Tuấn Hưng trải lòng khi bị khán giả chê mất giọng: "Lời góp ý thẳng thắn sẽ làm mình mạnh mẽ và tiến bộ hơn"

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Tuấn Hưng gây chú ý khi đăng tải bài viết chia sẻ về câu chuyện bản thân bị chê mất giọng, đôi lúc hoài nghi chính mình khi nhận phản hồi trái chiều từ công chúng về phong độ giọng hát. Song, cũng nhờ đó mà anh có động lực để tiến bộ hơn.

Giọng ca "Tìm lại bầu trời" chia sẻ: "Khi cất giọng lên mình luôn hát bằng cả trái tim và sự khao khát. Có nhiều người nói mình may mắn vì khi xuất hiện là sáng sân khấu và có giọng đặc trưng. Mình không phủ nhận may mắn đến với mình là thật, nhưng nếu không nỗ lực tìm tòi và khám phá bản thân thì may mắn có đến mãi với mình không?

Trước cuộc thi nhiều người nói: ‘Hưng mất giọng rồi’ và đó là động lực để mình cố gắng hơn trong chương trình lần này. Những lời khen có cánh không thay đổi mình nhưng những lời góp ý thẳng thắn sẽ làm mình mạnh mẽ và tiến bộ hơn". Quá trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai chính là một trong những cơ hội lớn để ông bố 3 con có cơ hội rèn luyện bản thân nhiều hơn.

Mới đây nhất, tại Công diễn 2, Tuấn Hưng cùng các thành viên của Liên minh Tinh Tú trình bày ca khúc Những kẻ mộng mơ.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều bình luận động viên và khen ngợi ông bố 3 con. "Dù anh không có giọng ca thiên phú nhưng anh có sự nỗ lực, đam mê và yêu nghề thì Tổ nghề cũng không phụ bạc anh đâu ạ! 1 màu sắc riêng của Tuấn Hưng không lẫn với ai được", "Anh tài Tuấn Hưng tỏa sáng nhé. Mọi người rất trông mong được thấy sự thay đổi và tích cực từ em. Chị tin em sẽ lột xác trở thành 1 Tuấn Hưng tràn đầy năng lượng và đam mê sau hành trình vượt chông gai này", "Hoài nghi để mình luôn phấn đấu nỗ lực ạ! Để mình không dừng lại ạ!", "Giọng hát này khi cất lên vẫn không nhầm lẫn được ạ… Chúc anh luôn nhiều sức khoẻ, luôn sáng tạo luôn rực lửa đam mê và luôn được khán giả yêu mến",... là những bình luận của cư dân mạng.



Trước đó, vào tháng 4/2024 Tuấn Hưng từng phải lên tiếng xin lỗi và hoàn tiền cho khán giả vì gặp vấn đề về sức khỏe, bị mất giọng khi đang hát ở một live show tại Hà Nội. Nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: "Thành thật xin lỗi BTC của D. khi tối nay giọng của Tuấn Hưng có vấn đề và hát không tốt. Ngay từ chiều biết không ổn nhưng không thể không xuất hiện vì sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của Ban Tổ Chức chương trình. Hưng không xứng đáng nhận thù lao ngày hôm nay. Nếu được cho Hưng xin 1 ngày gần nhất (trong tuần sau). Hoặc Hưng xin hoàn lại tiền vé cho khán giả. Cảm ơn tất cả sự thương yêu của mọi người và xin nhận lời Xin Lỗi của Hưng tối ngày hôm nay".

Sau đó, vào giữa tháng 5, anh cho ra mắt MV Quả táo vàng, có vợ làm nữ chính, song sản phẩm lại bị khán giả chỉ trích. Tuấn Hưng đã ẩn MV khỏi YouTube. Sau đó, nam ca sĩ hát live ca khúc này trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng vẫn không nhận về phản hồi tích cực từ người xem. Những phần công diễn sau đó của chương trình, Tuấn Hưng nhiều lần được xếp ở thứ hạng cao. Song, các phần trình diễn của anh vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục người xem. Fans kỳ vọng sẽ được thấy một Tuấn Hưng ấn tượng và bùng nổ hơn nữa.

Ngoài ra, anh cũng từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi xuất hiện với gương mặt uể oải, mệt mỏi khi ghi hình. Rất nhanh sau đó, Tuấn Hưng cũng lên tiếng giải thích rằng anh có biểu cảm lạ lẫm là do thiếu ngủ, áp lực tập luyện với cường độ cao và buồn vì kết quả công diễn 1 không như mong muốn. Anh chia sẻ: "Để nhóm rơi vào cảnh không an toàn, tôi buồn vì không thể làm gì được. Lúc đấy chúng tôi ghi hình lúc 3h sáng. Tôi xin các bạn buông tha tôi, nhìn vào thực tế chương trình. Chúng tôi phải quay cật lực từ 7h đến đêm muộn và 4-5 ngày/tuần, không sức nào chịu nổi. Tất cả đều lăn ra ốm hết". Trong những hình ảnh hậu trường được ê-kíp chương trình đăng tải, giọng ca sinh năm 1978 cho thấy sự năng nổ, nhiệt huyết với các tiết mục cùng các anh tài khác. Bà xã cùng con của nam ca sĩ cũng thường xuyên có mặt để ủng hộ tinh thần cho Tuấn Hưng. Sao nam cũng thừa nhận rằng thời gian đầu do là người “chậm ăn chậm nói” nên còn nhiều lúng túng, khi vượt qua được ngưỡng làm quen, anh hoạt bát, hòa nhập nhanh hơn.

Thời gian gần đây, sao nam cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện ra mắt MV ca nhạc của các đồng nghiệp thân thiết. Đồng thời, anh vẫn chạy show đi diễn ở trong và ngoài nước. Vợ chồng nam ca sĩ khai trương cửa hàng chay tại TP.HCM.

Với gần 25 năm sự nghiệp ca hát, Tuấn Hưng sở hữu hàng loạt bản hit "đi cùng năm tháng" như: Tìm lại bầu trời, Cầu vồng khuyết, Dĩ vãng cuộc tình, Vẫn nhớ,... Bên cạnh đó, với khả năng ca hát, trình diễn chuyên nghiệp, sao nam cũng thu về lượng người hâm mộ đông đảo. Có thời điểm, Tuấn Hưng tạm ngừng ca hát để tập trung chăm sóc con cái. Đến nay, ở ngưỡng tuổi 45, anh vẫn rất đắt “show” biểu diễn ở cả trong và ngoài nước, đồng thời luôn là cái tên có độ phủ sóng mạnh trên mạng xã hội. Anh cũng được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao quyết định công nhận chức danh Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội khoá II nhiệm kỳ 2019 - 2024.



