TUI BLUE khai trương khách sạn đầu tiên tại Tuy Hòa

TUI BLUE Tuy Hòa là sự kết hợp uyển chuyển, đặc trưng và sáng tạo từ TUI Group - Tập đoàn du lịch nổi tiếng của Châu Âu, có trụ sở tại Đức, sở hữu thương hiệu du lịch và danh mục khách sạn nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, kết hợp với sự vận hành chuyên nghiệp, am hiểu địa phương của Lumiere Style Hotel & Resort.

Với phương châm "Hotels designs for you" - "Khách sạn được thiết kế dành cho bạn". Quần thể khách sạn nghỉ dưỡng và giải trí mang tên Khách sạn TUI BLUE Tuy Hòa thừa hưởng nét duyên dáng của phong cách thiết kế nội thất Đông Dương, kết hợp với sự hiện đại hoành tráng bên ngoài, trở thành khách sạn cao cấp nhất tại Phú Yên.

Khách sạn có 221 phòng với đầy đủ tiện nghi, đặc biệt có phòng President Suite đẳng cấp, tinh tế và sang trọng, xứng đáng từ cơ sở vật chất đến chất lượng phục vụ dành cho các bậc lãnh đạo cao cấp của quốc gia, tỉnh thành và doanh nghiệp lớn. Phòng hội nghị với sức chứa trên 600 khách được đầu tư cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng hiện đại nhất.

Khách sạn cung cấp nhiều trải nghiệm phong phú về ẩm thực với đa dạng phong cách. Nhà hàng "The Restaurant" phục vụ các món ăn Âu – Á. Nhà hàng "Lumiere Byblos Restaurant" mang phong cách và trải nghiệm ẩm thực Địa Trung Hải. "The Bar" tại tầng 17 phục vụ các món Âu - Á kết hợp các loại rượu và cigars có tầm nhìn 360o toàn cảnh thành phố Tuy Hoà. "Executive Lounge" không chỉ là Lounge, Restaurants, mà còn là Business Center dành cho các khách hàng VIP. Đây là nơi dành riêng để phục vụ cho khách hàng chọn "gói dịch vụ phòng Executive". "Cầu kính" là không gian mở rộng của The Bar, có tầm nhìn không giới hạn ra cánh đồng lúa, núi Chóp Chài và trung tâm thành phố, được thiết kế với mặt sàn là kính trong suốt mang đến cảm giác thú vị, dành riêng cho những vị khách yêu thích ngắm hoàng hôn và trà chiều. "Sky Garden" và "Lumiere Bistro & Café" phục vụ các món ăn nhẹ và nước uống.

Khách sạn đảm bảo nhu cầu thư giãn và sức khỏe của khách hàng với việc đầu tư khu Jjimjibang và Spa quy mô và cao cấp tại tầng hai. Đây là tổ hợp các phòng xông hơi đa chức năng, mang phong cách Hàn Quốc lần đầu tiên được đầu tư tại thành phố Tuy Hoà, được trang bị tiện nghi hiện đại với đa dạng các dịch vụ tắm khoáng và xông hơi bao gồm phòng xông hơi Đá muối, phòng Hoàng thổ đá núi lửa, phòng thuốc bắc, phòng Oxy-Hinoki, phòng Nano, phòng tuyết lạnh, hang hồng ngoại, các hồ tắm nóng lạnh, các hồ ngâm chân nóng lạnh, massage và các dịch vụ làm đẹp.

Hồ bơi Bốn Mùa phục vụ khách hàng cả mùa nóng và mùa lạnh. Nhiệt độ đước được điều chỉnh phù hợp theo mùa, nguồn nước trong hồ bơi đạt chất lượng cao như nguồn nước tính khiết được khử khuẩn, khử mùi và tinh lọc bằng công nghệ cao cấp của Nhật Bản, đảm bảo hồ bơi không dùng hóa chất để tinh lọc nên khách hàng có thể yên tâm tận hưởng bơi mỗi ngày mà không lo làn da và mái tóc bị ảnh hưởng. Pool Bar sẽ luôn mở cửa để phục vụ quý khách. Cùng nhiều tiện ích thể thao khác bao gồm phòng BLUEfit Gym, hai sân tennis, một sân Pickleball, và vườn Tai Chi cho quý khách yêu thích việc luyện tập yoga và thiền.

TUI BLUE Tuy Hoà không chỉ là Hotel và Resort, mà hơn thế nữa, khi đến với TUI BLUE Tuy Hoà, quý khách còn được trải nghiệm các tour miễn phí được thiết kế để đảm bảo du khách trải nghiệm thành phố biển Tuy Hòa xinh đẹp hiền hòa với các city tour bằng xe đạp, đi bộ sáng và tối với thời lượng khoa học để khởi động cũng như kết thúc một ngày nghỉ dưỡng nhẹ nhàng! Ngoài ra các tour lên rừng, xuống biển, ngắm ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam cũng được TUI BLUE Tuy Hoà thiết kế chi tiết cho từng cặp đôi và các đoàn, nhóm khách.

Ông Jano Martin - Giám Đốc Quản Lý TUI BLUE Hotels & Resort

Ông Jano Martin, Giám đốc Quản lý của TUI BLUE Hotels & Resorts, cho biết thêm: "TUI BLUE mang đến những trải nghiệm đích thực được thiết kế dựa trên nhu cầu cá nhân của nhiều đối tượng khách khác nhau nhưng có cùng điểm chung là yêu thích khám phá và trải nghiệm sự độc đáo trong văn hóa địa phương. BLUE Guides luôn sẵn sàng cung cấp các các dịch vụ ẩm thực và lưu trú được cá nhân hóa cùng với ứng dụng BLUE App như một "trợ lý ảo" giúp bạn có một kỳ nghỉ thú vị. Sau TUI BLUE Nha Trang khai trương vào tháng 01/2024, TUI BLUE Tuy Hòa là khách sạn thứ hai của thương hiệu TUI BLUE được khai trương tại Việt Nam trong năm 2024. TUI Hotels & Resorts đặt mục tiêu thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến với các thương hiệu khách sạn nổi tiếng của mình trong tương lai, và chuỗi khách sạn mang thương hiệu TUI BLUE sẽ tiếp tục được biết đến ở nhiều tỉnh thành khác tại Việt Nam trong thời gian sắp tới".