Những mẹo vặt giúp tài xế tỉnh táo khi lái xe vào ban đêm

Chợp mắt trước khi lái xe

Một giấc ngủ trước khi “ôm vô lăng” lên đường sẽ mang lại cho bạn nguồn năng lượng dồi dào để lái xe trên quãng đường dài. Vì vậy, nếu đã có kế hoạch lái xe vào ban đêm, bạn nên tranh thủ thời gian chợp mắt từ 15 - 20 phút trước khi xuất phát.

Lái xe trong trạng thái buồn ngủ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nghiêm trọng. (Ảnh minh họa)

Uống cà phê, nước lọc, nhai kẹo cao su để duy trì sự tỉnh táo



Trong quá trình lái xe, khi cơ thể cảm thấy có dấu hiệu buồn ngủ, tài xế nên uống một chút cà phê hoặc nước lọc…Điều này sẽ giúp bạn luôn duy trì trạng thái tỉnh táo để tiếp tục lái xe. Ngoài ra, khi cảm thấy buồn ngủ, bạn nên nhai một ít kẹo cao su để duy trì hoạt động của cơ thể, qua đó giúp não bộ quên đi cảm giác thèm ngủ, buồn ngủ để tập trung vào việc lái xe.

Khi cảm thấy buồn ngủ nên nhai một ít kẹo cao su để duy trì sự hoạt động của cơ thể, qua đó giúp não bộ quên đi cảm giác thèm ngủ, buồn ngủ. (Ảnh minh họa)

Nghe nhạc, các kênh radio…



Hầu hết các loại ô tô hiện nay đều được trang bị hệ thống giải trí kết nối USB, radio…Để tránh những cơn buồn ngủ khi lái xe, tài xế nên sử dụng những tính năng này. Nên nghe một số bản nhạc sôi nổi, mở âm lượng loa đủ lớn để luôn đánh thức bạn. Thỉnh thoảng nên chuyển đổi giữa các chương trình giải trí, các kênh radio…Điều này sẽ thu hút sự chú ý, giúp bạn tránh cơn buồn ngủ.

Dừng xe nghỉ ngơi

Trong quá trình lái xe, nếu cảm thấy cơ thể quá mệt mỏi, luôn trong trạng thái buồn ngủ, tài xế không nên cố gắng tiếp tục điều khiển xe. Thay vào đó, nên đỗ xe vào nơi an toàn, chợp mắt một lát cho tỉnh táo. Nên mang theo bảng báo hiệu có phản quang để sử dụng trong trường hợp phải đỗ xe bên đường. Trước khi tiếp tục lên đường nên mở cửa bước ra bên ngoài, thực hiện một vài động tác giúp lưu thông máu và tâm trí trở nên tỉnh táo rồi mới lái xe tiếp.

Bổ sung vitamin

Theo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, vitamin B, C sẽ góp phần cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vì vậy, uống một viên vitamin sau bữa ăn sẽ giúp bạn tỉnh táo để lái xe trong suốt hành trình. Chú ý, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng các loại vitamin. Tuyệt đối không sử dụng các chất kích thích, có cồn trước khi lái xe.

Thỉnh thoảng hạ kính cửa sổ

Cảm giác mát lạnh có thể giúp bạn tỉnh táo, tránh cơn buồn ngủ. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy mở cửa kính để luồng không khí bên ngoài thổi vào xe trong vài phút. Ngoài việc tạo cảm giác làm mát, nó sẽ tạo ra rất tiếng ồn xung quanh giúp bạn tỉnh táo hơn.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, số vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm, từ 18h đến 6h hôm sau thường lớn hơn gấp 2 - 3 lần so với ban ngày. Trong khi đó, theo Cơ quan An toàn giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA), có đến 40 - 50% vụ tai nạn giao thông tại Mỹ xảy ra vào ban đêm.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn ô tô vào ban đêm một phần xuất phát từ trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ của người lái.