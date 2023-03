Tưng bừng khai trương đồng loạt cửa hàng chuẩn Apple - F.Studio by FPT

Trên hành trình viết tiếp sứ mệnh mang đến cho người dùng Việt địa chỉ mua sắm Apple chính hãng, uy tín cùng trải nghiệm mua sắm chuẩn quốc tế, F.Studio by FPT đã mở rộng thêm 6 cửa hàng nâng tổng số cửa hàng cả nước lên 31 và tất nhiên con số này không dừng lại ở đó.



Các cửa hàng mới vẫn định hướng lấy khách hàng làm trung tâm và chất lượng dịch vụ làm kim chỉ nam hoạt động, cùng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho các sản phẩm Apple và phụ kiện chính hãng. Nên sự kiện khai trương đồng loạt này chắc hẳn sẽ mang đến nhiều sự bất ngờ cho khách hàng khắp ba miền.

Nơi mua sắm và trải nghiệm Apple hàng đầu cho người Việt

Vào ngày 18/03/2023, F.Studio by FPT tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh bằng việc khai trương cùng lúc 6 cửa hàng chuẩn Apple quốc tế, tập trung nhiều ở các tỉnh thành phía Bắc, cụ thể:

Vùng Tây Bắc có thêm 3 cửa hàng mới, trong đó có một cửa hàng là Super Center tọa lạc tại 769 Điện Biên Phủ, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái với không gian mua sắm rộng rãi gấp đôi cửa hàng tiêu chuẩn.

2 cửa hàng còn lại thuộc vùng Tây Bắc lần lượt khai trương tại: 457 Chu Văn Thịnh, Tổ 12 Chiềng Lề, tỉnh Sơn La và 117 Trần Đăng Ninh, TP. Lạng Sơn. Đặc biệt, F.Studio by FPT - Lạng Sơn là cửa hàng chuẩn Apple tiên phong có mặt tại tỉnh này. Từ nay, khách hàng có thể yên tâm đến đây để mua sắm hàng chính hãng, dịch vụ tốt và trải nghiệm không gian mua sắm Apple chuẩn quốc tế mà không cần phải đi xa.

Tại Hà Nội có thêm một F.Studio Super Center tại 92 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm với diện tích hơn 120m². Được biết đây là Apple Authorised Reseller (AAR) lớn nhất Hà Nội mang đến không gian mua sắm rộng rãi, đầy đủ sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple, phụ kiện đa dạng về mẫu mã thương hiệu nên khách hàng có thể thỏa sức mua sắm.

Tại Tây Nguyên cụ thể là Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk có một cửa hàng mới được khai trương tại số 53 Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra miền Nam sẽ mở thêm tại 489 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

Cùng với loạt cửa hàng đã hoạt động trước đó, 6 cửa hàng mới khai trương này sẽ giúp cho khách hàng yêu thích sản phẩm Apple tìm được nơi mua sắm sản phẩm chính hãng, an toàn cùng nhiều dịch vụ chất lượng mà không cần phải đi xa.

Tuần lễ khai trương bùng nổ với triệu ưu đãi và ngàn quà tặng hấp dẫn

Nhân dịp khai trương, các cửa hàng F.Studio by FPT mới cũng mang đến những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng nhiều quà tặng và dịch vụ chăm sóc đặc biệt xuyên suốt tuần lễ khai trương từ 18/03-24/03.

Loạt sản phẩm chính hãng Apple cùng nhiều phụ kiện sđược bán với mức giá ưu đãi bất ngờ.

Hàng loạt sản phẩm Apple chính hãng giảm giá đến 15,5 triệu. Trong đó có các sản phẩm giá tốt hàng đầu thị trường, chỉ áp dụng tại các cửa hàng F.Studio by FPT khai trương đợt này: MacBook Air M1 chỉ 18.990.000đ; iPad mini 8.3 64GB Wifi chỉ 11.990.000đ, iPhone 14 Pro chỉ từ 25.490.000đ; iPhone 14 Pro Max 27.990.000đ…

Đặc biệt, khi mua iPhone 14 series, khách hàng sẽ được tặng thêm combo sạc và cáp Belkin có giá trị lên đến 1 triệu đồng. Được biết Belkin là một trong những hãng phụ kiện được chính thức bày bán tại Apple Store quốc tế, điều này đã bảo chứng cho chất lượng hàng đầu của thương hiệu.

Ngoài ra còn hàng ngàn quà tặng, cùng chương trình giảm giá đến 45% cho các phụ kiện khác đến từ các thương hiệu lớn như Anker, Innostyle, Aukey,...diễn ra trong tuần lễ khai trương này.

Không chỉ dừng lại ở những ưu đãi hấp dẫn, khách hàng đến tham gia khai trương được chăm sóc với loạt dịch vụ đặc biệt có một không hai tại hệ thống F.Studio by FPT.

Trong tuần lễ khai trương, những khách hàng đang sử dụng iPhone 11 series, iPhone 12 series, iPhone 13 series đến cửa hàng sẽ được vệ sinh và thay miếng dán màn hình cao cấp miễn phí mà không cần mua sắm. Chương trình diễn ra trong 7 ngày và số lượng có hạn, khách hàng nên đến sớm để không bỏ lỡ dịch vụ hấp dẫn.

Chưa hết, khách hàng có thể mang sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple đang sử dụng đến F.Studio by FPT để được vệ sinh miễn phí và nhận gói chăm sóc bảo dưỡng "New Me New Thing" trọn đời không mất phí.

Việc mở rộng quy mô của hệ thống tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của F.Studio by FPT và tầm nhìn khác biệt, đặc biệt trên hành trình phục vụ khách hàng Việt.