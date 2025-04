Từng bùng nổ năm 2023, nhưng tốc độ tăng doanh thu của Grab tại Việt Nam vừa chậm lại đáng kể khi mất thị phần vào tay Xanh SM, Be

Theo báo cáo thường niên 2024 của Grab Holdings Ltd, doanh thu tại thị trường Việt Nam năm vừa rồi đạt 228 triệu USD, tăng gần 23% so với mức 185 triệu USD của năm 2023. Dù vẫn là tăng trưởng hai chữ số, nhưng nếu so với mức 70% của năm 2023 (từ 108 triệu USD lên 185 triệu USD), có thể thấy tốc độ tăng trưởng của Grab đang có dấu hiệu chậm lại rõ rệt.

Việt Nam hiện đóng góp khoảng 8,15% vào tổng doanh thu khu vực của Grab trong năm 2024 – tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với các thị trường trọng điểm.

Dẫn đầu về doanh thu năm 2024 là Malaysia với 816 triệu USD. Indonesia xếp thứ hai với 643 triệu USD, tiếp tục là một trong những thị trường lớn của Grab. Singapore và Philippines cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt đạt 578 triệu USD và 265 triệu USD trong năm 2024. Trong khi đó, một số thị trường nhỏ hơn như Campuchia hay Myanmar còn mang về doanh thu chưa đến 15 triệu USD.

Sự chững lại về đà tăng trưởng doanh thu của Grab tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường gọi xe công nghệ đang ngày càng trở nên khốc liệt. Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường này tại Việt Nam được định giá khoảng 1,05 tỷ USD trong năm 2025 và dự báo đạt 2,56 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 19,5%.

Thị phần xe công nghệ trong quý 4/2024 cũng phản ánh rõ sức ép cạnh tranh khi Grab lần đầu tiên để mất vị trí dẫn đầu vào tay Xanh SM. Cụ thể, Xanh SM chiếm 37,41% thị phần taxi, trong khi Grab lùi xuống còn 36,62%. Hãng xe điện nội địa này đang tận dụng triệt để xu hướng chuyển dịch xanh và được người dùng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Trong khi đó, Be Group, một doanh nghiệp Việt Nam khác, cũng đang cho thấy sự bứt tốc đáng kể. Đầu năm 2024, Be đã huy động thành công 30 triệu USD để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, doanh nghiệp này tiết lộ đạt mức tăng trưởng doanh thu gấp 8 lần trong giai đoạn 2022–2024, chiếm 5,5% thị phần.

Trong thời gian tới, áp lực cạnh tranh của Grab có thể sẽ còn tăng lên, khi Xanh SM cũng đang 'nhăm nhe' tiến vào mảng giao đồ ăn (food delivery), vốn đang là cuộc chơi 'song mã' của Grab Food và Shopee Food. Sau khi đưa Xanh SM dẫn đầu mảng gọi xe công nghệ, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc toàn cầu của GSM hồi đầu năm cho biết GSM đang chào đón các ứng viên tiềm năng có kinh nghiệm xây dựng, vận hành và kinh doanh mảng food delivery đề cùng trao đổi xem “Liệu Xanh SM có nên gia nhập thị trường giao đồ ăn hay không?”.

Từ khi ra mắt thị trường vào năm 2014 với pháp nhân là Công ty TNHH GrabTaxi, doanh nghiệp đã ghi nhận sự mở rộng về quy mô hoạt động lẫn doanh thu. Từ mức 1,5 tỷ đồng năm đầu tiên, Grab đã đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng trong những năm tiếp theo, đặc biệt sau thương vụ sáp nhập Uber tại Đông Nam Á năm 2018.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu không đồng nghĩa với lợi nhuận. Liên tục từ năm 2014-2019, Grab Việt Nam vẫn liên tục ghi nhận các khoản lỗ lớn, lỗ lũy kế đến cuối năm 2019 khoảng 4.300 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường đang đổi chiều và các đối thủ nội địa ngày càng mạnh lên, tốc độ tăng trưởng chậm lại của Grab có thể là dấu hiệu cho thấy tập đoàn này cần một chiến lược mới để duy trì vị thế tại Việt Nam.

Thúy Hạnh