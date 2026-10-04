Tuấn 'Thần đèn' đe doạ doanh nghiệp ngay tại trụ sở UBND xã

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Thanh Hóa) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, tức Tuấn “Thần đèn” ), thành viên góp vốn Công ty ALMA, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.

Cùng bị đề nghị truy tố về 3 tội danh trên có Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tức Tuấn “HD”), thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Anh Vũ Logistics và Nguyễn Xuân Long (SN 1991, tức Long “Pheo”), nguyên Giám đốc Công ty ALMA.

Theo kết luận điều tra, mỏ đất Tượng Sơn (xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống cũ, tỉnh Thanh Hóa) của Công ty ALMA nằm giáp mỏ đất của Công ty DHT. Cơ quan điều tra xác định, từ khi Công ty ALMA được cấp phép, giao thực địa và bàn giao mốc giới, Công ty DHT không khai thác sang phần đất thuộc mỏ của Công ty ALMA.

Bị can Tuấn “Thần Đèn”, tức Nguyễn Anh Tuấn.

Tuy nhiên, khoảng tháng 8/2024, Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo một số người nhiều lần gọi điện cho ông Hoàng Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty DHT, yêu cầu doanh nghiệp này bồi thường với lý do đã khai thác sang phần đất thuộc mỏ của Công ty ALMA.

Trong các cuộc trao đổi, Nguyễn Anh Tuấn nói với ông Thịnh: “Mỏ của tôi là đất đấu giá, không trả là không được đâu, giá cả đền bù sẽ có người liên hệ” , rồi tắt máy.

Ngày 22/8/2024, Tuấn “HD” cùng Long “Pheo”, Nguyễn Mạnh Cường và khoảng 8-10 người đi trên 3 xe bán tải đến Công ty DHT, ép ông Thịnh tham gia đo phần đất bị sạt lở tại khu vực giáp ranh giữa mỏ của Công ty ALMA và Công ty DHT, đồng thời yêu cầu ông này xác nhận phần đất sạt lở là do Công ty DHT khai thác từ mỏ của Công ty ALMA.

Quá trình đo đạc, Nguyễn Mạnh Cường mời ông Trần Công Văn, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Lê Ngọc Tỉnh, Trưởng Công an xã và bà Trần Thị Viên, công chức địa chính UBND xã Tượng Sơn, tham gia chứng kiến.

Sau đó, các bị can ép ông Thịnh đến UBND xã Tượng Sơn ký biên bản do Tuấn “HD” lập, thể hiện Công ty DHT khai thác sang mỏ của Công ty ALMA. Theo kết luận điều tra, trong khi ông Thịnh ký biên bản, những người còn lại phía Công ty ALMA đứng bên ngoài sân UBND xã Tượng Sơn. Ông Thịnh lo sợ nên phải làm theo yêu cầu.

Sau khi ông Thịnh ký biên bản, nhóm Nguyễn Mạnh Cường nhiều lần trực tiếp đến mỏ hoặc gọi điện gây sức ép, yêu cầu ông trả 3 tỷ đồng. Sau đó, ông Thịnh nhờ Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Trần Công Văn thương lượng, số tiền được giảm xuống còn 700 triệu đồng.

Tháng 10/2024, ông Thịnh gọi điện báo cho ông Trần Công Văn, sau đó cùng Đậu Văn Tuấn mang tiền đến phòng làm việc của ông Văn tại UBND xã Tượng Sơn để giao cho Nguyễn Mạnh Cường.

Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Anh Tuấn nhận thấy việc nhận tiền là sai nên chuyển sang phương án để Công ty ALMA khai thác đất trong phần mỏ của Công ty DHT.

Theo kết luận điều tra, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn, Công ty ALMA cho nhân viên khai thác 96.544 m³ đất trên diện tích mỏ của Công ty DHT để bán. Do biết Nguyễn Anh Tuấn có tiếng là “dân giang hồ” tại Thanh Hóa, Công ty DHT không dám ngăn cản hoặc tố cáo vụ việc với cơ quan chức năng.