Từng bước tiến trên hành trình phát triển bền vững của Unilever

Dấu chân đầu tiên trên hành trình "an toàn cho chén dĩa, lành tính với sức khỏe"



Theo một báo cáo của Forbes, các công ty FMCG đóng góp tới hơn 1/3 lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Trong nhiều năm gần đây, các doanh nghiệp đã bắt đầu áp dụng mô hình quản trị khả năng thực hành bền vững của doanh nghiệp - mô hình ESG (Environmental - Social - Governance) vào các hoạt động kinh doanh. ESG hướng tới sự phát triển bền vững về mọi mặt, bao gồm môi trường - xã hội - công ty.

Mặt khác, thế hệ tiêu dùng chủ lực hiện tại - giới trẻ là những người tiêu dùng thông minh và đang tìm kiếm những thương hiệu có giá trị bao gồm tính bền vững. Dẫn đầu xu hướng này, Unilever Việt Nam đẩy mạnh việc đổi mới sản phẩm nhằm tạo ra những tác động tích cực hơn với con người và hành tinh, cũng như thúc đẩy một loạt các chương trình phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, với sự tham gia của các nhãn hàng theo đuổi mục tiêu bền vững. Năm 2016, Unilever cho ra mắt sản phẩm nước rửa chén Sunlight Thiên Nhiên với những tinh chất dịu lành từ thiên nhiên đã đánh dấu bước chân đầu tiên trên hành trình theo đuổi mục tiêu làm sạch chén đĩa một cách an toàn.

Bước tiến mới, tầm nhìn xa hơn về tiêu dùng an toàn cho sức khỏe

Năm 2023, các sản phẩm vệ sinh và chăm sóc nhà cửa được ứng dụng công nghệ Ecotech với các thành phần làm sạch gốc thực vật liên tiếp được Unilever giới thiệu tới người tiêu dùng. Đây không chỉ là các sản phẩm giúp rửa sạch bề mặt chén đĩa hiệu quả mà còn vô cùng lành tính, mềm dịu với da tay. Do được sản xuất với công thức 100% thành phần làm sạch gốc thực vật, các sản phẩm của Sunlight không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người tiêu dùng, an toàn ngay cả với chén đĩa của trẻ em.

Sự an toàn, lành tính từ trong thành phần khiến nhiều hot mom, hot dad cũng yên tâm sử dụng Sunlight Thiên Nhiên để chăm sóc cho gia đình mà không phải lo ngại về các hoá chất tẩy rửa gây hại đến da tay hay sức khoẻ của các con nhỏ. Từ khi có Sunlight Thiên Nhiên, bố Long Hạt Nhài của Pamyeuoi tự tin lo hết việc bếp núc, rửa bát đĩa, còn gia đình Tùng Sơn - Trang Lou cũng đã an tâm để bé Xoài phụ giúp việc nhà, từ dọn dẹp tới rửa chén bát sau bữa ăn.

Đột phá với sản phẩm nước rửa chén có công thức an toàn nhất

Đầu năm 2024 Unilever tiếp tục nghiên cứu, phát triển và cho ra mắt sản phẩm Sunlight Thiên nhiên Gừng với công thức mới và độc quyền. Đây là lần đầu tiên Unilever bắt tay hợp tác với Evonik – công ty cung cấp hóa chất chuyên dụng lớn hàng đầu thế giới và nổi tiếng với việc cung cấp hoạt chất làm sạch Rhamnolipids. Được nghiên cứu và thử nghiệm nhiều lần trong phòng thí nghiệm, các chất hoạt đồng bề mặt sinh học gốc thực vật được xử lý bằng công nghệ Rhamno Clean tạo nên một sản phẩm nước rửa chén Sunlight Thiên nhiên Gừng mới vô cùng an toàn và thân thiện với sức khỏe và môi trường.

Công nghệ Rhamno Clean chứa Rhamnolipids, là chất hoạt động bề mặt sinh học được tạo ra bằng cách sử dụng đường từ mía làm nguyên liệu đầu vào chính. Trải qua quá trình sản xuất chuyên sâu như lên men nhờ vi sinh vật có lợi, phân tách, tinh lọc,… hoạt chất Rhamnolipids trở thành thành phần làm sạch, kết hợp với các thành phần làm sạch có nguồn gốc từ dầu cọ, dầu dừa khác.

Với 100% hoạt chất làm sạch gốc thực vật, Sunlight Thiên Nhiên Gừng mới tự hào là sản phẩm có công thức an toàn nhất từ trước tới nay. Vì vậy người tiêu dùng có thể an tâm nhờ sự an toàn cho sức khỏe, êm dịu với da tay, ngay cả khi sử dụng cho chén đĩa của trẻ em.

Sự hợp tác này với Evonik là cột mốc mới của Unilever, cho thấy doanh nghiệp đang từng bước tiến tới mục tiêu của kế hoạch nâng cấp hóa, phát triển bền vững. Các dòng sản phẩm gốc thực vật mới ra đời không chỉ dừng lại ở một xu hướng tất yếu trong thời đại ngày nay. Đó còn là dấu hiệu điển hình của sự phát triển lối sống xanh lành mạnh, hướng về thiên nhiên của người dùng và sự quan tâm tới môi trường của các doanh nghiệp.

Trong những năm qua, Unilever Việt Nam liên tục đẩy mạnh việc đổi mới sản phẩm nhằm tạo ra những tác động tích cực hơn với con người và hành tinh, thúc đẩy một loạt các chương trình phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, với sự tham gia của các nhãn hàng theo đuổi mục tiêu bền vững.

Một trong những cam kết phát triển bền vững mà Unilever nói chung và Unilever Việt Nam nói riêng luôn không ngừng nỗ lực thực hiện chính là "Cải thiện sức khỏe hành tinh". Và các sản phẩm mới lần lượt ra mắt là những bước tiến vững chắc giúp Sunlight cũng như các sản phẩm của Unilever hướng gần hơn đến mục tiêu vì sức khỏe người tiêu dùng và thể hiện sự quan tâm đến môi trường của doanh nghiệp, từ đó mang đến tác động tích cực hơn tới hành tinh.

Sản phẩm của CTY TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

Lô A2-3, KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.