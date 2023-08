Từng được coi là ‘kỳ lân BĐS’, một công ty ‘chảy máu’ tiền mặt, CEO sa thải 900 nhân sự chỉ sau 1 cuộc gọi Zoom

Tại Better.com, Giám đốc điều hành Vishal Garg đã đưa ra một giải pháp dễ dàng hơn cho thế hệ trẻ muốn tìm mua nhà: Tiếp cận khoản vay được phê duyệt chỉ trong vài phút. Chiêu thức này, trong bối cảnh nhu cầu thế chấp tăng vọt thời đại dịch, đã nhanh chóng giúp công ty có lãi. Các nhà đầu tư như SoftBank và Goldman Sachs, những người đã rót 1,5 tỷ USD vào Better.com, cho rằng đây chắc chắn sẽ là một ‘kỳ lân’ bất động sản với mức định giá lên tới 7,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, do nhu cầu vay thế chấp chỉ ở mức thấp, Better đối mặt với tình trạng doanh thu sụt giảm và ‘chảy máu’ tiền mặt nên buộc lòng phải sa thải 7.000 nhân viên trong 2 năm qua. Trong bản báo cáo nộp lên SEC, kế toán Better cũng bày tỏ sự nghi hoặc về khả năng “hoạt động liên tục” của công ty.

Những thách thức không ngăn được Better IPO thông qua SPAC với Aurora Acquisition Corp, song cổ phiếu công ty đã giảm mạnh sau đó.

Đây không hẳn là một kết quả bất ngờ. Một số nhà đầu tư đang đổ lỗi cho Garg, rằng bản tính lãnh đạo của y liên tục là nguồn năng lượng tiêu cực. Vị CEO này từng chế nhạo nhân viên của mình là “những con cá heo ngu ngốc”, sau đó sa thải 900 nhân viên chỉ trong một cuộc gọi Zoom vì cho rằng họ quá “lười biếng”. Theo hồ sơ của SEC, một cuộc đánh giá văn hóa nội bộ cho thấy Garg không thể thu hút thêm những khách hàng tiềm năng do để mất quá nhiều lãnh đạo cấp cao trong bộ máy.

“Tôi không nghĩ anh ấy đã làm tốt. Sự kiêu ngạo đã giết chết tất cả”, một nhà đầu tư bình luận. “Chúng tôi không còn nhiệt huyết với Better kể từ khi Garg sa thải nhân viên qua Zoom”.

Jessica Schaefer, đại diện phát ngôn của Better, cho biết trong một tuyên bố rằng “việc trở thành một công ty đại chúng sẽ mang lại vị thế tốt hơn cho sự phát triển lâu dài”. Shaefer không trả lời các câu hỏi về khả năng lãnh đạo của Garg hay liệu ban lãnh đạo có lạc quan vào triển vọng của Better.

Dẫu vậy, vẫn có những người đặt niềm tin hoàn toàn vào CEO Garg. Kamran Ansari là ví dụ điển hình. Cựu giám đốc Pinterest tin rằng Garg chính là người tốt nhất để lãnh đạo công ty. “Vishal Garg không chịu đựng những nhân viên ngu ngốc hay chế độ nuông chiều nhân sự trẻ, chỉ làm việc 3 ngày/tuần hay đòi hỏi phải cân bằng cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Nếu ngày mai Better kết thúc và Garg bắt đầu một Better 2.0, tôi sẽ ủng hộ anh ấy ngay lập tức”.

Trước đó, Garg từng khẳng định mình thành lập Better.com bằng khoản tiền tiết kiệm ít ỏi, song một cuộc điều tra vào năm 2020 của Forbes cho thấy người đàn ông này đã vướng vào nhiều vụ kiện với cáo buộc sử dụng tiền biển thủ để tạo nên Better.

Sau sự vụ liên quan đến Zoom, Garg buộc phải nghỉ phép một thời gian. Ngày ông trở lại cũng là lúc các giám đốc điều hành và ban quản lý cấp cao đồng loạt xin nghỉ việc, theo báo cáo gửi SEC vào tháng 7.

Được biết Better.com đã lỗ hơn 1 tỷ USD trong 2 năm qua. Khoản lỗ này tiếp tục kéo dài đến quý I/2023 khi công ty mất 89 triệu USD chỉ sau 3 tháng trong khi chỉ tạo ra doanh thu 21 triệu USD.

Garg hiện là cổ đông lớn nhất của công ty và đang duy trì quyền kiểm soát phiếu bầu 37%. Ngoài mức lương hàng năm 750.000 USD, Better tiết lộ đã cho vị CEO này vay 41 triệu USD.

Theo: FT