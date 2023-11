Tự ý phân 233 lô đất, lừa hơn 8 tỷ đồng

Một góc Dự án khu đô thị phức hợp Hà My. Ảnh: Tấn Thành.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, kết quả điều tra xác định Dự án Khu đô thị phức hợp Hà My (KĐT Hà My) ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 2379 ngày 30/6/2017, quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) tổng diện tích 51.530m2. Cụ thể, đất ở phân lô biệt thự là 29.655m2 (57,55%), diện tích còn lại là đất cây xanh 3.104m2 và hạ tầng kỹ thuật 18.171m2, tổng cộng có 88 lô đất nền biệt thự. Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore - Chi nhánh Quảng Nam có trách nhiệm triển khai đầu tư xây dựng dự án nói trên theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Chương - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH phát triển đô thị Singapore - Chi nhánh Quảng Nam đã tự ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 là đất ở phân lô liền kề với 233 lô và ông Chương đã ký hợp đồng ủy quyền cho một công ty bán các sản phẩm đất nền tự phân lô này và chiếm đoạt tiền của 9 bị hại mua đất hơn 8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn C. (ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, ông đặt cọc số tiền 811 triệu đồng để mua lô đất nền với diện tích 100m2 tại vị trí B5- 07 ở KĐT Hà My thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (theo bản đồ tự phân lô được đặt tên Master Plan KĐT Coco ComPlex Riverside). Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore - Chi nhánh Quảng Nam cam kết ngày 31/8/2019 sẽ công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Tuy nhiên, đến nay thời hạn hợp đồng đã qua rất lâu ông C. vẫn chưa nhận được sổ đỏ như cam kết từ phía chủ đầu tư.

Tương tự, ngày 12/7/2018, bà Trần Thị H. (ở tổ 71, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ký hợp đồng đặt cọc mua đất với công ty nói trên, sau 3 lần nộp cho chủ đầu tư là 892 triệu đồng, hơn 95% giá trị hợp đồng để mua lô đất 100m2 tại vị trí lô B5-6 KĐT Hà My. Thế nhưng cũng như ông C., đến thời hạn, bà H. cũng không nhận được sổ đất của mình.

Trong khi đó nói về KĐT Hà My, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, dự án này có tổng diện tích đất thu hồi là 51.530,0m2. UBND thị xã Điện Bàn đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) 46.577,8m2. Ngày 8/6/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1551 về việc thu hồi đất, giao đất cho chủ đầu tư với diện tích 33.070,7m2. Đến nay, chủ đầu tư đã triển khai thi công trên phần diện tích được giao.

Theo ông Hà, trong quá trình thực hiện gặp phải các khó khăn, vướng mắc trong bàn giao mặt bằng khiến dự án kéo dài như: Việc chồng lấn về ranh giới giữa dự án với dự án Khu đô thị Yến Hà My và Sông Cổ Cò, do đó cần phải có thời gian để rà soát hồ sơ, lập các thủ tục thu hồi đất, lập trình phê duyệt phương án theo quy định.

Báo cáo số 240 ngày 1/8/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn thì đơn vị sẽ phối hợp với địa phương, các cơ quan liên quan hoàn thành công tác GPMB trong quý II/2024. Trường hợp dự án được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất gia hạn tiến độ thì đề nghị chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể việc thực hiện các phần công việc còn lại tại dự án đến khi hoàn thành.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ và kết thúc điều tra chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH phát triển đô thị Singapore - Chi nhánh Quảng Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ghi nhận thực tế của chúng tôi, tại Dự án Khu đô thị phức hợp Hà My hiện nay là một bãi đất trống, cỏ cây mọc um tùm, rác thải tràn ngập gây nhếch nhác mất mỹ quan đô thị. Cạnh đó có nhiều trụ bê tông, ống bê tông bỏ nằm ngổn ngang và các đường dẫn vào dự án vẫn chưa được thảm nhựa bê tông, đầu tư hạ tầng điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, nhà cửa;… Thế nhưng dự án này đã bán nhiều lô đất nền và nhiều hộ mua đất đến ngày quy định theo điều khoản hợp đồng vẫn không nhận được sổ đỏ.