhưng cần đề phòng kẻ tiểu nhân

Tử vi tổng quan tuổi Mão năm Giáp Thìn

Trong số 12 con giáp, Mão (mèo) là con giáp đứng ở vị trí số 4. Theo quan niệm của tử vi phương Đông, những người tuổi Mão là những người có tính tình ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch. Họ cũng hiếm khi chủ động gây thù hằn với người khác.

Với bề ngoài nhã nhặn ấy, tuổi Mão dễ khiến cho mọi người khác có cái nhìn nhầm lẫn về họ. Thực ra, họ không mềm yếu như vẻ bề ngoài mà có ý chí kiên cường, lòng kiên định bất di bất dịch và một khi đã bắt đầu công việc gì thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Ẩn sâu bề ngoài mềm mại, ôn hòa là nội tâm kiên cường của người tuổi Mão. (Ảnh minh họa)

Nếu như trong năm Quý Mão 2023, tuổi Mão phải đối diện nhiều khó khăn, bất ổn dồn dập trong cuộc sống do phải đương đầu với hạn năm tuổi và cục diện Trực Thái Tuế, công việc cũng dậm chân tại chỗ, dù làm nhiều nhưng thu được chẳng bao nhiêu, thì bước sang năm Giáp Thìn 2024, mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Theo các chuyên gia phong thủy, do Thìn và Mão có mối quan hệ trung lập, không quá thân mật mà cũng không phải kẻ thù của nhau, nên năm Giáp Thìn sẽ mang tới cho tuổi Mão cả thử thách cũng như những cơ hội tốt. Nếu tuổi Mão biết nỗ lực, phấn đấu và tận dụng tốt những thế mạnh của mình thì họ sẽ có một năm như ý. Sự nghiệp, tài lộc

Rồng được biết đến với sức thu hút và sức mạnh, trong khi Mão lại có xu hướng nhạy cảm và thận trọng hơn. Trong năm Giáp Thìn 2024, Mão có thể thấy mình đang điều hướng sự cân bằng giữa xu hướng tự nhiên của mình và năng lượng năng động của Rồng. Điều này có thể dẫn đến sự phát triển cá nhân và cơ hội mở rộng tầm nhìn theo những cách mà tuổi Mão không ngờ tới.



Nói theo một cách khác dễ hiểu hơn, trong năm Giáp Thìn, tuổi Mão sẽ nhìn ra những con đường mới trong sự nghiệp mà họ chưa từng dám đi, do đó cũng có thể gặt hái được những thành tựu mà họ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Với sức mạnh và sự tự tin mà Thìn truyền cho, Mão sẽ có thể làm nên chuyện trong năm 2024.

Với sao Thái Âm và Mạch Hoạt xuất hiện, tuổi Mão sẽ có một năm giàu có, sung túc. (Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của 2 cát tinh là Thái Âm và Mạch Hoạt, chủ về sự quyền quý, giàu sang, may mắn trong tiền bạc và sự chuyển đổi, người tuổi Mão cứ yên tâm phát huy hết những ưu điểm của họ, mạnh dạn thay đổi thì sự giàu có ắt sẽ tìm đến với họ.



Tất nhiên, để có được điều đó, tuổi Mão cũng cần cân nhắc thật kỹ những đường đi nước bước, tránh đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào. Tốt hơn hết bạn không nên tham gia vào bất kỳ khoản đầu tư hoặc cờ bạc rủi ro nào. Thu nhập cố định ổn định từ công việc sẽ là nguồn tiền chính của họ và họ nên tránh vay hoặc cho người thân vay tiền vì điều đó có thể dẫn đến rắc rối pháp lý.

Những tháng thuận lợi cho sự thăng tiến trong sự nghiệp bao gồm tháng 4, tháng 8 và tháng 12 âm lịch, trong khi những tháng không thuận lợi bao gồm tháng 3, tháng 6 và tháng 9 âm. Bằng cách xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ, cảnh giác trước những trở ngại và tập trung vào mục tiêu của mình, người tuổi Mão có thể đạt được những tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp của mình trong năm Thìn.

Cuộc sống, tình duyên, sức khỏe

Tin vui là người tuổi Mão sẽ nhận được sự ủng hộ của những người có sức ảnh hưởng và những đồng minh mạnh mẽ trong cả cuộc sống lẫn công việc. Hoặc nói một cách khác, năm Giáp Thìn 2024, họ sẽ có quý nhân dẫn lối, đưa đường, do đó cần phải bước ra khỏi vỏ bọc nhút nhát của mình, quảng giao mới chính là chìa khóa dẫn đến thành công cho họ.

Bên cạnh đó, vẫn có hạn tiểu nhân đeo bám, người tuổi Mão cũng nên lưu ý đến những đồng nghiệp ghen tị, những người có thể cố gắng tạo ra trở ngại và cản trở con đường thăng tiến của họ. Điều quan trọng là duy trì mối quan hệ tốt với mọi người và tránh vướng vào những xung đột hoặc tranh chấp không đáng có.

Tuổi Mão được cho là sẽ gặp vài thách thức trong chuyện tình cảm. (Ảnh minh họa)

Nếu như về phương diện tài chính, tuổi Mão sẽ có một năm may mắn thì về chuyện tình cảm, họ có thể gặp phải nhiều thử thách hơn. Mặc dù mối quan hệ giữa các cá nhân tổng thể của họ vẫn ổn định, nhưng sự hiện diện của dấu hiệu ngăn cách giữa Thìn và Mão cho thấy rằng những người đang tìm kiếm tình yêu lãng mạn có thể gặp phải một số trở ngại.



Do đó, nếu bạn còn độc thân và muốn gặp được một đối tượng tiềm năng thì cần phải thực hiện mọi việc một cách chậm rãi và không vội vã bất cứ chuyện gì. Nên nhớ, "Dục tốc bất đạt", những hiểu lầm có thể dễ dàng nảy sinh trong giao tiếp, vì vậy điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn và đối tượng của mình có cùng quan điểm.

Đối với những người đã đang ở trong một mối quan hệ hoặc đã có gia đình, điều quan trọng là phải thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến một nửa của mình. Tránh những tranh cãi không cần thiết hoặc sự ngờ vực vì chúng có thể nhanh chóng leo thang và dẫn đến mâu thuẫn lớn.

Những tháng thuận lợi về tình duyên trong năm 2024 đối với tuổi Mão bao gồm tháng 3, tháng 6, tháng 12 âm, còn những tháng không thuận lợi bao gồm tháng 1, tháng 8 và tháng 9 âm, tuổi Mão cần lưu ý.

Ngoài ra, bị sao Bệnh Phù đeo bám, tuổi Mão cũng cần thận trọng hơn trong chuyện đi lại, sức khỏe để tránh các nguy cơ chấn thương, ốm đau bệnh tật.

Dưới đây là một vài lưu ý cụ thể cho những người tuổi Mão trong năm Giáp Thìn 2024.



Tuổi Quý Mão 1963

Năm 2024 sẽ là một năm vừa thách thức lại vừa thành công đối với tuổi Quý Mão. Họ sẽ vượt qua được hết trở ngại bằng sự lạc quan và nỗ lực của mình. Khả năng giao tiếp và kết nối với người khác sẽ giúp họ đạt được thành công trong sự nghiệp. Đời sống tình cảm của họ cũng có những chuyển biến tốt đẹp trong năm nay, vì vậy việc bày tỏ cảm xúc và tình cảm là điều cần thiết.



Con số may mắn cho họ trong năm 2024 là 3, 7 và 9. Đen, xanh lam và xám là những màu may mắn của họ và hướng tốt lành của họ là hướng Bắc. Những tháng thuận lợi của họ là tháng 1, tháng 5 và tháng 9 âm.

Tuổi Ất Mão 1975

Năm Giáp Thìn 2024 là một năm của những cơ hội và sự thay đổi đối với những người tuổi Ất Mão. Họ sẽ gặp nhiều may mắn và triển vọng nghề nghiệp sẽ đạt đến tầm cao hơn. Để đạt được thành công, họ sẽ cần phải thực hiện những bước đi táo bạo và khám phá những chân trời mới. Điều cần thiết là phải tập trung, có kỷ luật và làm việc với sự kiên nhẫn, vì một số thử thách có thể yêu cầu họ phải linh hoạt và thích nghi.



Tử vi năm nay cho thấy họ sẽ có mối quan hệ hài hòa tốt đẹp với những người mà họ yêu quý. Con số may mắn cho họ năm 2024 là 2, 6 và 8. Xanh lá cây, xanh lam và tím là những màu may mắn của họ và hướng tốt lành của họ là hướng Đông. Những tháng thuận lợi của họ là tháng 2, tháng 6 và tháng 10.

Tuổi Đinh Mão 1987

Năm Giáp Thìn 2024 là một năm của những thay đổi và khởi đầu mới đối với những người tuổi Đinh Mão. Họ sẽ có nhiều cơ hội để phát triển cá nhân và nghề nghiệp, và do đó nên biết tận dụng chúng. Điều cần thiết là phải tập trung và tận tâm với mục tiêu của mình và tránh bị phân tâm.



Đời sống tình cảm của họ được cho là cũng sẽ rất viên mãn trong năm tới này và họ có thể tìm được người bạn đời hoàn hảo nếu còn độc thân.

Con số may mắn của tuổi Đinh Mão cho năm 2024 là 1, 3 và 9. Đỏ, hồng và tím là những màu may mắn của họ và hướng tốt lành của bạn là hướng Nam. Những tháng thuận lợi của họ là tháng 3, tháng 7 và tháng 11 âm.

Tuổi Kỷ Mão 1999



Năm Giáp Thìn 2024 sẽ là một năm đầy biến đổi và phát triển đối với những người tuổi Kỷ Mão. Họ sẽ có nhiều cơ hội thành công trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Tuy nhiên, họ phải cẩn thận với tình hình tài chính của mình và tránh đưa ra những quyết định bốc đồng. Đây là thời điểm tốt để đầu tư vào bản thân và tập trung vào sự phát triển cá nhân.



Con số may mắn của họ cho năm Giáp Thìn 2024 là 5, 8 và 9. Nâu, vàng và be là những màu may mắn của họ và hướng tốt lành của họ là hướng Đông Nam. Những tháng thuận lợi của họ là tháng 4, tháng 8 và tháng 12 âm.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.