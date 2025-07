Túi giấy, hộp giấy có quay được trong lò vi sóng không: Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Hiện nay, nhắc đến những thiết bị, đồ gia dụng nhà bếp của mỗi gia đình, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên lò vi sóng. Lò vi sóng có chức năng chính là hâm nóng thực phẩm, đồ uống bằng sóng vi ba. Một số món ăn thậm chí không cần xử lý trên bếp mà chỉ cần đưa vào lò vi sóng là đã có thể mang tới bàn ăn của gia đình.

Nhờ có công dụng như trên, lò vi sóng giúp công việc nấu nướng được tiết kiệm thời gian và công sức hơn. Quen thuộc là vậy nhưng vẫn có nhiều câu hỏi được người dùng thắc mắc trong quá trình sử dụng lò vi sóng. Câu hỏi: Có cho được các loại bao bì giấy như túi giấy, hộp giấy vào bên trong thiết bị hoạt động không, là một ví dụ.

Các loại túi giấy, hộp giấy hay bát giấy thường thấy ở các loại đồ ăn mua mang về hay đặt giao hàng. Nhiều người dùng cho rằng việc cho trực tiếp chúng cùng thực phẩm vào lò vi sóng để hâm nóng lại là thuận tiện nhất. Vậy chuyên gia nhận định thế nào?

Chuyên gia đưa ra câu trả lời?

Nhiều người từng thử cho túi giấy, hộp giấy hay bát giấy dùng một lần vào lò vi sóng để hâm nóng thức ăn và thấy rằng máy vẫn hoạt động bình thường, thực phẩm được làm nóng như mong muốn. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia, thói quen này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe và an toàn cháy nổ.

Các chuyên gia lý giải, phần lớn hộp giấy dùng một lần hiện nay – từ hộp cơm, hộp súp đến hộp đựng pizza – không chỉ làm từ giấy mà còn có lớp phủ chống thấm, thường là nhựa polyetylen (PE) hoặc polystyren (Styrofoam). Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao trong lò vi sóng, các chất này có thể bị phân hủy, thôi nhiễm vào thực phẩm và gây nguy hại cho sức khỏe.

Tổ chức FDA (Mỹ) cũng từng đưa ra cảnh báo về việc làm nóng thực phẩm trong bao bì không được thiết kế chuyên biệt cho lò vi sóng, do nguy cơ giải phóng các chất hóa học độc hại khi bị nung nóng. Ngoài ra, các loại bao bì giấy thường có in ấn logo, họa tiết bằng mực – thành phần có thể chứa kim loại nặng hoặc các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Khi bị làm nóng, những chất này cũng có thể lẫn vào đồ ăn.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa cũng các chuyên gia nhấn mạnh đó là do hộp giấy được tạo thành bởi phần trăm giấy lớn. Đây lại là một dạng nguyên liệu dễ cháy, bởi vậy lại càng không an toàn khi cho vào lò vi sóng - nơi có nhiệt độ cao. Theo chuyên trang khoa học Healthline, có nhiều trường hợp túi giấy hoặc hộp bìa bị bốc cháy trong lò vi sóng, đặc biệt nếu bên trong không chứa đủ thức ăn để hấp thu năng lượng vi sóng.

Dù vậy, không phải mọi loại hộp giấy đều nguy hiểm. Một số sản phẩm được thiết kế riêng để dùng trong lò vi sóng, thường có ký hiệu "Microwave Safe" ở đáy hoặc thân hộp. Tuy nhiên, ngay cả với những loại này, người dùng cũng cần tuân thủ giới hạn nhiệt độ và thời gian.

Chuyên trang ẩm thực Taste of Home khuyến nghị, nếu buộc phải làm nóng hộp pizza hoặc hộp giấy dày, hãy giới hạn thời gian từ 60 đến 120 giây, theo dõi sát sao mỗi 30 giây một lần và sử dụng mức nhiệt thấp nhất.

Justin Boucher – Giám đốc Diễn đàn Bao bì Thực phẩm Mỹ – nhấn mạnh rằng, các nhà sản xuất bao bì hiếm khi công khai đầy đủ thành phần hóa học có trong hộp giấy. Do đó, để đảm bảo an toàn tối đa, cách tốt nhất là không sử dụng hộp giấy, túi giấy hay bát giấy một lần trong lò vi sóng. Thay vào đó, nên chuyển thức ăn sang bát sứ, thủy tinh hoặc vật liệu chuyên dụng được khuyến cáo rõ ràng là an toàn cho lò vi sóng.

Hộp đựng thực phẩm an toàn trong lò vi sóng

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), chỉ nên sử dụng các vật dụng được dán nhãn “Microwave Safe” (an toàn với lò vi sóng), vì chúng đã được kiểm định khả năng chịu nhiệt và không thôi nhiễm hóa chất độc hại.

Đối với hộp nhựa, loại an toàn nhất là polypropylene (ký hiệu số 5) - hay còn được gọi là bao bì nhựa PP, nhựa PP tái chế. Đây là chất liệu chịu nhiệt cao, ít bị biến dạng và không phát tán chất độc khi quay nóng. Ngược lại, các loại nhựa số 3 (PVC), số 6 (polystyrene) và một số nhựa số 7 không rõ thành phần có thể giải phóng các chất như BPA hay styrene – vốn được xem là có nguy cơ ảnh hưởng đến nội tiết và sức khỏe lâu dài.

Thủy tinh chịu nhiệt (như borosilicate, thường dùng trong các sản phẩm của Pyrex, Anchor Hocking) cũng là lựa chọn an toàn và bền vững. Các loại bát đĩa sứ không viền kim loại, có nguồn gốc rõ ràng, cũng có thể sử dụng trong lò vi sóng. Tuy nhiên, cần tránh dùng đồ sứ tráng men thủ công không kiểm định, do có nguy cơ chứa chì hoặc kim loại nặng.

Có thể thấy, việc lựa chọn đúng hộp đựng dùng với lò vi sóng không chỉ giúp đảm bảo sự an toàn cho thực phẩm mà còn bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người sử dụng. Việc làm tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dùng, hình thành lối sống lành mạnh.