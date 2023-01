Từng chiến thắng thị trường với cổ phiếu “họ” Sông Đà, một doanh nghiệp sách đánh mất thành quả sau quý 4

CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 48,5% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, LBE lãi ròng 308 triệu đồng, giảm hơn 59% so với quý 4/2021. Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 98,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 45% so với cùng kỳ.



LBE được thành lập từ năm 2004 với ngành nghề kinh doanh chính là phát hành sách giáo khoa và các loại sách khác, kinh doanh hàng hóa dịch vụ phục vụ nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi lành mạnh... Thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của LBE đã giảm gần 17% so với đầu năm, xuống mức 25 tỷ đồng.

Mặc dù kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị trường học nhưng LBE lại được biết đến nhiều với cuộc phiêu lưu đầu tư chứng khoán. Đến cuối năm 2022, khoản mục chứng khoán kinh doanh của doanh nghiệp này có giá gốc xấp xỉ 6 tỷ đồng trong khi lượng tiền và tương đương tiền cùng thời điểm chỉ còn hơn 1 tỷ đồng.

Gần như toàn bộ danh mục của LBE đã dồn cả vào cổ phiếu S55 của CTCP Sông Đà 505. Đáng chú ý, cổ phiếu bất động sản này từng có thời điểm đi ngược thị trường giúp LBE thắng lớn. Thời điểm cuối quý 3 trước đó, doanh nghiệp này còn tạm lãi 800 triệu đồng với khoản đầu tư vào S55. Tuy nhiên, cổ phiếu này sau đó đã “hụt hơi” và giảm 13% trong quý 4 đã thổi bay thành quả của LBE.

Đến cuối năm 2022, doanh nghiệp kinh doanh thiết bị trường học đã tạm lỗ gần 41 triệu đồng với khoản đầu tư vào S55. Bù lại, S55 còn có thói quen chi trả cổ tức đều đặn hàng năm cho cổ đông. Từ khi lên sàn năm 2006, chưa năm nào doanh nghiệp này quyên chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ chi trả có năm lên đến 25%.

Ngoài ra, danh mục của LBE còn có các cổ phiếu như CSM, TNA, STC và SGD nhưng tỷ trọng nhỏ gần như không đáng kể. Dù giá gốc nhỏ hơn rất nhiều so với khoản đầu tư vào S55 nhưng TNA mới là cổ phiếu đang mang đến khoản lỗ nặng nhất cho LBE (hơn 43 triệu đồng).